طاولة بوتين “الطويلة” مجدداً .. هذه المرّة مع وزيري خارجيته ودفاعه! (صور)

وطن – بعد الظهور الغريب واللافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على الطاولة الطويلة، اجتمع “بوتين” على طاولة شبيهة طويلة مع كلّ من وزيري خارجيته ودفاعه في موسكو .

The Kremlin has a different angle of today's enormous Putin table, complete with a "Goodbye Mr Bond" red and green button machine pic.twitter.com/xJ0HxUbFXv — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 14, 2022

Insisting on speaking to your Defence Minister from a great distance at a sensitive time like this seems hazardous pic.twitter.com/C4EXeRDr3H — Peter Leonard (@Peter__Leonard) February 14, 2022

والتقى فلاديمير بوتين بوزير خارجيته سيرجي لافروف ودفاعه سيرجي شويغو في موسكو وسط مخاوف من أنه على وشك غزو أوكرانيا.

واستغل لافروف اجتماعه مع بوتين لحثه على مزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع القوى الغربية – قائلاً إنه لا تزال هناك “فرصة” لتحقيق نتائج.

وقال إن روسيا أعدت ردا من 10 صفحات على عروض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن اتفاقات الأسلحة. مضيفا أنه لا يزال هناك طريق للمضي قدما.

في غضون ذلك ، أبلغ شويغو بوتين أن التدريبات العسكرية المشتركة في بيلاروسيا – التي يخشى البعض من استخدامها لإخفاء غزو – تقترب من نهايتها.

وتحدثا أيضًا عن اكتشاف غواصة أمريكية يوم السبت بالقرب من مجموعة من جزر المحيط الهادئ.

وعقدت الاجتماعات وسط جولة جديدة من الدبلوماسية تجاه الغرب، مع وصول المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة لتهدئة الغضب في أوكرانيا بسبب رفض برلين تزويد البلاد بأسلحة دفاعية.

رفض شولتز الخروج عن هذا الموقف بعد المحادثات، لكنه وعد بتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا التي يتعرض اقتصادها لضربة مخاوف من الصراع مع تراجع المستثمرين.

كما اتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه روسيا، قائلاً إنه لا يوجد “عذر” للحشد الهائل للقوات على الحدود الأوكرانية التي يُعتقد الآن أن عددها يبلغ 148 ألف جندي.

سيتمكن شولز من تكرار كلماته أمام بوتين يوم الثلاثاء، عندما يكون في موسكو لإجراء مزيد من المحادثات.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”. في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

وأضاف: “نحن نريد السلام. ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.

(المصدر: ديلي ميل)

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