منصة تكشف كذب ادعاءات ضبط شاحنة عمانية في منفذ “صرفيت” تحمل 800 ألف بطاقة هوية يمنية

وطن – كشفت “منصة أوفير” حقيقة الادعاءات الكاذبة التي تروج لها حسابات تابعة لجهات استخباراتية إماراتية حول ما زعم أنه تم ضبط شاحنة عمانية في منفذ صرفيت. وهي تحمل ٨٠٠ الف بطاقة هوية يمنية كان من المقرر تسليمها للحوثيين.

ونشرت المنصة صورة المحضر الذي يتم الترويج له منذ أمس الأربعاء، مفندة كل ما ورد فيه. من خلال كشفها أن ” صلاحية تسجيل الشاحنة تنتهي بذات تاريخ تحرير محضر الضبط أي بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ وقد غادرت المنفذ قبل تاريخ الأمس بأيام”.

مؤكدة انه “من غير الممكن أن صحت عملية التهريب ان يجازف مالكها بقيادتها عبر مئات نقاط التفتيش التابعة للتحالف وهي منتهية الصلاحية”.

١- صلاحية تسجيل الشاحنة تنتهي بذات تاريخ تحرير محضر الضبط أي بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ (وأتحدى ناشر الخبر إثبات عكس ذلك) وقد غادرت المنفذ قبل تاريخ الأمس بأيام

ومن غير الممكن أن صحت عملية التهريب ان يجازف مالكها بقيادتها عبر مئات نقاط التفتيش التابعة للتحالف وهي منتهية الصلاحية pic.twitter.com/bkL4J7AFTt — منصة أوفير (@Ofir_Platform) February 17, 2022

كما نقلت المنصة نقلا عن مصادر ” ان سائق الشاحنة تعرض للاعتراض والاحتجاز القسري وبتواريخ متضاربة. مما يوحي ان عملية التلفيق كان معد لها مسبقا وسارعوا بنشرها بعد انتباههم لتاريخ انتهاء المركبة”.

وأوضحت انه “على غير عادتهم هذه المرة جمعوا ١٠ تواقيع دون صورة واحدة للمضبوطات حسب مزاعمهم الآفكة”.

٢- كما أفادت مصادر ان سائق الشاحنة تعرض للاعتراض والاحتجاز القسري وبتواريخ متضاربة مما يوحي ان عملية التلفيق كان معد لها مسبقا وسارعوا بنشرها بعد انتباههم لتاريخ انتهاء المركبة

وعلى غير عادتهم هذه المرة جمعوا ١٠ تواقيع دون صورة واحدة للمضبوطات حسب مزاعمهم الآفكة pic.twitter.com/CPkiHB8WQm — منصة أوفير (@Ofir_Platform) February 17, 2022

كما طالبت المنصة المدعين بهذا الامر، بنشر وثائق المركبة. بالإضافة لصور عملية تحريز المضبوطات من أماكن العثور عليها بالشاحنة. موضحة انه “بلا شك من يستطيع جمع ١٠ تواقيع بهذه السرعة لن يعجزه الإتيان بهذه الادلة والتي يتم نشرها بالعادة”.

شائعة كاذبة

يشار إلى انه خلال الساعات الماضية، تداولت حسابات تابعة لجهات استخباراتية إماراتية ومناصرين لها من المجلس الانتقالي الجنوبي. ما زعموا انه محضر ضبط يدعي تمكن سلطات الجمارك في منفذ صرفيت البري الواقع على الحدود مع سلطنة عمان من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البطاقات تحمل هويات وشعار اليمن مخبأة في علب بلاستيكية قادمة من عمان، بحسب قولهم.

ووفقا للشائعة الكاذبة، قد “قامت سلطات الجمرك بضبط مواطن يحمل الجنسية العمانية وبحوزته اكثر من 800 ألف بطاقة تحمل شعار اليمن”.

وزعمت الإشاعة، أن “سلطات جمرك صرفيت ضبطت سيارة وفيها علب بلاستيك تستخدم في نقل الاسماك. وخلال تفتيش السيارة عثرت على علب بلاستيكية تحمل بطائق تحمل شعار الجمهورية اليمنية وهي بحجم البطائق الشخصية”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

شاهد.. باحث عماني: هناك جهود تبذل لجر سلطنة عمان لخلافات مع اليمن لهذه الأسباب

سلطنة عمان تتوسط للإفراج عن 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام لدى الحوثيين مقابل هذا الأمر!

الهجمة ضد سلطنة عمان تتصاعد.. صحيفة مقربة من أبوظبي تزعم: جهات عمانية تدعم الحوثي بالسلاح

الشاعر اليمني محمد المسمري: لهذا السبب يتم استهداف سلطنة عمان!