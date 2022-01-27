بعد طول انتظار.. هواوي تطلق أيقونتها الجديدة HUAWEI P50 Pro في السعودية بهذا السعر

وطن – بعد طول انتظار أعلن عملاق التكنولوجية الصينية “هواوي” عن إطلاق أحدث إصدارتها هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، في العاصمة السعودية الرياض. والذي يعتبر أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي.

احجز #HUAWEIP50Pro الآن مقابل 4299 ريال واحصل على هدايا مجانية بقيمة 2572.82 ريال. التقط صور عالية الدقة بألوان حقيقية باستخدام كاميرا True-Form Dual-Matrix و HUAWEI XD Optics ونطاق تكبير 200x. قم بشحن البطارية الكبيرة مع شحن 66W HUAWEI SuperCharge. https://t.co/b72Mv10zOW pic.twitter.com/Aybei2MOGZ — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) January 27, 2022

كما اعلنت الشركة عن طرح هاتف HUAWEI P50 Pocket – القابل للطي بلمسة جمالية تعكس قمة الابتكارات التكنولوجية.

وقالت الشركة إن HUAWEIP50Pro يمتلك كاميرا تلتقط المزيد من العناصر، والمزيد من المشاهد والمزيد من الشرارة، مع محرك الصور True-Chroma. الذي يظهر الصور بألوان رائعة، موضحة انه سيكون بسعر 4299 ريال سعودي.

وكانت شركة ”هواوي“ الصينية قد كشفت رسمياً النقاب في 23 ديسمبر/كانون اول الماضي عن هاتفها الذكي القابل للطي ”P50 Pocket“. على طراز صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم 1 بوصة للوصول السريع إلى الإشعارات والأدوات. مشيرة إلى أنه تم إطلاقه في الصين بداية من اليوم الخميس.

أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

ويعد ”Huawei P50 Pocket“ أول هاتف ذكي قابل للطي للشركة، ويرث تصميم الحلقة المزدوجة لهاتف ”Huawei P50″. حيث تحتوي الحلقة الأولى على شاشة تغطية والثانية تحتوي على مستشعرات الكاميرا.

أما الشاشة الرئيسية، فهي عبارة عن لوحة بحجم 6.9 بوصة FHD + OLED توفر معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز.

وعلى غرار هاتف ”Huawei P50 Pro“، يأتي الهاتف مزودًا بنظام الكاميرا ”Dual Matrix“ الجديد من شركة ”هواوي“. الذي يجمع بين مستشعر متعدد الطيف من 10 قنوات، و ”Huawei XD Optics“، ومحرك صور ”XD Fusion Pro“ لتحسين وضوح الصورة، ونطاق ديناميكي عالٍ.

ويتكون نظام الكاميرا الثلاثي الخلفي من ثلاث مراحل. الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 40 ميغا بكسل، والثانية تكون فائقة السرعة بدقة 13 ميغابكسل. بالإضافة إلى جهاز استشعار فائق الطيف بدقة 32 ميغابكسل (من المحتمل أن يكون مستشعرًا أحادي اللون).

كما تتوفر في الجهاز مجموعة من السمات النابضة بالحياة. بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة تفاعل شاشة الغلاف الخاصة بهم. يتدفق المحتوى والخدمات بسلاسة بين كلتا الشاشتين ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الكاميرا من شاشة الغطاء.

ويتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

(المصدر: تويتر – يوتيوب – وطن )