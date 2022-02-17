عبدالخالق عبدالله: شهر عسل طويل بين الإمارات وتركيا.. ومحلل سياسي: هذا يعتمد على صلاح الزوجة!

وطن – لا يتوانى الأكاديمي الإماراتي والمقرب من دوائر صنع القرار من وضع نفسه في مواقف محرجة بفعل تصريحاته المتناقضة بين الفينة والأخرى. وتحدث من جديد عن العلاقات بين تركيا والإمارات.

وفي واحدة من تقليعاته الجديدة، وتعليقا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات، وما شهده المتابعون من الحفاوة الكبيرة به والمبالغ فيها، اعتبر “عبدالخالق” أن بلاده وتركيا تعيشان ما وصفه بـ”شهر عسل”. مؤكدا بأنه سيكون طويلا.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “شهر العسل الإماراتي التركي قد يمتد لسنوات طويلة قادمة”.

شهر العسل الإماراتي التركي 🇹🇷🇦🇪 قد يمتد لسنوات طويلة قادمة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 16, 2022

تغريدة “عبدالخالق” وكالعادة دفعت العديد من المغردين للرد عليه وتذكيره بتناقضاته المعهودة، إلا أن بلاغة الرد اليمني كانت حاضرة بقوة. حيث توجه إليه المحلل السياسي اليمني، الدكتور كمال البعداني قائلا:” طول شهر العسل في العادة يعتمد على صلاح وسلوك الزوجة !”.

طول شهر العسل في العادة يعتمد على صلاح وسلوك الزوجة ! — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) February 16, 2022

العلاقات بين الإمارات وتركيا

تشهد العلاقات السياسية بين الإمارات وتركيا نقطة تحول وصفحة جديدة منذ زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.

ونتج عن زيارة بن زايد لأنقرة، في نوفمبر 2021، إبرام 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، واستثمار الإمارات لـ10 مليارات دولار في تركيا.

وردا على تلك الزيارة وتلبية لدعوى محمد بن زايد، وصل يوم 14 فبراير/شباط 2022، الرئيس التركي إلى الإمارات في زيارة استمرت ليومين، لتعزيز الأجواء الإيجابية، حيث تم خلال الزيارة توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

وحظي أردوغان باستقبال لافت، حيث أطلقت 21 إطلاقة مدفع ترحيباً به، كما حامت طائرات في أجواء استعراضية بسماء أبوظبي.

وأجريت مراسم استعراضية لـ”ضيف الإمارات الكبير”، كما أسمته القناة الرسمية، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde resmi törenle karşılandı. pic.twitter.com/iAH9cePMCU — EHA MEDYA (@eha_medya) February 14, 2022

وقبيل وصول الرئيس أردوغان أضاء برج خليفة في مدينة دبي، مساء الأحد 13 فبراير، بألوان العلم التركي ترحيباً به.

وتنظر الأطراف التركية والإماراتية إلى زيارة أردوغان باهتمام. حيث وصفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” الزيارة المرتقبة للرئيس التركي بأنها “خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية” بين الدولتين ونقلها إلى مستوى “أكثر تقدماً”.

كما علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على الزيارة الأولى منذ سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات. معتبراً أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال قرقاش عبر “تويتر”: “زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأكد قرقاش أن “الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول. حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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