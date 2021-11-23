لماذا عليك البدء في وضع الصابون في الغسالة؟

بحسب ما أوردته مجلة “سانتي ماغ” الفرنسية، تبدأ “العناية الجيدة” بالغسيل، من خلال تطبيق قواعد أساسية مهمة.

مواد كيميائية سامة

ونظرا لأن منظفات الغسيل تحتوي على مركبات كيميائية سامة للبيئة، ناهيك أن بعضها يمكن أن يسبب الحساسية، فيجب عليك تغيير طرق تَنظيفك للمَلابس، لغسلها وتعقيمها والحفاظ على لمعانها بشكل أفضل.

ولن يكون ذلك إلا من خلال استخدام المنتجات الطبيعية، دون المخاطرة بصحتك أو البيئة مع ضمان عدم إنفاق الكثير من الأموال.

منتجات طبيعية

تعرّف على كيفية استبدال منظف الغسيل الكيميائي الخاص بك، من أجل نهج صديق للبيئة ومسؤول.

وفقا لما ترجمته “وطن”، تعد منظفات الغسيل التي يتم شراؤها من المتاجر الكبيرة باهظة الثمن وسامة للبيئة. لكن لغسل ملابسك بطريقة بيئية ودون الإفراط في الإنفاق، يمكنك اختيار المنتجات الطبيعية، ذات القيمة العالية لخصائص التنظيف وإزالة الشحوم والتطهير.

صابون مرسيليا

صابون مرسيليا هو صابون طبيعي خالي من العطور فعال في إزالة البقع من الملابس. لذلك فهو مفيد في تنظيفها دون أن يسبب مشاكل لبشرتك. وذلك بفضل خصائصه المضادة للحساسية على وجه الخصوص.

كما تشتهر بلورات الصودا أيضًا بقدرتها على التنظيف. لذلك سوف تساعد على تطهير وتنظيف الغسيل تمامًا لإزالة البقع والأوساخ المغطاة.

طريقة التحضير

لتحضير هذا الغسيل البيئي والاقتصادي، سوف تحتاج إلى:

50 غ من صابون مارسيليا

1 كوب من بلورات الصودا

من 5 إلى 10 قطرات من الزيت العطري من اختيارك لتعطير غسيلك (اختياري)

الخطوات

قم بإذابة صابون مرسيليا في قدر على نار هادئة في لتر من الماء الساخن. ثم قلّب بملعقة حتى يذوب الصابون تمامًا. ثم أضف بلورات الصودا بينما لا يزال الماء ساخنًا حتى تذوب الصودا أيضا. يقلب الخليط جيدًا ثم يُرفع القدر عن النار.

دع الخليط يبرد، ومن ثم أضف قطرات الزيت العطري واتركه طوال الليل. ثم، اسكُب المزيج في قارورة وأضف لترًا من الماء البارد لتخفيف المزيج.

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رج العبوة لخلط كل شيء جيدًا. وفي الواقع، من المهم هز القارورة جيدًا قبل كل استخدام، حيث يميل الصابون إلى التصلب، خاصةً عندما يكون باردًا.

وللعلم، هذا المنظف منزلي الصنع مناسب لجميع درجات حرارة الغسيل. استخدم حوالي 100 مل من المنظف لكل غسلة. فضلا عن ذلك، احرص على عدم الإفراط في وضع المزيج المنظف في الغسالة.

قد تتسبب كمية كبيرة من المنظف في ظهور رغوة كثيفة يصعب شطفها. ابدأ بكمية صغيرة في البداية حتى تجد الجرعة المثالية. كما يجب أن تكون قطع الصابون مذابة بشكل جيد، بدون تكتلات، حتى لا تسد أنابيب الغسالة، خاصة إذا كان الماء في الغسالة ليس ساخنًا بدرجة كافية.

صابون مرسيليا وصودا الخبز

لتبييض غسيلك، يمكنك استخدام صودا الخبز في غسيلك المنزلي.

لهذا سوف تحتاج:

50 غ صابون مارسيليا

50 جرام من صودا الخبز

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي (اختياري)

الخطوات

ضع صابون مرسيليا في لتر من الماء المغلي، مع التحريك المتواصل حتى يذوب الصابون تمامًا. ثم أضف صودا الخبز.

عندما يبرد الخليط، أضف قطرات الزيت العطري. صب الالمزيج في علبة أو زجاجة باستخدام قمع. إذا كان قوام الغسيل كثيفًا جدًا، أضف 3 أو 4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن لتسييل الغسيل.

احرص على عدم إضافة الكثير من الماء، حتى لا تحصل على منظف مخفف جدًا يكون أقل فاعلية. بامكانك استخدام غطاء الزجاجة أو 15 سنتيلتر من المنظف لكل غسلة. ينبغي الحذر جيدا، فالزيوت العطرية غير مناسبة للحوامل والمرضعات.

الخل الأبيض

وبدلاً من ذلك، لتنعيم الغسيل، يمكنك صب نصف كوب من الخل الأبيض في حاوية منعم الملابس.

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في الواقع، يعتبر الخل الأبيض مضادًا طبيعيًا فعالًا للترّسبات الكلسية، وبالتالي يمنع رواسب الجير على الملابس التي تجعلها خشنة.

بفضل هذه النصائح، ستتمكن من استبدال منظف الغسيل الكيميائي بسهولة، وغسل ملابسك بطريقة طبيعية وبيئية، دون أن تنفق الكثير من الأموال.

(المصدر:سانتي ماغ – ترجمة وتحرير وطن)