حادثة فجعت العمانيين.. هكذا توفي مواطنين صعقا داخل معلب في الرستاق (شاهد)

وطن – فُجع العمانيين بخبر وفاة مواطنين صعقا بالكهرباء في ولاية الرستاق، إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة، أثناء تركيب الإنارة بأحد ملاعب كرة القدم.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام العمانية فقد توفي اثنين من أعضاء فريق المحاضر الرياضي الثقافي بولاية الرستاق؛ إثر سقوطهم من الرافعة بعدما تعرضا لتماس كهربائي، أثناء تركيب الإنارة لملعب الفريق.

وفاة أحمد اليعربي و أحمد المقبالي أثر سقوطهم اثناء تركيبهم لكشافات الانارة عن طريق الرافعة بملعب فريق المحاضر التابع لنادي #الرستاق .#إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون pic.twitter.com/tOld4wyEQT — برق عُمان (@barq_oman1) February 13, 2022

والعمانيين المتوفيين هما أحمد اليعربي، وأحمد المقبالي.

وتسبب هذا الحادث بصدمة للعمانيين الذين عبروا عن حزنهم لفقد اليعربي والمقبالي، مقدمين التعازي لأهلهم وأحبابهم.

وكتب ناشط باسم زياد ناعيا الفقيدين:”انا لله وانا اليه راجعون شهداء بإذن الله تعالى وفاتهم في عملهم.”

وكتب مغرد آخر: “انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم بس في نقطة مهمة يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر عند قيامك بعمل في صيانه الكهرباء. سأل الله لهم الرحمة والمغفرة.”

وتساءل أبوأحمد:”الله يرحمهم لكن وين الحماية المفترض هذي الاعمال يتطلب استخدام معدات الامن والسلامة. سواء كانت اعمال كهربائية او غيرها فيها مخاطرة بأرواح البشر.”

من جانبه تقدم مجلس إدارة فريق برج آل خميس الرياضي الثقافي وكافة منتسبيه. بخالص العزاء والمواساة لمنتسبي فريق المحاضر الرياضي التابع لنادي الرستاق، في وفاة أحمد اليعربي وأحمد المقبالي.

| تعزية ومواساة | 🔺 يتقدم مجلس إدارة فريق برج آل خميس الرياضي الثقافي وكافة منتسبيه بخالص العزاء والمواساة لمنتسبي فريق المحاضر الرياضي التابع لنادي الرستاق في وفاة أحمد اليعربي وأحمد المقبالي تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته.#فريق_برج_آل_خميس pic.twitter.com/T3dc75D31O — فريق برج آل خميس الرياضي الثقافي (@burjalkhamis) February 13, 2022

كما نشر مجلس إدارة نادي الرستاق بيان تعزية جاء فيه:”يتقدم مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي بخالص التعازي لفريق المحاضر الرياضي ولأسر الفقيدين المغفور لهما بإذن الله، أحمد بن سرحان المقبالي، وأحمد بن عبدالله اليعربي.”

وتابع:”اللذان وافتهما المنية صباح اليوم خلال القيام ببعض الأعمال داخل ملعب فريق المحاضر. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة”.

يتقدم مجلس الإدارة وكافة منتسبي النادي بخالص التعازي لفريق المحاضر الرياضي ولأسر الفقيدين المغفور لهما بإذن الله

أحمد بن سرحان المقبالي

أحمد بن عبدالله اليعربي

اللذان وافتهما المنية صباح اليوم خلال القيام ببعض الأعمال داخل ملعب فريق المحاضر.

نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة#الرستاق pic.twitter.com/1VztA2jfPP — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) February 13, 2022

وفاة منذر الحراصي

ويشار إلى أنه لم يمضي الكثير على الصدمة التي تلقاها العمانيين من داخل ملعب أيضا، عقب الإعلان عن وفاة اللاعب منذر الخراصي بسكتة قلبية أواخر يناير الماضي.

وأعلن نادي الرستاق العماني وقتها وفاة منذر الحراصي، نجل لاعبه السابق علي الحراصي. إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل الملعب.

وتناقلت بعض الصحف الخليجية تقارير عن أن سبب الوفاة يعود إلى تعرض اللاعب إلى نوبة قلبية.

مخلد الرقادي

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب توفي خلال لقاء لفريقه، بعد تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى نزول الطاقم الطبي إلى أرض الملعب ثم نقله للمستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

يذكر أن تلك حادثة الحراصي تعد الثانية في غضون شهرين، حيث توفي لاعب عماني آخر في ديسمبر الماضي وهو مخلد الرقادي لاعب فريق مسقط، خلال إجرائه لعمليات الإحماء قبل إحدى مباريات فريقه.

(المصدر: تويتر – وطن)

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