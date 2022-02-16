تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور watanserb.com
تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور
Videoرياضة

تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثارت مكالمة مسربة بين نجلي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الغضب الواسع بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

نجلي مرتضى منصور والتسجيل المسرب

وقد هزت المكالمة المسربة والحوار الذي دار بين نجلي رئيس الزمالك أحمد وأمير مرتضى منصور، الغضب الواسع لدى جماهير الكرة المصرية بشكل عام ونادي الزمالك على وجه الخصوص.

كما وحذر أمير مرتضى منصور مدير الكرة في نادي الزمالك المصري لشقيقه الأكبر أحمد، من خوض الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضية وفاز بها والدهما مرتضى منصور برئاسة إدارة القلعة البيضاء. في ولايته الثالثة على التوالي، بعدم الترشح على منصب نائب الرئيس في مجلس إدارة الزمالك. لكي لا يخسر وجوده داخل مجلس النادي المصري.

وطالب أمير من شقيقه أحمد مرتضى منصور، بالترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو ما يمكنه من إدارة النادي بالطريقة التي يراها بدعم من والده رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور. كما وهو ما حصل بالفعل في انتخابات على إدارة مجلس نادي الزمالك خلال الدورة الجديدة 2021-2025.

أمير مرتضى منصور والتسجيل المسرب

كما وقال أمير مرتضى لشقيقه في المكالمة المسربة بشأن خوض الانتخابات على مقعد نائب رئيس إدارة مجلس الزمالك، ” لو حدث وفاز هشام نصر بمنصب نائب الرئيس وسقطت أنت في الانتخابات، أبوك راح يجنن…”

وهاجم أمير مرتضى في التسجيل المسرب، عدداً من رموز نادي الزمالك المصري. والذي كان من أبرزهم نجم النادي السابق أيمن يونس، وكذلك نائب رئيس الزمالك السابق أحمد جلال إبراهيم وأمين سر الصندوق خالد لطيف”.

وأخبر أمير منصور شقيقه الأكبر أحمد، ” إنني من يتحكم وأدير نادي الزمالك بعيداً عن وجودي في مجلس الإدارة. والأمور تدار بالشكل الذي أختاره وأراه مناسباً، كما ولا يتدخل أي أحد في عملي”.

كما ورصدت وطن العديد من ردود الأفعال من قبل جماهير الكرة المصرية على المكاملة المسربة بين نجلي رئيس الزمالك الحالي أمير وأحمد مرتضى منصور، وعلق اسامة ناصر عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” نفسي أشوف وش أيمن يونس وخالد لطيف وهما بيسمعوا مكالمة أمير وأحمد مرتضى”.

وعلق آخر، ” أحمد وأمير مرتضى دول ولاد أصول. عمرهم ما يقولوا أو يغلطوا في حد. ونصيحة إلي عمل مكالمة صوتية مفبركة يشربها”.

كما وقالت هدير إبراهيم، ” طبعاً تركيب الاصوات سهل وبعدين خلاص أثبت فبركته أصل أحمد وأمير. الفي بيت واحد مش محتاجين يتكلمه فون.. وعلشان تتسرب مكالمه لهم لازم هما يسربوا لبعض وده يستحيل”.

 (المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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