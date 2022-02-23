أثناء عاصفة يونيس .. امرأة تقود طائرة فعلت ما لم يقدر عليه طيارون رجال وتُصبح “بطلة” (فيديو)

وطن – حظيت امرأة طيار بشهرة واسعة في وطنها كينيا، بعد أن شاهد الملايين لقطات لها وهي تهبط بطائرة (بوينج 787 دريملاينر) في مطار هيثرو أثناء عاصفة يونيس.

وقامت روث كاروري، طيار الخطوط الجوية الكينية، بهبوط مذهل يوم الجمعة، خلال العاصفة يونيس التي تخللها رياح بسرعة 80 ميلاً في الساعة. فيما أُجبر العديد من الطيارين الآخرين على إلغاء هبوطهم وإعادة الكرّة عدة مرّات.

كانت روث كاروري، تقود الطائرة متجهة من العاصمة الكينية نيروبي إلى مطار هيثرو مساء الجمعة.

لم تكن “كاروري” تعلم أن هبوطها قد تم تصويره بواسطة قناة Big Jet TV على YouTube، حيث كان مئات الآلاف من الأشخاص يشاهدون البث المباشر.

سرعان ما تحول هذا الرقم إلى الملايين مع انتشار خبر إنجازها المذهل.

وتلقت “كاروري” على هبوطها “المعجزة” سيلًا من التهاني، بما في ذلك من أمثال المفوض السامي البريطاني إلى كينيا جين ماريوت، ومحافظ البنك المركزي الكيني باتريك نجوروج، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في بلدها الأم.

وقالت روث: “كانت ظروف الطيران رياحا عاصفة قوية وكانت الرحلة وعره تماما”. “ومع ذلك، بفضل التدريب الذي أجريناه في الخطوط الجوية الكينية ، لا سيما في جهاز المحاكاة ، فقد أعددنا لمثل هذا السيناريو”.

كما قالت: لقد استخدمنا جميع خبراتنا التدريبية ومهاراتنا التي تمكنا من تعلمها على مر السنين في الخطوط الجوية الكينية وتعاملنا بخبرة”.

(المصدر: ديلي ميل)

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