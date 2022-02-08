أبو تريكة يعلق على خسارة منتخب الفراعنة المصري لقب كأس أمم أفريقيا

وطن- علق الكابتن محمد أبو تريكة 43 عاماً، على خسارة منتخب مصر .”الفراعنة”، لقب كأس أمم أفريقيا 2022 أمام منافسه السنغال “أسود الترانغا” في نهائي البطولة الأفريقية بركلات الترجيح التي أقيمت بنسختها ال33 في دولة الكاميرون.

تعليق أبو تريكة على خسارة منتخب مصر

وغرد نجم المنتخب المصري والأهلي السابق أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي ” تويتر” عقب خسارة منتخب بلاده لقب كأس أمم أفريقيا، قائلاً: ” كنا نطمح ونأمل في اللقب الثامن، ولكنها كرة القدم .. شكراً على العطاء وبذل المجهود”.

كنّا نطمع ونأمل فى اللقب الثامن ولكنها كرة القدم شكرا على العطاء وبذل المجهود ..عهد بينا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد فى كأس العالم ٢٠٢٢ ولكم منّا كل الدعم والمساندة .قطر٢٠٢٢فى انتظاركم يا رجالة مصر..شكرا لكم🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 6, 2022

وأردف الكابتن أبو تريكة، ” عهد بيننا وبينكم تعوضوا. جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم منا كل الدعم والمساندة قطر 2022، في انتظاركم يا رجالة مصر … شكراً لكم”.

منتخب السنغال والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب مصر

وكان منتخب السنغال “أسود الترانغا”، قد تُوج بلقبه الأول في تاريخه بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف. في المباراة التي أقيمت على ملعب ” أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”.

وشهدت المباراة بين منتخب السنغال ومصر، المنافسة الشديدة. والقوية في المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، مع التألق الملحوظ الذي لفت أنظار الجميع لكلا الحارسين في الدفاع عن شباك مرماه. وسط الكرات القاتلة والخطيرة طيلة مجريات أحداث اللقاء.

🛡️ مُتخصص في التصدي لركلات الجزاء 🛡️ بطريقة أكثر من رائعة، استطاع محمد أبو جبل حامي عرين منتخب مصر التصدي لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من المباراة النهائية لـ #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @mohmedabogabal pic.twitter.com/e0X7dCTDDZ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

كما وبدأ التألق مع بداية المباراة للحارس المصري محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك، بعد التصدي ببراعة وشجاعة لركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب السنغال بخطأ ارتكبه مدافع المنتخب المصري محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء، ليفشل السنغالي ساديو ماني في إحرازها داخل شباك المرمى.

البطل: السنغال 🥇

الوصيف: مصر 🥈

المركز الثالث: الكاميرون 🥉 إليكم تحديث جدول ميداليات #كأس_الأمم_الإفريقية بعد نهاية #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇 pic.twitter.com/zHkzOXnpIB — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

كما وقاد كذلك أفضل حارس في العالم السنغالي إدوارد ميندي منتخب بلاده السنغال بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها، بعد التصدي لركلة جزاء حاسمة نفذها نجم المنتخب المصري مهند لاشين.

ويجدد اللقاء بين الفراعنة وأسود الترانغا، في مواجهة حاسة ذهاباً وإياباً ضمن التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 مع أواخر شهر مارس المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)