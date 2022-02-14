علاقته بالأميرة هيا والملك .. وقائع يكشفها الأمير علي بن الحسين لأول مرة (شاهد)

وطن – استضافت الإعلامية الأردنية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” علا الفارس، الأمير علي بن الحسين، في آخر حلقات برنامجها “الجانب الآخر”. حيث كشف الأخ غير الشقيق لملك الأردن عن تفاصيل من حياته الشخصية لأول مرة.

وتحدث الأمير علي بن الحسين في حواره الطويل مع علا الفارس عن تأثره بالثقافة الشركسية، وكذلك علاقته بالملك عبد الله بن الحسين.

كما تطرق الأمير الأردني إلى علاقته بشقيقته الأميرة هيا بنت الحسين. طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ودعمه الكبير لها.

وتطرقت علا الفارس في حديثها مع الأمير علي إلى والدته الراحلة الملكة علياء، وتأثير وفاتها عليه حيث توفيت وهو في سن صغير.

في الفيفا .. خذله العرب

وتحدث الأمير الأردني أيضا عما وصفه بخذلان العرب له في انتخابات الفيفا.

وقال:”بعض العرب قالوا لي لنا استحقاقات ولن نعطيك صوتنا، ولكننا لن نعمل ضدك واحترمت منهم هذا الموقف.”

مضيفا:”لكن البعض من العرب اشتغل بقوة ضدي ولو اخذت اصوات العرب لفزت برئاسة الفيفا. لكن احنا العرب ما رح نصل لنتيجة إذا ضلينا نشتغل ضد بعض.”

كما تطرق إلى وفاة والده الملك حسين وشعوره لحظة إعلان الوفاة، حيث كان بجانبه في المستشفى.

ولفت الأمير علي إلى أنه كان يمارس هواية المصارعة هو والملك عبد الله.

بينما تحدث الأمير علي بن الحسين، أيضا عن كيف تم زواجه من الأميرة ريم علي مراسلة CNN السابقة في بغداد.

كما تطرق إلى تأسيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وطبيعة عمل المركز، وآليات إدارته لعدد من الأزمات، ومساهماته على الصعيد الإقليمي والدولي.

ويشار إلى أن حلقات “الجانب الآخر” على الجزيرة تقوم على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته. على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء. ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة.

وتركز الإعلامية علا الفارس في حلقات البرنامج على الشخصيات العالمية الوازنة من أجل مقابلتها، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم الرأي العام.

علي بن الحسين يأكل الفلافل

وسبق أن ظهر الأمير علي بن الحسين، بأكتوبر الماضي في شوارع الأردن القديمة حيث كان يصطحب مذيع شبكة “سي إن إن” في جولة بالمملكة الهاشمية.

وظهر بن الحسين مع ريتشارد كويست مذيع “سي إن إن”، وهما يتناولان الفلافل ويتجولان في أسواق عمان.

كما أشاد “كويست” بسهولة الوصول إلى أفراد العائلة المالكة في الأردن، بعكس العائلات المالكة في معظم بلدان العالم. وهو ما ظهر في وقوف الأمير في وسط الشارع والسماح للمواطنين بالتقاط صور “السيلفي” معه.

(المصدر: وطن – الجزيرة)

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