رسالة عبدالله الشريف للجسمي watanserb.com
حسين الجسمي يغني باللغة التركية للرئيس التركي أردوغان
الهدهد

رسالة من عبدالله الشريف لـ”الجسمي”: موهبتك أمانة لا تبعها لطاغية ولا تكن كالنائحة المستعارة!

كتب سالم حنفي
0

وطن – وجه اليوتيوبر المصري المعروف، عبدالله الشريف، رسالة للفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد قيامه بإعادة غناء أغنية تركية تعتبر من أحب الأغاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتركيا. بمناسبة زيارة الأخير لدولة الإمارات بعد قطيعة تجاوزت الـ9 سنوات.

وقال “الشريف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا أنعم الله عليك بموهبة فأنت أمينٌ عليها، هي كالرزق، أنفقها في طاعته ولا تبِعها إلى طاغية يستخدمك وإياها حيث يشاء، وإلا صِرت كتلك النائحة المستعارة التي سخط الله عليها فأسخط عليها الناس وقل “رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ”.

يشار إلى انه تزامنا مع استقبال مميز حظي به الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في أبوظبي، نشر الفنان الإماراتي “حسين الجسمي”، الإثنين، أغنية باللغة التركية، وهي إحدى الأغنيات المفضلة لـ”أردوغان”.

“الجسمي” نشر أغنية “كل شيء يذكرني بك”، عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”، حيث ظهر وهو يعزف لحنها على البيانو ويغنيها، وسط لقطات من أماكن مختلفة بالإمارات وتركيا.

والأغنية “Herşey Seni” هي أغنية تراثية تركية شهيرة منذ السبعينيات، للمغني “عدنان شنسيز”.

أغنية مفضلة لأردوغان

جدير بالذكر أن هذه الأغنية واحدة من الأغاني المفضلة للرئيس التركي. وقد شارك في غنائها أمام الجماهير بأكثر من مناسبة احتفالية.

ووصل “أردوغان” إلى أبوظبي، الإثنين، حيث التقى ولي عهدها “محمد بن زايد” في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 9 سنوات.

وكان لافتا حجم الاستقبال الحافل الذي حظي به “أردوغان”. حيث رافق سيارته موكب من الخيول العربية حتى قصر الوطن، حيث مقر اجتماعه بـ”بن زايد”. كما شاركت طائرات مقاتلة في استقبال الرئيس التركي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالا بقدومه. فيما تم تعليق الأعلام التركية والإماراتية على جوانب الطريق الذي جاء منه “أردوغان”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ ايضا

مفكر سوداني لـ “حسين الجسمي” بعد غنائه لأكثر أغنية يحبها “أردوغان”: هذه وظيفة القيان والجواري!

“المتغطي بأردوغان عريان” .. تغريدة حمد المزروعي تعود للتداول بعد زيارة الرئيس التركي للإمارات

ابن زايد يعيد ترتيب أولوياته .. قراءة في زيارة أردوغان للإمارات بعد عقد جليدي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مفكر سوداني لـ “حسين الجسمي” بعد غنائه لأكثر أغنية يحبها…

الهدهد

“المتغطي بأردوغان عريان” .. تغريدة حمد المزروعي تعود للتداول بعد زيارة…

الهدهد

ابن زايد يعيد ترتيب أولوياته .. قراءة في زيارة أردوغان للإمارات بعد عقد جليدي

الهدهد

بوساطة إيرانية.. أبوظبي توقف هجماتها ضد الحوثيين مقابل هذا الأمر!

الهدهد

بعد صراع على الميراث.. حاكم دبي يتدخل لحل النزاع بين ورثة ماجد الفطيم خشية من هذا…

الهدهد

شاهد كيف احتفلت الإمارات بزيارة أردوغان قبيل وصوله 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More