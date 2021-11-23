لا تأكل طعام الميكروويف أبداً دون القيام بهذا أولاً!

لا يهتم العديد من الأشخاص بهذه الأمور المهمة عند تسخين الطعام في الميكروويف. وهي أمور إذا ما وقع تجاهلها قد تعرض صحتك إلى الخطر.

وفي هذا السياق، قالت مجلة “بيست لايف” الأمريكية، في تقرير ترجمته “وطن” إن العديد من الأشخاص يتجاهلون أمورا هامة عند تسخين الطعام في الميكروويف والتي من أبرزها:

التأكد من فحص درجة حرارة الطعام أولاً

وفقًا للخبراء، لا يجب أبدًا تناول الطعام المطبوخ في الميكروويف دون فحص درجة حرارته أولاً باستخدام مقياس خاص بذلك خاصةً إذا كنت تقوم بتسخين اللحوم.

وعندما تعتقد أن طعامك قد نضج بما فيه الكفاية، ضع مقياس حرارة الطعام في الجزء السميك منه. وتأكد من عدم ملامسته للعظام أو الدهون أو الشوائب.

وسيساعدك فحص أكثر من جزء من طعامك على تنبيهك إلى الجزء الذي لم يتم طهيه بالقدر المطلوب.

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ويقول الخبراء أن مقياس الحرارة الخاص بك يجب أن يصل في معظم الحالات إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل. وهي درجة حرارة ساخنة كافية لقتل الجراثيم.

إعادة تسخين الطعام دون بلوغ هذه الدرجة من الحرارة يمكن أن يشكل خطرا صحياً

قد يؤدي عدم وضع طعامك في الميكروويف في درجة حرارة آمنة إلى زيادة خطر إصابتك بالتسمم الغذائي.

ويقول الخبراء إذا كنت تقوم بإعادة تسخين وجبات جاهزة في الميكروويف أو بقايا طعام أمس فإن كلاهما مرتبط بتفشي عدوى السالمونيلا والليستيريا.

ومن بين جميع الأطعمة، تعتبر الدواجن أكثر احتمالية لإصابتك بالمرض عند وضعها في الميكروويف بشكل غير صحيح.

درجة الحرارة الدنيا يمكن أن تختلف حسب نوعية الطعام المطبوخ

تتطلب بعض اللحوم درجات حرارة أعلى من غيرها.

ويقول خبراء مركز السيطرة على الأمراض أنه يجب طهي جميع الدواجن على درجة حرارة 165 فهرنهايت. بينما يجب أن تصل درجة حرارة اللحم المفروم ولحم الضأن ولحم الخنزير إلى 160 درجة فهرنهايت على الأقل.

تتطلب الأسماك درجة حرارة 145 درجة فهرنهايت.

أما القطع الأخرى من لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن، مثل شرائح لحم العجل والشواء وشرائح اللحم قم بوضعها في درجة حرارة تصل إلى 145 درجة فهرنهايت على الأقل. ثم اتركها في داخل الميكروويف لمدة ثلاث دقائق قبل تقديمها.

ويوضح الخبراء أن عملية طهي الطعام في مثل هذه الحالة ستتواصل حتى بعد إيقاف تشغيل الميكروويف (بحكم الحرارة المخزنة فيه).

ضبط وقت الطهي وفقًا لقوة الميكروويف

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبحث عن القوة الكهربائية للميكروويف، إما في دليل المالك أو موقع الشركة المصنعة أو داخل باب الفرن.

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فإذا كان الميكروويف الخاص بك يحتوي على قوة كهربائية منخفضة ( بين 600 و 900 واط ) فهذا يعني أن طعامك قد يتطلب وقتًا أطول للطهي.

وأما إذا كنت في شك، فإن مقياس حرارة الطعام سوف يقوم آليا بالتثبت حول ما إذا كانت وجبتك آمنة وجاهزة للأكل أم لا.

(المصدر: بيست لايف – ترجمة وتحرير وطن)