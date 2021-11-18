الشيف نصرت يصدم أميراً سعودياً بأسعاره في مطعمه الجديد بالمملكة!

تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، وثق تواجد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت والذي افتتحه حديثا في المملكة.

المقطع الذي نشره الصحفي السعودي إبراهيم الحذيفي، أظهر لحظة قيام الشيف نصرت بتقديم الطعام على طريقته الخاصة، للأمير عبدالرحمن بن مساعد وضيوف آخرين معه.

مطعم نصرت سعر الستيك الواحد بـ1000 ريال

نظرات الأمير عبدالرحمن بن مساعد تكفي 😂 @abdulrahman pic.twitter.com/PJhbaIQxAd — ابراهيم الحذيفي (@Ibrahimalhodifi) November 18, 2021

وكان الأمير عبدالرحمن ينظر إلى نصرت في صمت، وهو يقوم بحركاته الشهيرة في تقطيع الطعام ورش الملح عليه.

صدمة الأمير السعودي من أسعار المطعم

وفسر البعض صمت الأمير السعودي ونظراته على أنه مصدوم من أسعار المطعم المرتفعة، حيث أن سعر ستيك اللحم الواحد بلغ ألف ريال سعودي.

وعلق الصحفي “الحذيفي” ناشر المقطع ساخرا:”مطعم نصرت سعر الستيك الواحد بـ1000 ريال.. نظرات الأمير عبدالرحمن بن مساعد تكفي.”

من جانبه رد الأمير على تغريدة الصحفي السعودي، حيث أخبره بأنه “معزوم” من قبل أحدهم ولن يقوم بدفع الفاتورة.

أشوى اني كنت معزوم أجل وليس عازم🤣 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 18, 2021

كما قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في رده: “أشوى اني كنت معزوم أجل وليس عازم”.

بينما دخل الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، على الخط بتغريدة مضحكة يسخر فيها من أسعار مطعم الشيف التركي نصرت.

ده لو ستيك من وراك نصرت نفسه مكنتش هتبقى بالسعر ده .. المهم تكون طلعت حلوة 🤣🤣 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 18, 2021

وقال: “ده لو ستيك من وراك نصرت نفسه مكنتش هتبقى بالسعر ده .. المهم تكون طلعت حلوة”.

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مقاطعة تركيا

بينما تساءل ناشط عن دعم الأمير السعودي لمطعم تركي، وهو من كان يحرض على مقاطعة تركيا سابقا.

يا أمير أليس هذا مطعم صاحبه تركي وايراداته تعود لتركيا؟!! — 💛🖤 الإتحاد عشق 🖤💛 (@ihero90) November 18, 2021

ليرد عليه عبدالرحمن بن مساعد مبررا بقوله:”قلت بوضوح في لقائي مع مفرح الشقيقي، إن المقاطعة ( وقتها ) لا ينبغي أن تشمل المطاعم التي في السعودية التركية لأنك بهذا تضر بأصحاب رأس المال السعوديين.”

الله يسلمك قلت بوضوح في لقائي مع مفرح الشقيقي أن المقاطعة ( وقتها ) لا ينبغي أن تشمل المطاعم التي في السعودية التركية لأنك بهذا تضر بأصحاب رأس المال السعوديين — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 18, 2021

جدير بالذكر ان العلاقات التركية السعودية قد شابها مؤخرا توترات كبيرة، على خلفية دعم قطر ضد الحصار الجائر الذي فرض عليها من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وبدأت العلاقات تعود في الأيام الأخيرة لسابق عهدها قبل الأزمة، خاصة بعد انتهاء الأزمة الخليجية والمصالحة بين قطر والرياض في قمة “العلا” بيناير الماضي.

(المصدر: وطن – تويتر)