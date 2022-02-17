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سقوط 13 شخصا في بئر … حفل زفاف يتحول إلى مأساة (صور)

كتب ايمان الباجي
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وطن – أفادت الشرطة الهندية بمصرع طفل و12 إمراة، في ولاية أوتار براديش شمال الهند مساء الأربعاء بعد سقوطهم في بئر عن طريق الخطأ، خلال حضورهم حفل زواج في قريتهم، حسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

غطاء البئر ينهار تحت أقدامهم

وقعت هذه الحادثة بولاية أوتار برادش يوم أمس، 16 فبراير وقال مسؤولون إن الضحايا كانوا جالسين خلال هذا الزفاف على بلاط يغطي البئر عندما انهار تحت تأثير ثقلهم.

وقد تم استدعاء خدمات الطوارئ للمساعدة في العثور على الضحايا، والذين هم من النساء والفتيات، الذين سقطوا في البئر حوالي الساعة 8:30 مساءً.

كما وردت أنباء من وسائل الإعلام المحلية عن إصابة عشرة أشخاص بجروح في هذا الحادث.

وقال مسؤولون إن المدعوين لهذا الزفاف كانوا قد تجمعوا للمشاركة في طقوس زواج “هالدي” عندما سقطت السيدات في البئر.

من جهته، قال قاضي مقاطعة كوشيناجار، إس راجالينجام، خلال بيان صحفي إن الضحايا تقدر أعمارهن بحوالي 35 سنة بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

“حادث يدمي القلب”

من جهته، شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزنه على هذه الفاجعة ووصف الحادث بأنه “يدمي القلب”.

وكتب على منصة التويتر “الإدارة المحلية تشارك في كل مساعدة ممكنة.”

فيما أكد رئيس وزراء ولاية أوتار، براديش يوغي أديتياناث، بداية عمليات الإنقاذ بسرعة.

كما تم الإبلاغ كذلك عن هبات، وهي مدفوعات على علاقة بالوفاة، ستُمنح لأقارب كل شخص مات.

في حين أكدت السلطات أن التحقيق لا يزال جاريََا.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن) 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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