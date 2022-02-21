أكبر عنكبوت في العالم وصل من الصين إلى بريطانيا في حاوية شحن! (صور)

وطن – تم رصد أكبر عنكبوت في العالم في المملكة المتحدة بعد وصوله حاوية شحن، قادمة من الصين .

بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، في خبرها، فإنّ هذا العنكبوت ليس مميتًا للإنسان، ولكنه يمكن أن يسبب سلسلة من المشاكل عند اللدغ، بما في ذلك خفقان القلب والقيء والصداع.

وقال متحدث باسم الجمعية الخيرية لرعاية الحيوان: ” قفز العنكبوت على حاوية شحن في الصين وانتهى به الأمر في مدينة هال بالمملكة المتحدة”.

واضاف”لقد أصاب الموظفين بالخوف. يجري عليه الآن بعض البحث في مركز إنقاذ متخصص.”

قبل عامين، وجد عمال المستودعات في ساوثوولد، سوفولك ، صيادًا في شحنة.

من الواضح أن هذا العنكبوت كان في الحاوية لبعض الوقت، دون الحصول على الطعام والماء، لكنه كان لا يزال نشطًا ويبدو أنه بخير.

كما أنّ العثور على عناكب متنقلة في حاويات الشحن “يحدث كثيرًا”.

ومعروف أن “العناكب الصيادة” من قبيل هذا العنكبوت سامة ولكنها ليست خطرة على الإنسان، على الرغم من أنها يمكن أن تعطي لدغة سيئة، لذلك ينصح دائمًا بتوخي الحذر منها.

بينما عُرف عن عناكب الصيد في الماضي أنها تعض البشر في الماضي، إلا أنها لا تُعتبر عمومًا تهديدًا للإنسان. كما أن سمّها لا يعتبر قاتلا للبشر.

وهذا النوع من العناكب شائع بشكل لا يصدق في أستراليا، وفي أكبر حالاتها ، يمكن أن يصل طول أرجلها إلى ما بين 10 و 12 بوصة.

(المصدر: ديلي ستار)

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