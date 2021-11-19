رغد صدام حسين تغرّد عن سلطنة عمان وتهنّئ باليوم الوطني الـ51

هنّأت رغد صدام حسين سلطنة عمان وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ51.

وغرّدت رغد صدام حسين عبر تويتر قائلةً: “اهنئ سلطنة عُمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني. حفظ الله بلادكم وجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار”.

اهنئ #سلطنة_عُمان وقائدها وشعبها بمناسبة #اليوم_الوطني_العماني حفظ الله بلادكم وجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار pic.twitter.com/s5FcSMncTR — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 19, 2021

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وتحتفل سلطنة عمان يتاريخ 18 نوفمبر كل عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عمان.

كما يعتبر العيد الوطني العماني يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عمان. إذ يحتفلون بمحطة أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان الراحل قابوس أسس بناء جديد لدولتهم،يسير عليه من خلفه السلطان هيثم بن طارق.

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وبعد مسيرة 48 عاماً، حقق السلطان الراحل ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية. لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات. مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.

وسيط موثوق من الأطراف كافة

بينما انتهجت السلطنة في عهد الراحل السلطان قابوس ومن بعده السلطان هيثم بن طارق، سياسة خارجية متزنة ومحايدة.

حيث احتفظت سلطنة عمان بعلاقات خارجية مميزة مع كافة الاقطار العربية والدولية. اذ لعبت السلطنة دورا سياسيا اقليميا وعربيا، خاصة اثناء الخلافات الخليجية – الخليجية، وحتى الخلافات الخليجية – الإيرانية، اذا تعتبر وسيطاً محايداً تثق به جميع الأطراف.

كما دعمت سلطنة عمان العديد من الدول في تطوير البنية التحتية كتشييد المدارس والمراكز الصحية.

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الجدير ذكره ان سلطنة عمان تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا عكس ذاته في ازدهار البلاد وارتفاع نسبة التعليم في السلطنة وتقدم القطاع الصحي، عدا عن افتتاح المراكز الطبية والمستشفيات في كافة ولايات ومحافظات السلطنة.

كما وعملت سلطنة عمان على زيادة انتاج النفط والغاز وتعمل خلال السنوات الاخيرة على التطور والازدهار بكافة المجالات.