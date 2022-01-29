موعد مباراة مصر والمغرب في قمة دور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وطن- يترقب عشاق كرة القدم القمة العربية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره المغرب. مساء يوم الأحد، في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستقام على ملعب “أحمدو أهيدجو”.

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنطلق مواجهة القمة بين منتخب مصر “الفراعنة” أمام المغرب. ” أسود الأطلس”، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا، أما بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السادسة مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر عند الساعة الرابعة مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

وستبث المباراة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات .”beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1”.بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث قمة الإثارة بين مصر والمغرب في بطولة أمم أفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

🔴 🎥 | المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد لمباراة الدور ربع النهائي بتدريب بدني صباح اليوم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/SsrYYjUfjP — EFA.eg (@EFA) January 27, 2022

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة القوية بتشكيلة أساسية. أمام منافسه منتخب المغرب، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

🔴 📸 | في تدريبات المنتخب اليوم:

عودة الونش للمران الجماعي .. ومشاركة حمدي في جزء منه 🇪🇬 … ⬇️⬇️ أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي وصلها مساء أمس استعدادا لملاقاة المنتخب المغربي .#EFA pic.twitter.com/uQT5ZjoBYW — EFA.eg (@EFA) January 28, 2022

وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

كما وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، كما وسيغيب عن المباراة الحارس محمد الشناوي وحمدي فتحي بسبب الإصابة.

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تشكيلة منتخب المغرب

وسيلعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب مصر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم سايس، أشرف حكيمي، كما وفي وسط التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، سفيان بوفال، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري.

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تاريخ المواجهات بين المغرب ومصر

وواجه منتخب مصر” الفراعنة” نظيره المغرب ” أسود الأطلس” 13 مرة، تمكن الأخير من تحقيق الفوز على الفراعنة في ثمانية منها والخسارة في مباراتين والتعادل بثلاثة أخرى في كافة المسابقة المختلفة.

(المصدر: وطن + تويتر)