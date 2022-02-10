(شاهد) مودل روز تحاول قتل طليقها بعدما كشف سرها!

وطن – كشف رجل الأعمال السعودي، حمد الحمود، طليق عارضة الأزياء مودل روز، أنه تعرض للضرب والاعتداء من قبل أشخاص تم إرسالهم منها. بعدما كشف سرها.

اعتداءات جسدية

وعبر خاصية الستوري على حسابه على “سناب شات”، اتهم الحمود، طليقته روز بالتعدي عليه قائلا: “هذه الاعتداءات الجسدية اللي تعرضت له بعد اكتشاف اللي بينهم”.

وتابع: “أنا من الناس اللي ما أرفع إيدي على أمرأة مهما كان السبب والحدث صار بسرعة وغير متوقع للأسف. كان كل هذا عشان خاطره عيونه وكان موتي مبتغاهم بس الحمد لله قدرت أصمد”.

وزاد طليق روز: “أنا تكلمت عن حياتي الخاص هنا. وهي كانت جزء منه. ولا صار شي”.

وجه الحصان

ولمح إلى أن حديثه عن حبيبها هو السبب، معقباً: “بس عشان بديت اتكلم عن وجه الحصان قامت الدنيا عندهم.. لا كيف لازم يكزن ملاك بعيونكم عشان إذا طلعوا مع بعض الناس تقول كيوت و واو”.

“أنا اتطلقت اليوم”

وبالأمس، أثارت روز جدلاً واسعاً بردة فعلها على متابعة أخبرتها بطلاقها.

وبفيديو عبر “سناب شات”، كانت روز تجيب على أسئلة متابعيها، حين فاجأتها إحداهن بإخبارها عن طلاقها قائلة: “أنا تطلقت اليوم”.

وظهرت علامات الحماس والسعادة على روز، وقامت بإطلاق الزغاريد.

زغاريد وحماس

وباركت للمتابعة قائلة: “ألف مبروك.. أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه”.

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف عارضة الأزياء السعودية، فمنهم من ذكرها أن أبغض الحلال هو الطلاق. ولا يجوز أن تشجع على الأمر.

وفسر آخرون تصرفها بأنه نابع عن تجربتها الشخصية. وربما أرادت إيصال رسالة لطليقها.

تعنيف وضرب

وفي وقت سابق، كشف رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، طليق مودل . أن الأخيرة قامت برفع قضية جديدة ضده.

وقال الحمود بفيديو عبر “سناب شات”، إن روز اتهمته بتعنيفها وضربها في محاولة منها لطرده من أمريكا.

وتابع: “فعلت ذلك حتى يؤثر على تأشيرتي وتواجدي في أمريكا، وعلى كل شيء أملكه.لأنه بمجرد أن أخرج من أمريكا لأحد هذه الأسباب، سينتهي كل شيء”.

وأضاف الحمود: “قمت بتعيين محامي لا علاقة له بالمحاميين الآخرين لأن هذه القضية تذهب فوراً إلى الجوازات الأمريكية”.

حبيب روز من الشهود!

وأكد الحمود أنه يشعر بالصدمة من روز، معقباً: “أنا لست خائفاً منها ولكني لم أتوقع أن تصل إلى هذه الدرجة من الحضيض”.

كما كشف الحمود أن حبيب روز الجديد له علاقة بالقضية.

وقال: “المضحك في الموضوع أن أصدقاء حبيبها من ضمن الشهود ضدي، بالإضافة إلى عائلته”.

وعبر عن تعجبه قائلاً: “لا أعلم كيف فعلتها، الأهل مع أصدقاء حبيبها! وليس ذلك فقط. بل قاموا بإرسال أوراق القضية لجميع الشركات والإعلاميين”.

المصدر: (وطن – سناب شات)

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