10 عادات صحية يمكن أن نتعلمها من العائلة المالكة البريطانية

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث من خلاله عن عادات صحية يمكن للمرء أن يتعلمها من العائلة المالكة البريطانية.

بسبب انشغالاتهم العديدة، يحتاج أفراد العائلة المالكة إلى توخي الحذر بشأن صحتهم لهذا السبب فلديهم العديد من العادات الصحية التي اكتسبوها على مر السنين. سواء كان ذلك من خلال ممارسة اليوجا أو من تناول البيض في الإفطار أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يمكن أن تساعدنا هذه العادات جميعًا على عيش حياة أكثر صحة.

وفي هذا السياق، إليكم 10 عادات صحية لأفراد العائلة المالكة البريطانية يمكنك تبنيها.

ميغان ماركل وممارسة اليوغا

خلال مقابلة أجرتها عام 2016 مع مجلة “باست هيلث”، كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أنها كانت تمارس اليوغا إلى حد كبير طوال حياتها.

وعلى الرغم من أنها اعترفت بأنها كانت مترددة في البداية عندما بدأت ممارسة هذه الرياضة مع والدتها المدربة، إلا أنها بدأت في سن الرشد في ممارسة اليوغا بانتظام.

الملكة اليزابيث تحب أكل الشوكولاته الداكنة

وفقًا للطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي، فإن الملكة تحب تناول الشوكولاتة الداكنة.

ومع ذلك، فهي ليست من أشد المعجبين بأنواع أخرى من الشوكولاتة، مفضلة أن يكون بها محتوى الكاكاو فيها بنسبة 60٪ أو أعلى.

تعد الشوكولاتة الداكنة بديل صحي عن الحليب والشوكولاتة البيضاء، ولها الكثير من الفوائد الصحية المثبتة. من بينها خفض ضغط الدم وتحسين وظائف المخ.

كيت ميدلتون ونظامها الغذائي

تعد دوقة كامبريدج من أشد المعجبين بالأطعمة النيئة. حيث تشمل مفضلاتها سيفيتشي وتوت غوجي وسلطة البطيخ.

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إن تناول الأطعمة النيئة بشكل متكرر وخاصة الفواكه والخضروات يسمح لجسمك بالحصول على المزيد من العناصر الغذائية. وبالتالي يمكن أن يمنحك المزيد من الطاقة وبشرة أكثر صفاءً وهضمًا أفضل.

الأميرة بياتريس وممارسة الجري

عندما شاركت في سباق الماراثون في لندن عام 2010، أصبحت الأميرة بياتريس – حفيدة الملكة إليزابيث – أول شخص في تاريخ العائلة المالكة البريطانية يفعل ذلك على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من السباقات.

في الواقع، يساعد إدماج الجري أو حتى المشي السريع في روتيننا على اتباع أنماط حياة أكثر صحة.

الطبق المفضل للأمير تشارلز أثناء الفطور

في تغريدة له عام 2020، شارك قصر كلارنس هاوس الرسمي إحدى الوصفات المفضلة للأمير تشارلز، وهي طبق بيض مخبوز بالجبن.

و يمكن صنع هذه الوصفة من البيض وأي نوع من الجبن البريطاني والسبانخ والطماطم والقشدة المزدوجة.

كما يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين B2 والسيلينيوم، وبالتالي يثبت أنه إفطار مشبع ومغذي للغاية.

الأميرة شارلوت مغرمة بالزيتون

كشفت والدتها دوقة كامبريدج أن شارلوت تحب تناول الزيتون كوجبة خفيفة.

وعلى الرغم من أن اختيار الأميرة الصغيرة قد يكون غير ملائم إلى حد ما بالنسبة لعمرها، إلا أن الزيتون يعد بديلاً صحيًا رائعًا للوجبات الخفيفة المالحة لأنه غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى.

الدوقة كاميلا تفضل طريقة لتناول البازلاء

تمتلك دوقة كورنوال حديقة نباتية خاصة بها وتحب تناول الوجبات الخفيفة من منتجاتها الخاصة.

وتتمثل وجبتها الخفيفة المفضلة في البازلاء النيئة لأنها تستمتع حقًا بالطعم الحلو الطازج.

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إن البازلاء لها خصائص مضادة للالتهابات وهي مصدر كبير لفيتامين C و E والزنك.

الأمير وليام وتمرينه القصير

يحافظ الأمير وليام على لياقته البدنية من خلال تمرين يسمى (Royal Canadian Air Force 5BX plan) مدته 11 دقيقة لا يتطلب أي معدات.

كما استمتع جده الأمير فيليب أيضًا بهذا الروتين البسيط المكون من خمسة خطوات لتحسين أداء ولياقة الجسم بأكمله.

الأمير هاري يشرب العصير الطازج ويتناول المكملات

منذ بداية علاقته بميغان، يقال إن الأمير هاري يعيش أسلوب حياة أكثر صحة. فُيفضل عند الإستيقاظ في الصباح الباكر بداية يومه بتمرين جيد وتناول عصير أخضر طازج. كما أنه يتناول مكملات موصى بها من قبل اختصاصي تغذية.

الأميرة ديانا وتمارينها لتحسين صحتها العقلية

وفقًا لمدربتها الشخصية السابقة جيني ريفيت، لم تعمل الأميرة ديانا على الحفاظ على لياقتها البدنية فحسب، بل عملت كذلك على تحسين صحتها الجسدية والعقلية.

إن روتين التمرين المنتظم له الكثير من الفوائد المثبتة للعقل على غرار تقليل درجة القلق والتوتر والمساعدة في مشاكل الأرق والذاكرة.