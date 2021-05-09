موقف محمد هنيدي من أحداث القدس يثير تفاعلاً واسعاً على عكس خيانة محمد رمضان

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ودعا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله.

محمد هنيدي: العالم ساكت ومتجاهل

وشارك محمد هنيدي عدة تغريدات ومنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أولها صورة لشاب فلسطيني يبتسم أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وعلق محمد هنيدي على الصورة: (وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله، أنقذوا حي الشيخ الجراح).

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

وحصدت الصورة على صفحة محمد هنيدي، على أكثر من 97 ألف تعليق، و47 ألف مشاركة، و344 ألف إعجاب.

(سنرسل أصواتكم للعالم)

كما نشر محمد هنيدي نفس الصورة مرة أخرى، وصورة لشاب آخر أيضاً، وأرفقها بتعليق: (في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم، أنقذوا حي الشيخ الجراح).

وأشاد الناشطون بموقف محمد هنيدي ودعمه لأهالي القدس المحتلة، وقارنوا بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان الذي كانت صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام قد أثارت ضجة كبيرة في ديسمبر الماضي، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي، صورة أظهرتهما يعانقان بعضهما.

كما نشر المطرب الإسرائيلي إلعاد تسفاني حينها صورة على حسابه في موقع (إنستغرام) لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة (الملك).

واحتفت وزارة خارجية الاحتلال بالصورة، وكذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على (تويتر): (ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي).

حمادة هلال وعمر كمال يتفاعلان

ولم يكن محمد هنيدي الفنان المصري الوحيد الذي أعلن تضامنه مع القدس، فقد نشر الفنان حمادة هلال عدة صور عبر صفحته على (فيسبوك) توثق مأساة أهالي القدس، وأرفقها بتعليق: (اللهم لا عون بعد عونك ، و لا حافظ بعد حفظك، أنقذوا حي الشيخ الجراح).

كذلك مطرب المهرجانات عمر كمال، نشر صورة لكاريكاتير يعبر عن حال القدس المحتلة، وأرفقها بتعليق قال فيه: (ان شاء الله هنسمعها في يوم تم تحرير فلسطين حسبي الله ونعم الوكيل نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا! اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا اللهم فِلسطين).

وفي ذات السياق، حرص نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على توجيه رسالة تضامنية إلى أهالي مدينة القدس وفلسطين، وذلك خلال الاستوديو التحليلي لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم على شاشات (بي إن سبورت).

وبدأ (أبوتريكة) تحليله بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بتقديم التحية لأهالي فلسطين.

وقال ما نصه: (تحية كبيرة لأهالينا في القدس وفلسطين ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبتهم ويعين من أعانهم ويخذل من خذلهم).

وتابع: (هما محتاجين الدعاء واحنا أيضا محتاجين الدعاء لهم لانهم أطهر وأشرف وهم شرف الأمة ربنا ينصرهم على الاحتلال.)

حي الشيخ الجراح

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة توتراً ومواجهات منذ ايام، بين المقدسيين من جهة، وقطعان المستوطنين الذي تحميهم قوات الإحتلال من جهة ثانية، عقب تهديد إسرائيل عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وكان مقررا أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الإثنين المقبل.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و(المركزية) الإسرائيليتين.​​​​​​​

وقبل أيام، أطلق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تحذيرا أخيراً للإحتلال الإسرائيلي بتدفيع ثمناً غالياً إن لم يتوقف العدوان على أهل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ووجه محمد الضيف التحية لأهالي حي الشيخ جراح ، واكد ان المقاومة ترصد ما يجري عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يتعرضون له من قبل الاحتلال والمستوطنين .

ومساء الخميس الماضي، اعتدى مستوطنون وقوات إسرائيلية على سكان حي الشيخ الجراح ومعتصمون فيه، تضامنا مع المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

واعتقلت تلك القوات، 10 على الأقل من المعتصمين بالحي، وأصيب آخرون بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

وصباح اليوم التالي، أعدم جيش الإحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين وأصاب ثالثاً بجروح، بعد اطلاق النار عليهم قرب حاجز سالم العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

#عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على 3 فلسطينيين قرب حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار. pic.twitter.com/1uF7Xegc7E — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

📸 #فيديو من موقع إعدام جيش الإحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين صباح اليوم الجمعة عند حاجز عسكري قرب مدينة #جنين شمال الضفة الغربية بزعم محاولتهم تنفيذ عملية .#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/tvbXezzZNe — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

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