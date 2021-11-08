10 أسباب تمنعك من التخلص من مياه المعكرونة .. لا يعرفها كثيرون!

تعتبر المعكرونة من الأطباق الرئيسة في المطبخ الإيطالي، لكنها أيضا من الوصفات المفضلة لدى ملايين الأشخاص حول العالم. ويتم تحضيرها بطرق مختلفة مع الحصول دائماً على أفضل نتيجة. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن مياه المعكرونة الكثير من الفوائد الصحية.

ولهذا ينصح بعدم رميه في حوض غسل الأطباق أو أي مكان آخر بعد نضج المعكرونة. والسبب أنه يمكن استخدام هذا الماء لتحضير الصلصة خصوصاً أنه غني بالنشاء.

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تتكون مياه المعكرونة من النشويات والأملاح المعدنية مما يجعل من الممكن استغلاله بعدة طرق.

إليك 10 أسباب تمنعك من التخلص من مياه المعكرونة:

1. الصلصة:

يساعد الماء على الحصول على صلصة مكثّفة ومتماسكة. إذاً من المفيد أن تضاف بضعة ملاعق طعام منه إلى وصفة الصلصة. وأما الكمية المتبقية، فيمكن وضعها في الفريزر والاحتفاظ بها من أجل استخدامها في مرات لاحقة لتَحضير بعض أنواع الحساء مثلاً.

ونصيحة أخرى مفيدة: لا تغسلي المعكرونة بعد سلقها لأن النشاء الموجود على صفحتها يساعد على التصاق الصلصة بها. كما يمكنك توفير بعض السعرات الحرارية.

2. الحساء:

لاحظ أن الماء الموجود في المعكرونة هو أساس جيد جدًا لطبخ مرق الخضار أو الحساء. من خلال إضافته في نهاية الطهي، فضلا عن ذلك، ستتجنب استخدام الملح في الطبق.

3. الطبخ بالبخار:

يمكن أيضًا استخدام الماء الموجود في المعكرونة للطهي الصحي والصديق للبيئة.

بعد طهي المعكرونة وتصفيتها، يمكنك إعادة استخدام الماء عن طريق سكبها في قدر واستخدام سلة الطهي بالبخار. طريقة عملية لتحضير قدر بخاري يمكنك من خلاله طهي وجباتك المفضلة.

4. لعمل عجينة البيتزا والخبز:

يمكن استخدام مياه طهي المعكرونة لصنع الخبز أو عجينة البيتزا. لذلك يمكنك استبدال الماء المملح بماء طهي المعكرونة. من ناحية أخرى، على الرغم من أن البيتزا قد تكون لذيذة، إلا أنها واحدة من تلك الأطعمة التي من الأفضل عدم تناولها في الليل.

5. لطهي الأرز:

سيضيف الماء الموجود في المعكرونة نكهة للأرز. لذا بدلاً من طهي الأرز من ماء الصنبور، فإن أفضل رهان لك هو استخدام ماء طهي المعكرونة لهذا الغرض.

6. لتليين البقوليات:

استخدم الماء النشوي لتليين الأطعمة مثل الفاصوليا. بهذه الطريقة ستكون أكثر قابلية للهضم.

7. للتخلص من الأعشاب بشكل طبيعي في الحديقة:

يمكنك استخدام الماء المملح من المعكرونة وهو ساخن لقتل الأعشاب الضارة. لماذا الماء المالح؟ لأن الملح يعقم التربة ويمنع الكائنات الحية الدقيقة، من الإضرار بالنباتات.

8. لسقي النباتات:

من الممكن إعادة تدوير مياه المعكرونة الخاصة بك لإفادة نباتاتك بالنشا والأملاح المعدنية المفيدة. تأكد من أن الماء قد برد قبل أن تسقيهم.

9. لغسل الصحون:

يمكنك استخدام الماء المسلوق كمنظف طبيعي لغسل الأطباق. في الواقع، النشا الموجود في ماء الطهي هذا هو مزيل ممتاز للبقع قادر على إزالة حتى أصعب البقع من القدور والمقالي. بالطبع، دع الماء يبرد قبل استخدامه.

10. لتحضير حمام القدم أو العناية بالشعر:

يحتوي ماء الطهي على تركيز عال من الأملاح المعدنية المفيدة للشعر.

وبالتالي يمكن استخدامه كعلاج للشعر بالتوازي مع الشامبو. لاستخدامه لهذا الغرض، ضعيه مباشرة على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو. سيكون لديك شعر أكثر نعومة وحريري.

لكن هذا ليس كل شيء، حيث يمكن أيضًا استخدام ماء الطهي كحمام للقدم.

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للقيام بذلك، قم بإعداد حوض مملوء بماء الطهي الممزوج ببضع قطرات من زيت اللافندر أو الحمضيات أو إكليل الجبل العطري. إنه مزيج مقوي ومريح يضفي على قدميك تناغمًا.

ختاما، مياه طهي المعكرونة لها الكثير من الفوائد غير المعروفة التي ستجعل من الصعب التخلص منها!.