مباراة باريس سان جيرمان ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال12

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد، في مباراة قوية ومثيرة ضمن. منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” لندن الأولمبي”.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وستنطلق مباراة ليفربول أمام منافسه ووست هام يونايتد. في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة. الثامنة والنصف. مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” .الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق المباراة بين فريق ليفربول ونظيره المستضيف. وست هام يونايتد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه. المستضيف. وست هام يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق سيعتمد. المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق وست هام يونايتد

كما وسيلعب فريق وست هام في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كورت زوما، فلاديمير كوفال، آرون كريسويل، عيسى ديوب، وفي وسط الفريق .سيأتي في التشكيلة كلاً من: ميكائيل أنطونيو، مارك نوبل، ديكلان رايس، أما في هجوم الفريق سيكون الثنائي، سعيد بن رحمة، جارود بوين.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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