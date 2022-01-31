فيفي عبده ترقص بطريقة هستيرية وفستانها كاد يقع ويكشف المستور! (فيديو)

وطن- عادت الراقصة المصرية فيفي عبده إلى استئناف نشاطها وإمتاع متابعيها بوصلات رقص جريئة عبر حسابها على “انستجرام”.

الحق عليا

وظهرت فيفي عبده بفيديو جديد وهي ترقص على أغنية عبدالحليم حافظ “الحق عليا”. مرتديةً فستاناً أسود منقط بالأبيض. وتميز بفتحة صدر واسعة.

وتركت الراقصة شعرها منسدلاً وبدأت بأداء حركاتها الراقصة مع إيماءات غريبة في وجهها. وكأنها تشرح كلمات الأغنية.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أول المعلقين على رقص فيفي عبده، بإيموجي علامة قلب.

بينما انتقدها باقي المتابعون الذين طالبوها بالعمل لآخرتها، وآخرون تساءلوا عن الأجواء لديها مستغربين ارتداءها ملابس صيفية في عز البرد.

“تعال أشبعك حنان”

كما ظهرت فيفي بمقطع آخر، وهي ترتدي فستاناً كحلياً أوف شولدر، وأدت وصلة رقص على أغنية “تعال” للفنانين العراقيين علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

ورقصت فيفي بطريقة هستيرية لدرجة أن فستانها كاد أن يقع ويكشف المستور.

“أحبك نبيل شعيل”

وقبل أيام شاركت الراقصة المصرية جمهورها، صورة جريئة تغطي الجزء الأوسط من جسدها.

وعبر خاصية “الستوري”، عبر “انستجرام” نشرت فيفي صورتها وهي ترتدي فستاناً أزرق أوف شولدر، وصدرها مكشوف بشكل فاضح.

ورفعت الراقصة المصرية الفستان إلى أعلى كاشفةً كل ساقيها تماماً، مستكملة الإطلالة بحذاء فضي مفتوح وشعر أسود منسدل.

كما رقصت فيفي على أنغام أغنية “طبعا غير”، للفنان الكويتي نبيل شعيل، موجهةً رسالة له قائلة: “أحبك”.

وكالعادة، تعرضت فيفي لهجوم وانتقادات وسخرية من إطلالتها ورقصها ورسالتها للفنان الكويتي.

عاصي الحلاني أيضا!

هذا وقد ظهرت فيفي قبلها بأيام بوصلة رقص جديدة على أغنية الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وظهرت فيفي بالفيديو وهي على الشاطئ ترتدي فستاناً أخضر، وترقص على أغنية “ياطير”.

وما يلفت الأنظار أن ملابس فيفي عبده الداخلية، وهي عبارة عن شورت، يظهر أثناء رقصها بسبب حركاتها بالفستان.

تجميد البويضات

وقبل أيام أثارت الراقصة المصرية أيضا جدلاً واسعاً بنصيحتها الغريبة للفتيات حول بويضاتهن.

وعبر خاصية الستوري على “انستجرام”، كتبت فيفي عبده: “نصيحة لكل البنات ولكل الستات .. العمر بيعدي بسرعة بينا وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل “.

وهو ما أثار الجدل بين الناشطين الذين رأوا أن كلامها غير منطقي.

المصدر: (وطن – انستجرام)