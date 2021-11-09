لماذا عليك وضع القهوة المطحونة في حوض المطبخ؟ في الحقيقة، إن العيش في بيئة نظيفة ومتجددة أمر لا يقدر بثمن.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الوضع المثالي من يوم لآخر ليس بالأمر السهل، وفي بعض الأحيان يمكن أن تتسرب الروائح الكريهة من مناطق معينة من المنزل، ناهيك أنه قد تستمر بعض الروائح لفترة طويلة من الوقت.

وسواء كان مصدرها المطبخ أو الأنابيب أو الحمام، من المهم أن تتعلم ببعض النصائح الفعالة، التي ستساعدك في التخلص منها، والتي ترجمتها “وطن” من صحيفة “سانتي بلس”.

6 طرق للتخلص من الروائح الكريهة في منزلك

ينبغي ألا تستخدم المواد الكيميائية والمضرة بالصحة، في كل مرة تريد فيها القضاء على الروائح الكريهة. بل هناك طرق أبسط وطبيعية وأقل تكلفة أيضا.

1. رائحة الثلاجة

إذا شممت رائحة كريهة عند فتح باب الثلاجة، فلا داعي للقلق، فالحلّ بسيط. ابدأ بسكب جرعة صغيرة من الحليب في كوب وضعه في قاع الجهاز. هذا يمتص بشكل طبيعي الروائح العنيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام طرق أخرى للمحافظة على التأثير الماص للروائح على غرار، الخل الأبيض أو صودا الخبز أو الفحم المنشط.

يعد هذا المكون الأخير من بين أكثر المكونات استخدامًا لإزالة الروائح الكريهة من علب القمامة.

2.رائحة المطبخ

لكي يكون مطبخك خالي تمامًا من الرائحة الكريهة، احصل على رذاذ بخاخ ستسكب فيهِ الخل الأبيض الممزوج بالماء.

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الليمون أو زيت اللافندر الأساسي لتعطير الجو.

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إذا انتشرت الروائح في جميع أنحاء المنزل بعد طهي وجباتك، صب الخل الأبيض في وعاء وحاول أن توزع الكمية في غرفة واحدة أو أكثر.

بالطبع، ستختفي الرائحة في النهاية مع القليل من التهوية.

من ناحية أخرى، إذا كانت يديك تفوح برائحة الطعام، ضع عصير الليمون على يديك للتخلص من الرائحة.

غالبًا ما يتم خلط الليمون بالملح للتخلص من الروائح الكريهة من المطبخ والمنزل على حد سواء.

3. رائحة التبغ

عادة ما تترسخ رائحة التبغ البارد بسهولة في بعض المواد. إذا كانت المنسوجات الخاصة بك تحتوي على مثل هذا النوع من الرائحة، ضعها بجوار مصدر حرارة طوال الليل للتخلص من الروائح الكريهة.

أما إذا كانت تنبعث منها رائحة التبغ بعد قضاء ليلة مع الأصدقاء، فَاستعمال صودا الخبز ورشها على السجادة أو البساط أو أي شيء آخر قد يحمل رائحة التبغ.

وبعد بضع دقائق، نظف المكان بالمكنسة الكهربائية.

أما بالنسبة لغسالة الملابس، إذا انبعثت منها رائحة كريهة، فاستخدم بيكربونات الصوديوم، فهي أحد أفضل الحلول لإزالة الروائح الكريهة.

4. رائحة حاويات الطعام

يمكن أن تحتوي حاويات الطعام الخاصة بك في بعض الأحيان على روائح كريهة جدا. لكن يمكنك صب الخل الأبيض في الوعاء، مع إضافة القليل من الماء الساخن.

ستختفي الروائح بين عشية وضحاها وكل ما عليك فعله هو شطف الوعاء.

5. رائحة غرفة الغسيل

إن الروائح الكريهة المنبعثة من غرفة الغسيل، يمكن أن يكون مصدرها، سلة الغسيل أو فضلات القطط. بالنسبة للسلة، رشّها بصودا الخبز.

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أما بالنسبة لصندوق الفضلات، أضيفي ملعقة من بودرة الأطفال في كل مرة تقومين بتغييرهَا.

6. رائحة الحوض

قد يكون سكب القهوة المطحونة المستعملة كافيًا لحوضك إذا كانت رائحته كريهة. لكي يتغلغل المنتج جيدًا في الأنبوب، اسكب الماء المغلي لإزالة الروائح الكريهة.

باتباع هذه النصائح، قل وداعًا للروائح الكريهة في منزلك وافسَح المجال للرّوائح المنعشة والممتعة!