معبد الأقصر .. مكان لاكتشاف أسرار مصر القديمة

وطن – تعد المعابد، واحدة من المعالم الثقافية والسياحية الرئيسية، الموجودة عادة في المدن القديمة التي تمكنت من النجاة من الحروب وجميع أنواع الظواهر الجوية والكوارث المناخية. وعلى وجه الخصوص، يعتبر معبد الأقصر من أهم المعالم في مصر والعالم، وهو عبارة عن محيط به العديد من الأسرار التي تستحق الاكتشاف والمعرفة. بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

وفي الواقع، نحن نتحدث عن أحد المعابد الأكثر إثارة للإعجاب التي يمكن زيارتها في مصر. وهي دولة تتميز بالعراقة التاريخية واستطاعت الحفاظ على المباني القديمة، وأهم المعالم الأثرية في مصر والعالم.

أصل معبد الأقصر

وفقًا للعلماء، يعود تاريخ المعبد إلى السنوات 1400 إلى 1000 قبل الميلاد. وعلى ما يبدو، طبقا لما ورد عن الخبراء. كان الفراعنة أمنحتب الثالث ورمسيس الثاني هم من أصروا على تشييد هذا المكان. فالأول اهتم بالتفاصيل الداخلية والثاني، كان يسعى أن يكون المظهر الخارجي مهيبًا بالنسبة للناظرين.

كما أن هذا المعبد كان مخصصا لآمون إله الريح، وهي أحد أسس نظام المعتقدات المصرية آنذاك، يبلغ طول هذا المعبد حوالي 260 مترًا، مما يجعله واحدًا من أكبر المعبد على الكوكب، أطلق المصريون القدماء على معبد الأقصر اسم “ايبت رسيت” أي “الحرم الجنوبي” بسبب موقعه داخل طيبة القديمة (الأقصر حالياً). يقع المعبد على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من معبد الكرنك، والذي كان مرتبطًا ذات مرة بطريق مسير يحده على جانبيه تماثيل أبو الهول. يرجع أقدم دليل على هذا المعبد إلى الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1550 – 1295 قبل الميلاد).

عيد الأوبت

بينما لم يكن معبد الأقصر مثل معظم المعابد المصرية القديمة الأخرى على محور شرق-غرب. ولكنه موجه نحو الكرنك، هذا لأن معبد الأقصر كان المكان الرئيسي لأحد أهم الاحتفالات الدينية المصرية القديمة. حين كان يتم نقل تماثيل كل من المعبودات آمون وزوجته موت وابنهم رب القمر خونسو من معابدهم في الكرنك. في موكب كبير إلى معبد الأقصر حتى يتمكنوا من زيارة الرب المقيم هناك آمون إم أوبت وهو الاحتفال المعروف باسم عيد الأوبت.

هذا وعُرفت هذه المعابد بأنها مكان الإقامة الدائمة أو المؤقتة للفراعنة المصريين، حيث كان لديهم الكثير من التقنيات التي تم تطويرها في ذلك الوقت، وهو ما ينعكس حاليا في تصميم معبد الأقصر.

متى أزور معبد الأقصر

كما يوصي المتخصصين والخبراء في الآثار، بالذهاب إلى معبد الأقصر ليلاً وليس أثناء النهار. ويرجع ذلك إلى حالتين، أولهما واضح، وهو أن الحر في مصر يجعل من الصعب حقًا الاستمتاع بالمكان. ومن ناحية أخرى، يكون هذا المكان في الليل مضيئا، مما يمنحه بعدًا فنيا إضافيا، إذا كنت تبحث حقا عن مكان تاريخي غريب و مثير للدهشة، فيُنصح بزيارة هذا العالم الرائع عالم الفراعنة.

(المصدر: أوك دياريو)

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