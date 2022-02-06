بفستان قصير كشف المستور .. إليسا ترقص بإثارة أمام الجمهور العربي في أمريكا!

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا صاحبة الأغنية الشهيرة تصدق بمين أجواء حفلها الغنائي الذي أحيته في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بوصلة رقص مثيرة وملابس قصيرة.

وظهرت إليسا في أولى حفلاتها أول أمس (الجمعة) على مسرح الغناء في هيوستن- وهي ترتدي ثوباً ذهبياً قصيراً يكشف أكثر ما يخفي على غير عادتها، وبدت وهي ترقص وتتمايل بخفة على أنغام أغنيتها “أسعد واحدة”.

وقدمت في الحفل المذكور باقة من أغانيها: “كرمالك، ومكتوبة ليك، ووحشتوني، ولو فيا”. وخلعت إليسا حذاءها في الحفل، قائلة: “شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من السقعة”.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو لرقصتها الجميلة على المسرح صوره أحد الحاضرين. بينما عبّر متابعوها عن إعجابهم الشديد بها.

اليسا في احدث حفلة ضمن جولتها بامريكا .. pic.twitter.com/nBBKutB9Ho — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 6, 2022

ومن المقرر أن تحيي إليسا عدة حفلات في “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا.ومدينة ديترويت في ولاية ميشغان تختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير المقبل.

وكانت الفنانة التي يطلق عليها معجبوها لقب “ملكة الإحساس” قد ظهرت بتاريخ 21 يناير الماضي وهي تلبس عباءة عربية فوق فستانها في حفلتها ضمن موسم الرياض بسبب البرد مما دفع أحد المغردين إلى نشر صورتين لها إحداهما بالعباءة والأخرى بالفستان القصير وعلق قائلاً: (اليسا في امريكا ، والسعودية إيه الفرق بين الصورتين).

وينتظر محبو المطربة اللبنانية البومها الجديد لعام 2022 الذي سيكون بعيداً عن إنتاجات روتانا هذه المرة بعد تعاون بين إليسا وروتانا إستمر لسنوات طويلة.

(المصدر: متابعات وطن)

اقرأ أيضاً: