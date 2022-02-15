سجين مغربي سابق يؤكد .. المغرب يسجن جنودا مغاربة لفرَارهم من الحرب في الصحراء الغربية

وطن – أكد الكاتب المغربي المفرج عنه مؤخرا عبد العزيز عبدي، ما كشفته جبهة البوليساريو، عديد المرات عن حالات فرار وهروب في صفوف الجيش المغربي، وفقا لما نشره موقع “ecsaharaui” المعني بشؤون الصحراء الغربية.

كما ذكر عبدي بحسب ما ترجمته “وطن”، أنه خلال إقامته في السجن التقى بالعديد من الجنود المغاربة الذين تم اعتقالهم بتهمة الفرار من الحرب في الصحراء الغربية. من خلال تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل ما تم كشفه

وطبقا لما قاله، ليس الجفاف وفيروس كوفيد -19 والسياق العالمي، ما يشكل الصعوبات الوحيدة في المغرب. فهناك أيضًا الحرب في الصحراء الغربية، ولطالما كانت تكلفة الصراع في الصحراء عقبة أمام جهود التنمية في المغرب، ناهيك أن انتهاء وقف إطلاق النار، زاد من حجم الأسلحة والإنفاق العسكري.

كما أضاف، أن حرب الاستنزاف التي تشنها البوليساريو مكلفة، والجهلاء الذين يعتقدون أنهم (البوليساريو) مجانين يلقون خطابات حرة. ويفقدون مصداقيتهم مع حلفائهم.

بينما تابع “كان شغلي الأساسي في السجن هو التهرب من الحراس ومحاولة الاتصال بالمعتقلين العسكريين الذين اعتقلوهم من جبهات القتال بتهمة الفرار أو التمرد. بالإضافة إلى حالات أخرى تورط فيها بعض العسكريين …فجميعهم … يؤكدون أن هناك حربًا، وعلاوة على ذلك، يتعرضون للاضطهاد من قبل القانون الجنائي العسكري المتعلق بالعمليات العسكرية، أي بالحرب … ”

يفرون إلى المغرب وإسبانيا

وفي الحقيقة، منذ مارس من العام الماضي، بحسب ما صرح به رئيس المخابرات الصحراوية، سيدي أوغال، فإن الجنود المغاربة يفرون من ساحة المعركة إلى داخل المغرب وآخرون إلى إسبانيا. مضيفًا أن العديد من المغاربة الجنود الذين فروا واعتقلوا حوكموا في المحاكم العسكرية في كل من سلا والرباط.

كما أنه منذ بضعة أشهر، تم تداول صوتيات ورسائل وحتى تقارير عسكرية عرضية لجنود وضباط مغاربة منتشرين على طول الجدار المغربي في الصحراء الغربية.

بينما أظهرت هذه الإرساليات حالة الذعر والهستيريا التي يعيشها الجيش المغربي على طول الجدار. ناهيك أن التوتر والاضطراب هو السمة السائدة للوضع السائد في جحور الجنود المغاربة. حيث كان الوضع مأساويًا لدرجة أن تفكك القوات والفوضى في صفوف الجيش المغربي. دفعت المخزن على تجنيد جيش آخر لمراقبة الجنود الذين يعيشون عمليًا في الأسر على الجدار للسيطرة عليهم ومراقبتهم عن كثب.

(المصدر: ecsaharaui)

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