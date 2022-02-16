ما هي الخرافات الأكثر شيوعًا حول الصحة الجنسية؟

بحسب موقع “بوسكاندو ريسبويستاس” الإسباني، تؤثر الصحة الجنسية على الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية.

الخرافات الأكثر انتشاراً

وعلى الرغم من أهميتها، تظل الصحة الجنسية من المواضيع المسكوت عنها بالنسبة لمعظم الناس.

لهذا سأل الموقع الدكتور مانويل ألونسو، أخصائي المسالك البولية والخبير في عيادة أمراض الذكورة والجراحة الترميمية في مستشفى ROC. عن الخرافات الأكثر انتشارًا حول الجنس الذكوري.

نصائح لتحسين والعناية بالصحة الجنسية

وفقا لترجمة “وطن”، تتمثل النصيحة الأولى للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. في إجراء فحوصات منتظمة والاهتمام بأعراضهم البولية والجنسية.

فيما يتعلق بالمرضى الصغار، يشير الدكتور ألونسو، أن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو الأمراض المنقولة جنسيًا.

ضعف الانتصاب: يلعب العقل دورًا أساسيًا

في إسبانيا، وفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الإسبانية لطب الذكورة والطب الجنسي والإنجاب. يعاني 20 بالمئة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 70 عامًا من ضعف الانتصاب.

كما يعاني ما يقارب من 100 بالمئة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر من ضعف الانتصاب (بدرجة أكبر أو أقل). لأنه يعتمد على الشرايين الكهفية. فخلال الحياة تتدهور هذه الشرايين، وفقا للطبيب.

وفي سياق ذلك، فإن ضعف الانتصاب الذي يبلغ الآن 20 بالمئة منذ سن الأربعين. سيرتفع إلى 70 بالمئة اعتبارًا من سن الستين.

لهذا السبب، يوصي الطبيب بالذهاب إلى أخصائي عند أدنى عرض “لأنه يمكن الوقاية منه وعلاجه”.

التشخيص أولاً

بحسب الطبيب، يتركز العلاج الأول على التشخيص المبكر، على الرغم من أنه لا يرتبط دائمًا بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

كما يقول طبيب المسالك البولية: “لكي يعمل القضيب والانتصاب، ينبغي ألا تشعر بالتوتر”.

بحسب البعض “عدم الحصول على انتصاب جيد، يجعل الناس يعتقدون أنه من المستحيل الوصول إليه. وسرعان ما يتيهون في حلقة مفرغة من الأفكار والمعتقدات الخاطئة”.

تعديل عادات الحياة

وطبقا لما أورده الموقع نقلا عن الطبيب، إذا كانت مشكلة ضعف الانتصاب عضوية، فإن الخط الأول من العلاج هو تعديل عادات الحياة. والتي تلعب دورًا أساسيًا في النشاط الجنسي، ليس فقط عند الرجال، ولكن أيضًا عند النساء.

وفي الحقيقة، هؤلاء، “هم في الغالب مدخنون، مصابون بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري … ويعانون من ضعف الانتصاب في وقت مبكر. يبدأ منذ سن 40 أو 50 سنة.” تبعا لما ذكره الطبيب.

ماذا يمكننا أن نفعل إذا كانت لدينا مشاكل في الانتصاب؟

بعد الذهاب لطبيب المسالك البولية، سيوضح الأخصائي، بعد الفحص الطبي، للمريض الخطوات التي يجب اتباعها. إذا تم تغيير العادات، ولكن إذا لم يتم تحقيق عملية الانتصاب بعد تغيير العادات، يجب استخدام الأدوية.

في هذه الوضعية، يمكن استخدام مثبطات Phosphodiesterase-5، وهي أدوية من نوع الفياجرا ونجد أربعة منها في السوق.

وتتمثل الوظيفة في توسيع الشرايين، بحيث يصل المزيد من الدم إلى القضيب. وبالتالي يمكن أن يكون الانتصاب أفضل، والأهم من ذلك كله، الحفاظ عليه لفترة أطول.

سرعة القذف هل يمكن علاجه؟

يحدث القذف المبكر عندما تقذف في وقت أبكر من المطلوب. إنها واحدة من أكثر المشاكل الجنسية شيوعًا، حيث أنها وفقًا لدراسات مختلفة، تؤثر على واحد من كل ثلاثة أشخاص.

يذكر أن متوسط ​​وقت القذف ما بين 3 و 6 دقائق. لذلك يعتبر القذف مبكرا، إذا كان أقل من دقيقة ونصف.

وكما هو الحال مع ضعف الانتصاب، يتأثر القذف أيضًا بالإجهاد. ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

إما عانى منه المريض منذ وقت طويل ومنذ أول علاقاته الجنسية أو يظهر في مرحلة ما من الحياة.

هذا ويتمثل، العلاج الوحيد لسرعة القذف في الباروكستين، وهو دواء مضاد للاكتئاب. “والسيروتونين هو هرمون مرتبط بعملية القذف. ولأنه مضاد للاكتئاب، فإنه له تأثير إيجابي على المرضى من خلال التمديد في وقت القذف “.

التخدير الموضعي

هناك خيار آخر هو التخدير الموضعي أو استخدام الواقي الذكري المثبط. (والذي يكون إما أكثر سمكًا لتقليل الحساسية أو يحتوي على مكونات مخدر موضعي).

ومع ذلك، يؤكد الدكتور ألونسو، أن هناك تقنيات يمكن إجراؤها في المنزل. على الرغم من أنه يوصي أيضًا باللجوء إلى طبيب نفساني (بمفردك أو مع شريكك) لعلاج سرعة القذف. “عليك أن تجرب علاجات مختلفة، نفسية أو جنسية، وعلاجات هرمونية مثل مضادات الاكتئاب”.

هل يمكن أن ينكسر القضيب؟

نعم، إنها ليست أسطورة، “كسر القضيب”، أمر ممكن. فإذا كنت تمارس الجماع وسمعت نقرة (مصحوبة بانخفاض في الانتصاب)، فهذا أحد أعراض التمزق”.

في مثل هذه الحالات، يجب أن تذهب فورًا إلى غرفة الطوارئ. “يبدأ القضيب في الانتفاخ، ويتحول إلى اللون الأرجواني. وإذا لم يتم تلقي المساعدة الطبية، فقد يؤثر ذلك على ضعف الانتصاب دون علاج ممكن في المستقبل”.

سرطان القضيب

من ناحية أخرى، يعتبر سرطان القضيب من الأمراض النادرة، وله سبب غير معروف. ويتأثر بحسب الطبيب بقلة النظافة الشخصية. “عادةً ما يكون هؤلاء المرضى كبار السن الذين يجدون صعوبة في القيام بالنظافة الجيدة في المنطقة.”

كما، يكتشف الشباب عادةً هذه الآفات التي تظهر على القضيب مبكرًا. حيث يمكن أن تكون أمراضًا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وفي الحقيقة، كلما قلت النظافة، زادت احتمالية الإصابة بسرطان القضيب. وكلما زاد عدد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، زاد احتمال حدوثه”.

أما بالنسبة لسرطان الخصية فيوصى بالفحص أثناء الاستحمام في جميع الأعمار. “في كثير من الأحيان يكون هناك تكيسًا لكن لا يتعين عليك الانتظار حتى تصبح الخصية صلبة وكبيرة للذهاب إلى الطبيب.

ولذلك فإن الأعراض تتمثل في ألم أو التهاب أو عقيدات في الخصيتين. كما أنه تكفي صورة وخزعة لمعرفة ما إذا كان سرطان الخصية أم مرض آخر.

المصدر:(بوسكاندو ريسبويستاس – ترجمة وتحرير وطن)

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