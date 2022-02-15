رسالة من عبدالله الشريف لـ”الجسمي”: موهبتك أمانة لا تبعها لطاغية ولا تكن كالنائحة المستعارة!

وطن – وجه اليوتيوبر المصري المعروف، عبدالله الشريف، رسالة للفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد قيامه بإعادة غناء أغنية تركية تعتبر من أحب الأغاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتركيا. بمناسبة زيارة الأخير لدولة الإمارات بعد قطيعة تجاوزت الـ9 سنوات.

وقال “الشريف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا أنعم الله عليك بموهبة فأنت أمينٌ عليها، هي كالرزق، أنفقها في طاعته ولا تبِعها إلى طاغية يستخدمك وإياها حيث يشاء، وإلا صِرت كتلك النائحة المستعارة التي سخط الله عليها فأسخط عليها الناس وقل “رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ”.

إذا أنعم الله عليك بموهبة فأنت أمينٌ عليها، هي كالرزق، أنفقها في طاعته ولا تبِعها إلى طاغية يستخدمك وإياها حيث يشاء، وإلا صِرت كتلك النائحة المستعارة التي سخط الله عليها فأسخط عليها الناس وقل "رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ" https://t.co/jirKEajrBD — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) February 14, 2022

يشار إلى انه تزامنا مع استقبال مميز حظي به الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في أبوظبي، نشر الفنان الإماراتي “حسين الجسمي”، الإثنين، أغنية باللغة التركية، وهي إحدى الأغنيات المفضلة لـ”أردوغان”.

“الجسمي” نشر أغنية “كل شيء يذكرني بك”، عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”، حيث ظهر وهو يعزف لحنها على البيانو ويغنيها، وسط لقطات من أماكن مختلفة بالإمارات وتركيا.

والأغنية “Herşey Seni” هي أغنية تراثية تركية شهيرة منذ السبعينيات، للمغني “عدنان شنسيز”.

أغنية مفضلة لأردوغان

جدير بالذكر أن هذه الأغنية واحدة من الأغاني المفضلة للرئيس التركي. وقد شارك في غنائها أمام الجماهير بأكثر من مناسبة احتفالية.

ووصل “أردوغان” إلى أبوظبي، الإثنين، حيث التقى ولي عهدها “محمد بن زايد” في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 9 سنوات.

وكان لافتا حجم الاستقبال الحافل الذي حظي به “أردوغان”. حيث رافق سيارته موكب من الخيول العربية حتى قصر الوطن، حيث مقر اجتماعه بـ”بن زايد”. كما شاركت طائرات مقاتلة في استقبال الرئيس التركي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالا بقدومه. فيما تم تعليق الأعلام التركية والإماراتية على جوانب الطريق الذي جاء منه “أردوغان”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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