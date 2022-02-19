إبراهيم عيسى: الإسراء والمعراج “قصة وهمية” وعمر بن الخطاب لم يكن عادلاً! (شاهد)

وطن – واصل الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى هجومه على التراث الإسلامي، مشككا في الكثير من الروايات، ومعتبرا أن قصة الإسراء والمعراج ليست إلا “كذبة”، وأن عمر بن الخطاب لم يكن عادلا، وفق قوله.

وقال “عيسى” خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “المسلم الحالي في سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته”. متسائلا:” هيعلمك إيه الشيخ. الصلاة والصوم والزكاة والحج هو انت مش عارفهم؟!”.

وأضاف قائلا: “هيعلمنا ايه الشيخ في 2022؟. تكون محترم في علاقاتك مع الناس وانك لا تتجسس ولا تتلصص. لأ ده بيعملك تتجسس وتتلصص وتدخل في الحياة الخاصة بتاعة الناس. الشيخ دلوقتي طالع على يوتيوب وقاعد شغال مفتش قلوب”.

كما تابع ابراهيم عيسى: “هيوقلك إيه الشيخ هيحكيلك قصص 99% منها كاذبة لأنه بيقولك نص الحقيقة. يعني بيقولك عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر. طيب هو حكالك انه اتقتل بعدها. يبقى عدل فأمن فنام إزاي. حكالك الشيخ إن الراجل اللى قال الجملة دي لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر بن الخطاب، اتقتل وهو بيصلى في الجامع إذن القصص كلها أنصاص قصص ومش حقيقية”.

إبراهيم عيسى: الإسراء والمعراج قصة وهمية!

بينما أكمل:”هل الشيخ قالك إن ابن سيدنا عمر خرج بعد لما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون حساب وقصاص وبدون أي شيء. وإنه كان المفترض يفرض عليه القصاص ويتقتل. وعثمان بن عفان عفا عنه ومنفذش فيه القصاص. إذن كل قصص المشايخ وهمية وغير حقيقية. ولما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق أن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

يشار إلى أنه قبل أيام تسبب إبراهيم عيسى بموجة غضب في مصر بعد تصريحاته حول ارتداء نساء الصعيد مايوهات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

في حين قال “عيسى ” موجها حديثه للمصريين: “لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من سنة 70 لحد 75 أنا أؤكدلك أن في صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم”

كما تابع: “أحب أقولك أنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك”.

(المصدر: متابعات وطن)

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