طاولة بوتين watanserb.com
بوتين ووزير خارجيته
الهدهد

طاولة بوتين “الطويلة” مجدداً .. هذه المرّة مع وزيري خارجيته ودفاعه! (صور)

كتب باسل النجار
0

وطن – بعد الظهور الغريب واللافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على الطاولة الطويلة، اجتمع “بوتين” على طاولة شبيهة طويلة مع كلّ من وزيري خارجيته ودفاعه في موسكو .

والتقى فلاديمير بوتين بوزير خارجيته سيرجي لافروف ودفاعه سيرجي شويغو في موسكو وسط مخاوف من أنه على وشك غزو أوكرانيا.

واستغل لافروف اجتماعه مع بوتين لحثه على مزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع القوى الغربية – قائلاً إنه لا تزال هناك “فرصة” لتحقيق نتائج.

وقال إن روسيا أعدت ردا من 10 صفحات على عروض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن اتفاقات الأسلحة. مضيفا أنه لا يزال هناك طريق للمضي قدما.

في غضون ذلك ، أبلغ شويغو بوتين أن التدريبات العسكرية المشتركة في بيلاروسيا – التي يخشى البعض من استخدامها لإخفاء غزو – تقترب من نهايتها.

وتحدثا أيضًا عن اكتشاف غواصة أمريكية يوم السبت بالقرب من مجموعة من جزر المحيط الهادئ.

وعقدت الاجتماعات وسط جولة جديدة من الدبلوماسية تجاه الغرب، مع وصول المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة لتهدئة الغضب في أوكرانيا بسبب رفض برلين تزويد البلاد بأسلحة دفاعية.

رفض شولتز الخروج عن هذا الموقف بعد المحادثات، لكنه وعد بتقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا التي يتعرض اقتصادها لضربة مخاوف من الصراع مع تراجع المستثمرين.

كما اتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه روسيا، قائلاً إنه لا يوجد “عذر” للحشد الهائل للقوات على الحدود الأوكرانية التي يُعتقد الآن أن عددها يبلغ 148 ألف جندي.

سيتمكن شولز من تكرار كلماته أمام بوتين يوم الثلاثاء، عندما يكون في موسكو لإجراء مزيد من المحادثات.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”. في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

وأضاف: “نحن نريد السلام. ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.

 

(المصدر: ديلي ميل

اقرأ أيضا: 

الكشف عن سبب تعمد “بوتين” إهانة “ماكرون”.. ما علاقة الحمض النووي للرئيس الفرنسي بالأمر؟!

سفك دماء ومعاناة واسعة .. بايدن يحذر بوتين من “تكاليف باهظة” لغزو أوكرانيا

غزو روسي على الأبواب.. ذا هيل: 5 أشياء يجب معرفتها بشأن الأزمة الأوكرانية

وسم “الحرب العالمية الثالثة” تريند .. مع قرب غزو أوكرانيا كيف يتفاعل العرب؟!

غزو أوكرانيا .. لماذا فقدت واشنطن عقلها بشأن كييف!؟

50 ألف قتيل وملايين اللاجئين.. تقدير أمريكي:الغزو يطيح بزيلينسكي في يومين وأوكرانيا منطقة منكوبة

ما هي الخيارات العسكرية الأمريكية لمساعدة أوكرانيا في حال تم غزوها؟!

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حُب في زمن الحرب .. الرئيس الأوكراني يتحدّى الغزو بالقُبُلات مع زوجته (فيديو)

غير مصنف

لماذا يخشى بعض الإيرانيين من تخلي الصين عنهم لصالح السعودية؟

الهدهد

وسم “الحرب العالمية الثالثة” تريند .. مع قرب غزو أوكرانيا كيف يتفاعل…

الهدهد

الكشف عن سبب تعمد “بوتين” إهانة “ماكرون”.. ما علاقة الحمض…

الهدهد

بوتين يهين ماكرون ويضعه في موقف لا يحسد عليه أمام الكاميرات (فيديو)

الهدهد

50 ألف قتيل وملايين اللاجئين.. تقدير أمريكي:الغزو يطيح بزيلينسكي في يومين وأوكرانيا…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More