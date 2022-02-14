بعد انقاذه من تجمع مائي .. شرطة عمان السلطانية تكشف سبب وفاة شخص بولاية مطرح!

وطن – كشفت شرطة عمان السلطانية عن وفاة وافد كان يعاني من ضيق في التنفس عقب إنقاذه وآخر تم احتجازهما بداخل مركبتهما في تجمع مائي بمنطقة جبروه بولاية مطرح.

كما قالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”احتجاز وافدين اثنين أحدهما كان يعاني من ضيقٍ في التنفس بداخل مركبتهما في تجمع مائي بمنطقة جبروه بولاية مطرح. إلّا أنه فارق الحياة بعد فترةٍ وجيزة من انقاذهما وذلك بسبب سوء حالته الصحية”.

احتجاز وافدين اثنين أحدهما كان يعاني من ضيقٍ في التنفس بداخل مركبتهما في تجمع مائي بمنطقة جبروه بولاية مطرح إلّا أنه فارق الحياة بعد فترةٍ وجيزه من انقاذهما وذلك بسبب سوء حالته الصحية#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 14, 2022

كما أوضحت أنه في إطار جهودها “إنقاذ ثلاثة أشخاص أحدهما وافد بعد احتجازهم بداخل مركبتهم في تجمع مائي بمنطقة الغبرة الجنوبية. وهم بصحة جيدة”.

إنقاذ ثلاثة أشخاص أحدهما وافد بعد احتجازهم بداخل مركبتهم في تجمع مائي بمنطقة الغبرة الجنوبية وهم بصحة جيدة #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 14, 2022

بينما أوضحت ان ” فِرق الإنقاذ تنقذ مواطنين اثنين بعد احتجازهما بمركبتهما في أحد الأودية بمنطقة الغبرة الجنوبية وهما بصحة جيدة”.

فِرق الإنقاذ تنقذ مواطنين اثنين بعد احتجازهما بمركبتهما في أحد الأودية بمنطقة الغبرة الجنوبية وهما بصحة جيدة#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 14, 2022

كما شهدت السلطنة مساء أمس الأحد بدء تأثيرات أخدود من منخفض جوي. التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الثلاثاء. وفق ما أوضحه المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

ووفقا لما هو معلن، سيكون طقس اليوم الاثنين غائمًا جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم. وأجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان والجبال المجاورة لها، وصحوًا بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما تهب على معظم المحافظات رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة. ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل سلطنة عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج مترين.

وتم توجيه تنبيهات من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وعند تصاعد الغبار والأتربة.

(المصدر: وطن)

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