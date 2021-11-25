المهرة البحرينية ترتدي فساتين تلتصق بجسدها بشكل فاضح وتغلق التعليقات!

عادت الفنانة المهرة البحرينية إلى إثارة الجدل، باستعراض جسدها بجرأة من أجل الإعلانات.

فساتين ملتصقة بالجسد

ونشرت المهرة البحرينية مجموعة صور وفيديوهات جديدة عبر حسابها على “انستجرام”، لصالح إحدى العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

وارتدت المهرة فستاناً باللون الأبيض، بأكمام وفتحة جانبية تبرز جزءاً من ساقها.

وقامت الفنانة البحرينية بالتقاط صورة من الخلف تُظهر مؤخرتها بشكل واضح، بالفستان الضيق.

كما ارتدت المهرة فستاناً مشابهاً يلتصق بجسدها، باللون الأحمر.

ونشرت الفنانة فيديو لها وهي تتمايل بالفستان بدلع لاستعراضه.

وظهرت المهرة أيضاً بفستان أسود قصير فوق الركبة، وآخر أوف شولدر بنفس اللون.

وكعادتها مؤخراً، حرصت المهرة على إغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون.

ذهب بحريني

وقبل أسابيع، استعرضت الفنانة البحرينية مجوهراتها الذهبية، في إعلان لصالح إحدى الشركات.

اقرأ أيضا: “لابسة ستارة”.. فستان ميريام فارس في حفل زفاف ولي العهد العُماني يثير السخرية!

ونشرت المهرة مجموعة من الصور والفيديوهات، التي ظهرت خلالها أطقماً ثقيلة من الذهب البحريني عيار 21.

وما لفت الأنظار، ملابس المهرة حيث ارتدت “جمبسوت” أخضر مخطط بالأسود، يلتصق بجسدها كاشفاً تفاصيله.

كما استعرضت الفنانة البحرينية المجوهرات على صدرها بطريقة مثيرة للجدل.

فيزون المهرة

وفي وقت سابق، استعرضت المهرة رشاقتها في الجيم من أجل إعلان لأحد المنتجات الرياضية أيضاً.

وعبر خاصية (الستوري)، نشرت المهرة عدة مقاطع فيديو وهي ترتدي توب أبيض ضيق بأكمام، مع ليجن رمادي.

وبدأت المهرة البحرينية بشرح مميزات الليجن الذي ترتديه، وتشير لجسدها كمثال لمتابعيها.

وقامت الفنانة البحرينية بتغيير لون الليجن الرمادي، وارتدت آخر باللون التوتي، لتستعرض الألوان المتوفرة.

فيزون وسيارة فارهة!

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها المهرة البحرينية جسدهاً بسروال رياضي ضيق (ليجن) أو (الفيزون).

فسبق أن ظهرت المهرة في مجموعة صور وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي.

ونسقتها حينها مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.

واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية.

والغريب في الأمر، أن المهرة قامت بحذف الصور لاحقاً.

اقرأ أيضا: قمر اللبنانية تنشر صورة مولودتها الثانية “دون زواج” وتختار لها هذا الاسم الغريب!

وهو ما فعلته قبلها بأيام حين نشرت عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.

(المصدر: وطن – انستجرام)