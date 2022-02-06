— after
رقص إليسا في أمريكا watanserb.com
إليسا
حياتنا

بفستان قصير كشف المستور .. إليسا ترقص بإثارة أمام الجمهور العربي في أمريكا!

كتب خالد الأحمد
0

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا صاحبة الأغنية الشهيرة تصدق بمين أجواء حفلها الغنائي الذي أحيته في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بوصلة رقص مثيرة وملابس قصيرة.

وظهرت إليسا في أولى حفلاتها أول أمس (الجمعة) على مسرح الغناء في هيوستن- وهي ترتدي ثوباً ذهبياً قصيراً يكشف أكثر ما يخفي على غير عادتها، وبدت وهي ترقص وتتمايل بخفة على أنغام أغنيتها “أسعد واحدة”.

وقدمت في الحفل المذكور باقة من أغانيها: “كرمالك، ومكتوبة ليك، ووحشتوني، ولو فيا”. وخلعت إليسا حذاءها في الحفل، قائلة: “شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من السقعة”.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو لرقصتها الجميلة على المسرح صوره أحد الحاضرين. بينما عبّر متابعوها عن إعجابهم الشديد بها.

ومن المقرر أن تحيي إليسا عدة حفلات في “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا.ومدينة ديترويت في ولاية ميشغان تختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير المقبل.

وكانت الفنانة التي يطلق عليها معجبوها لقب “ملكة الإحساس” قد ظهرت بتاريخ 21 يناير الماضي وهي تلبس عباءة عربية فوق فستانها في حفلتها ضمن موسم الرياض بسبب البرد مما دفع أحد المغردين إلى نشر صورتين لها إحداهما بالعباءة والأخرى بالفستان القصير وعلق قائلاً: (اليسا في امريكا ، والسعودية إيه الفرق بين الصورتين).

وينتظر محبو المطربة اللبنانية البومها الجديد لعام 2022 الذي سيكون بعيداً عن إنتاجات روتانا هذه المرة بعد تعاون بين إليسا وروتانا إستمر لسنوات طويلة.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ أيضاً: 

“عندما تجتمع الخبرة مع الغباء”.. سؤال صادم من داوود الشريان لإليسا يُعرضه للسخرية!

 إليسا تتراقص بروب الاستحمام قبل حفلتها بالإمارات! (فيديو)

هل ارتدت إليسا واقيا من الرصاص بحفلها في بغداد خشية الإستهداف؟ (فيديو)

شمس الكويتية من شوارع العراق لـ”إليسا”: “لا درع واقي ولا كلام فاضي”

إليسا تفاجئ جمهورها بشكلها الجديد في أحدث ظهور!

إليسا تثير السخرية بطريقة رقصها على أغنية “بتمون” في موسم الرياض! “فيديو”

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد وصلة رقص نادين نجيم بعيد ميلادها في دبي (فيديو)

حياتنا

شمس الكويتية شبه عارية في أحدث ظهور! (فيديو)

حياتنا

“عندما تجتمع الخبرة مع الغباء”.. سؤال صادم من داوود الشريان لإليسا يُعرضه…

حياتنا

المعلمة الراقصة بعد طلاقها وانتشار “الفضيحة” .. هل تنتحر على طريقة…

حياتنا

حسن الرداد يشعل ضجة بالرقص مع ريم مصطفى في السعودية (فيديو)

حياتنا

إليسا تتراقص بروب الاستحمام قبل حفلتها بالإمارات! (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More