الكابتن محمد أبو تريكة والتعليق على خسارة منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا watanserb.com
الكابتن محمد أبو تريكة والتعليق على خسارة منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا
Videoرياضة

أبو تريكة يعلق على خسارة منتخب الفراعنة المصري لقب كأس أمم أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- علق الكابتن محمد أبو تريكة 43 عاماً، على خسارة منتخب مصر .”الفراعنة”، لقب كأس أمم أفريقيا 2022 أمام منافسه السنغال “أسود الترانغا” في نهائي البطولة الأفريقية بركلات الترجيح التي أقيمت بنسختها ال33 في دولة الكاميرون.

تعليق أبو تريكة على خسارة منتخب مصر

وغرد نجم المنتخب المصري والأهلي السابق أبو تريكة، عبر حسابه الشخصي الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي ” تويتر” عقب خسارة منتخب بلاده لقب كأس أمم أفريقيا، قائلاً: ” كنا نطمح ونأمل في اللقب الثامن، ولكنها كرة القدم .. شكراً على العطاء وبذل المجهود”.

وأردف الكابتن أبو تريكة، ” عهد بيننا وبينكم تعوضوا. جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم منا كل الدعم والمساندة قطر 2022، في انتظاركم يا رجالة مصر … شكراً لكم”.

منتخب السنغال والتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب مصر

وكان منتخب السنغال “أسود الترانغا”، قد تُوج بلقبه الأول في تاريخه بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف. في المباراة التي أقيمت على ملعب ” أوليمبي” في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”.

وشهدت المباراة بين منتخب السنغال ومصر، المنافسة الشديدة. والقوية في المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، مع التألق الملحوظ الذي لفت أنظار الجميع لكلا الحارسين في الدفاع عن شباك مرماه. وسط الكرات القاتلة والخطيرة طيلة مجريات أحداث اللقاء.

كما وبدأ التألق مع بداية المباراة للحارس المصري محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك، بعد التصدي ببراعة وشجاعة لركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب السنغال بخطأ ارتكبه مدافع المنتخب المصري محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء، ليفشل السنغالي ساديو ماني في إحرازها داخل شباك المرمى.

كما وقاد كذلك أفضل حارس في العالم السنغالي إدوارد ميندي منتخب بلاده السنغال بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها، بعد التصدي لركلة جزاء حاسمة نفذها نجم المنتخب المصري مهند لاشين.

ويجدد اللقاء بين الفراعنة وأسود الترانغا، في مواجهة حاسة ذهاباً وإياباً ضمن التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 مع أواخر شهر مارس المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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