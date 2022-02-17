شاحنة عمانية في منفذ صرفيت watanserb.com
حقيقة الادعاءات الكاذبة التي تروج لها حسابات تابعة لجهات إماراتية حول ما زعم أنه تم ضبط شاحنة عمانية في منفذ صرفيت
الهدهد

منصة تكشف كذب ادعاءات ضبط شاحنة عمانية في منفذ “صرفيت” تحمل 800 ألف بطاقة هوية يمنية

كتب سالم حنفي
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وطن – كشفت “منصة أوفير” حقيقة الادعاءات الكاذبة التي تروج لها حسابات تابعة لجهات استخباراتية إماراتية حول ما زعم أنه تم ضبط شاحنة عمانية في منفذ صرفيت. وهي تحمل ٨٠٠ الف بطاقة هوية يمنية كان من المقرر تسليمها للحوثيين.

ونشرت المنصة صورة المحضر الذي يتم الترويج له منذ أمس الأربعاء، مفندة كل ما ورد فيه. من خلال كشفها أن ” صلاحية تسجيل الشاحنة تنتهي بذات تاريخ تحرير محضر الضبط أي بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ وقد غادرت المنفذ قبل تاريخ الأمس بأيام”.

مؤكدة انه “من غير الممكن أن صحت عملية التهريب ان يجازف مالكها بقيادتها عبر مئات نقاط التفتيش التابعة للتحالف وهي منتهية الصلاحية”.

كما نقلت المنصة نقلا عن مصادر ” ان سائق الشاحنة تعرض للاعتراض والاحتجاز القسري وبتواريخ متضاربة. مما يوحي ان عملية التلفيق كان معد لها مسبقا وسارعوا بنشرها بعد انتباههم لتاريخ انتهاء المركبة”.

وأوضحت انه “على غير عادتهم هذه المرة جمعوا ١٠ تواقيع دون صورة واحدة للمضبوطات حسب مزاعمهم الآفكة”.

كما طالبت المنصة المدعين بهذا الامر، بنشر وثائق المركبة. بالإضافة لصور عملية تحريز المضبوطات من أماكن العثور عليها بالشاحنة. موضحة انه “بلا شك من يستطيع جمع ١٠ تواقيع بهذه السرعة لن يعجزه الإتيان بهذه الادلة والتي يتم نشرها بالعادة”.

شائعة كاذبة

يشار إلى انه خلال الساعات الماضية، تداولت حسابات تابعة لجهات استخباراتية إماراتية ومناصرين لها من المجلس الانتقالي الجنوبي. ما زعموا انه محضر ضبط يدعي تمكن سلطات الجمارك في منفذ صرفيت البري الواقع على الحدود مع سلطنة عمان من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البطاقات تحمل هويات وشعار اليمن مخبأة في علب بلاستيكية قادمة من عمان، بحسب قولهم.

ووفقا للشائعة الكاذبة، قد “قامت سلطات الجمرك بضبط مواطن يحمل الجنسية العمانية وبحوزته اكثر من 800 ألف بطاقة تحمل شعار اليمن”.

وزعمت الإشاعة، أن “سلطات جمرك صرفيت ضبطت سيارة وفيها علب بلاستيك تستخدم في نقل الاسماك. وخلال تفتيش السيارة عثرت على علب بلاستيكية تحمل بطائق تحمل شعار الجمهورية اليمنية وهي بحجم البطائق الشخصية”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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