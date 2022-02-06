اكتشاف هياكل عظمية مقطوعة الرأس في مقبرة رومانية في بريطانيا

وطن– تحدث تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اكتشاف علماء الآثار لهياكل عظمية مقطوعة الرأس. بين 425 جثة استخرجت من مقبرة رومانية كبيرة في بريطانيا.

الأكبر من نوعها

حسب ترجمة وطن، نقلا عن الصحيفة، أمضى علماء الآثار قرابة سنة في حفر هذه المقبرة التي يبلغ عمرها 2000 عام تقريبًا. وحفر المستوطنة المجاورة، التي تقع في شارع Akeman Street، وهو طريق روماني قديم.

كما يشار إلى أن المقبرة هي الأكبر من نوعها في باكينجهام شاير . حيث تم العثور فيها على رفات 425 فردًا.

جثث مقطوعة الرأس

كما وجد علماء الآثار أن نحو 10 % من الجثث كانت مقطوعة الرأس. وفي العديد من الحالات، وُجد أن الرأس المقطوع كان قد وُضع بين ساقي الشخص أو بجوار قدميه.

أوضحت شركة “اتس.اس.2” المسؤولة عن تطوير شبكة السكك الحديد البريطانية. أن هذا ربما يرجع لكون الأشخاص المدفونين كانوا مجرمين أو منبوذين. رغم أن قطع الرأس كان أمرا طبيعيا وكان شكل من أشكال طقوس الدفن خلال أواخر العصر الروماني.

ممارسة حرق الجثث

إلى جانب الهياكل العظمية المدفونة، وجد الباحثون أيضًا أدلة على عمليات حرق جثث الموتى. وهي ممارسة جنائزية لم تكن شائعة جدا خلال الفترة الرومانية المتأخرة.

كما يبدو أن عمليات الدفن كانت مقسمة إلى منطقتين منفصلتين داخل المقبرة ومنظمة حسب المجموعة العرقية. العائلة أو القبيلة.

من جهتها، قالت هيلين واس. رئيسة قسم التراث في HS2 “لقد مكنتنا أعمال البناء في مشروع HS2 من معرفة المزيد عن تاريخنا الغني في بريطانيا.”

متابعة “ستمكننا هذه المقبرة الرومانية الكبيرة الموجودة في فليت مارستون من التعرف على سكانها.”

وأضافت: “سيتم التعامل مع جميع الرفات البشرية التي تم العثور عليها برعاية. وسيتم مشاركة هذا الاكتشاف مع المجتمع.”

العثور على قطع أثرية محلية

كما عثر علماء الآثار على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المحلية . بما في ذلك دبابيس وملاعق فضلا عن أحجار نرد ومجموعة من الأجراس ربما تكون قد استخدمت لنشاط ديني.

العثور على 1200 عملة معدنية

كما يشير اكتشاف أكثر من 1200 عملة معدنية في موقع في فليت مارستون إلى أن المستوطنة كانت ذات يوم منطقة تجارية.

وفقًا للباحثين، من الممكن أن تكون أجزاء من هذا الطريق الموسع قد تم استخدامه كسوق. حيث يقوم التجار بإعداد عربات وأكشاك.

في جنوب المستوطنة الرومانية في فليت مارستون، كشف الباحثون أيضًا عن أدلة على حاويات كبيرة من العصر الحديدي المبكر. في شكل خنادق واسعة وعميقة والتي قال فريق الآثار إنها ربما كانت تستخدم للزراعة.

مستوطنة رومانية

يخطط علماء الآثار لمواصلة دراسة القطع الأثرية المسترجعة من موقع فليت مارستون . بهدف معرفة المزيد عن أنماط الحياة والأصول والمعتقدات والروابط العائلية للأشخاص الذين عاشوا هناك.

في الواقع، يعد فليت مارستون واحدًا من أكثر من 100 موقع أثري تم اكتشافه منذ عام 2018 . حيث أدى إنشاء طريق خط السكة الحديد السريع إلى تشكيل مسار يمتد من لندن إلى برمنغهام.

كما اكتشف سابقا علماء الآثار في بريطانيا خلال عملهم في مشروع سكة ​​حديد . في نورث هامبتو نشاير بإنجلترا مستوطنة رومانية.

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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