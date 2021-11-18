الشيف نصرت يصدم أميراً سعودياً بأسعاره في مطعمه الجديد بالمملكة
الشيف نصرت بقدم اللحم للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ومن معه بمطعمه الجديد بالمملكة
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الشيف نصرت يصدم أميراً سعودياً بأسعاره في مطعمه الجديد بالمملكة!

كتب باسل النجار
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تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، وثق تواجد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت والذي افتتحه حديثا في المملكة.

المقطع الذي نشره الصحفي السعودي إبراهيم الحذيفي، أظهر لحظة قيام الشيف نصرت بتقديم الطعام على طريقته الخاصة، للأمير عبدالرحمن بن مساعد وضيوف آخرين معه.

وكان الأمير عبدالرحمن ينظر إلى نصرت في صمت، وهو يقوم بحركاته الشهيرة في تقطيع الطعام ورش الملح عليه.

صدمة  الأمير السعودي من أسعار المطعم

وفسر البعض صمت الأمير السعودي ونظراته على أنه مصدوم من أسعار المطعم المرتفعة، حيث أن سعر ستيك اللحم الواحد بلغ ألف ريال سعودي.

وعلق الصحفي “الحذيفي” ناشر المقطع ساخرا:”مطعم نصرت سعر الستيك الواحد بـ1000 ريال.. نظرات الأمير عبدالرحمن بن مساعد تكفي.”

من جانبه رد الأمير على تغريدة الصحفي السعودي، حيث أخبره بأنه “معزوم” من قبل أحدهم ولن يقوم بدفع الفاتورة.

كما قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في رده: “أشوى اني كنت معزوم أجل وليس عازم”.

بينما دخل الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، على الخط بتغريدة مضحكة يسخر فيها من أسعار مطعم الشيف التركي نصرت.

وقال: “ده لو ستيك من وراك نصرت نفسه مكنتش هتبقى بالسعر ده .. المهم تكون طلعت حلوة”.

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مقاطعة تركيا

بينما تساءل ناشط عن دعم الأمير السعودي لمطعم تركي، وهو من كان يحرض على مقاطعة تركيا سابقا.

ليرد عليه عبدالرحمن بن مساعد مبررا بقوله:”قلت بوضوح في لقائي مع مفرح الشقيقي، إن المقاطعة ( وقتها ) لا ينبغي أن تشمل المطاعم التي في السعودية التركية لأنك بهذا تضر بأصحاب رأس المال السعوديين.”

جدير بالذكر ان العلاقات التركية السعودية قد شابها مؤخرا توترات كبيرة، على خلفية دعم قطر ضد الحصار الجائر الذي فرض عليها من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وبدأت العلاقات تعود في الأيام الأخيرة لسابق عهدها قبل الأزمة، خاصة بعد انتهاء الأزمة الخليجية والمصالحة بين قطر والرياض في قمة “العلا” بيناير الماضي.

(المصدر: وطن – تويتر) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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