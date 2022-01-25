القبض على طالب مصري يؤدي الامتحان بدلاً عن اللاعب مصطفى محمد

وطن – ألقت شرطة الأمن في مدينة الجيزة القبض على طالب مصري يؤدي امتحان نصف العام. داخل أحد المعاهد التعليمية، بدلاً عن نجم المنتخب المصري مصطفى محمد مهاجم فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم . والمشارك مع بعثة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

مصطفى محمد وطالب مصري

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن غرفة عمليات أمن محافظة الجيزة. قد تلقت بلاغاً من إدارة معهد تعليمي خاص بالجيزة عن ضبطها طالب مصري يقوم بأداء امتحان نصف العام الغير مكشف بكشوف الطلبة داخل قاعة عقد الاختبارات.

"ده صاحبي وأنا بساعده"..

ضبط شاب يؤدي امتحان منتصف العام بدلا من لاعب المنتخب مصطفى محمد بأحد المعاهد بالجيزة pic.twitter.com/nTgcQbLYmC — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 25, 2022

وبينت تلك الوسائل، بأن رجال الأمن وصلوا إلى المعهد التعليمي الخاص بعد تلقيهم البلاغ، كما ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء الطالب للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، كما وعندما طالبه الأخير بإبراز هويته للتأكد من هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب على إبراز هويته أبرز بطاقته الشخصية.

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كما وأردفت الوسائل، ” بعد مراجعة كشوفات الطلبة داخل القاعة. تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون باسم نجم المنتخب المصري مصطفى محمد. المقيد كطالب في المعهد التعليمي الخاص، الغائب عن الامتحان لتواجده مع منتخب بلاده في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022″.

وفقًا لصحيفة الأهرام 📰 القبض على شاب يؤدى امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلًا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر. 👀 pic.twitter.com/nZlXW6LKjO — جول مصر – GOAL (@goaleg) January 24, 2022

مراقب اللجنة وبديل مصطفى محمد

وأضافت، ” قام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التعليمي. والتي قامت بدورها بالتحفظ على الطالب الذي كان يؤدي الاختبار بدلاً عن اللاعب مصطفى محمد، وإبلاغ شرطة أمن الجيزة بتلك الحادثة”.

كما واعترف الطالب المصري الذي لم تكشف عن هويته من قبل وسائل الإعلام المصرية، بأنه صديق نجم المنتخب المصري ” الفراعنة” مصطفى محمد والحاصل على درجة .” ليسانس آداب”، كما وأن هذه المادة هي الأولى التي يؤدي فيها الامتحان. بدلاً من صديقه اللاعب، وتم تحرير محضر بتلك الواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق بهذا الشأن.

القبض على شاب يؤدى امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلاً من مصطفى محمد المتواجد مع منتخب مصر في الكاميرون .. وأعترف الشاب بالواقعة وأكد أنه يساعد صديقه وفقاً للتقارير الصحفية وتم تحرير محضر بالواقعة pic.twitter.com/rjSJXqzqQC — EParena.com 🏠 (@EParena) January 24, 2022

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التحقيقات الأولية والمفاجأة

بينما كشفت موقع اليوم السابع، بأن تفاصيل ضبط الشاب المصري. الذي يؤدي الامتحان بدلاً عن النجم المصري مصطفى محمد خلال التحقيقات الأولية مع المتهم بأنه قد أدى الامتحان عن اللاعب في ثلاثة مواد دراسية. في المعهد التعليمي الخاص في محافظة الجيزة المصرية.

كما وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نادي غلطة سراي التركي. قادماً من صفوف نادي الزمالك المصري، بعقد يمتد حتى عام 2025، وبصفقة بلغت قيمتها 4 مليون دولار، عقب انتهاء فترة الإعارة مع النادي التركي. كما وتفعيل بند شراء اللاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)