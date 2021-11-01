لعبة الحبار: ما هي الآثار الجانبية المحتملة للصحة العقلية وفقًا للخبراء؟!

أحدثت لعبة الحبار squid game، وهي سلسلة قدمتها منصة البث Netflix، ضجة حول العالم. ولكن أثيرت في ذات الوقت مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للصحة العقلية.

قبل كل شيء، تحذر منظمات الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية في العالم، من أن الأطفال يمكن أن يكونوا عرضة وضحية لمؤامرة وصور المنتج السمعي البصري.

قالت مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، إن نجاح المسلسل على المستوى العالمي، يُعزى إلى لحظة ظهوره لأول مرة، حيث تزامن ذلك مع تخفيف قيود الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19.

ويكمن الشبه في أن السلسلة تثير شعور اليأس المعتاد في الأوقات المرتبكة.

فليس من الصعب أن تشعر بنفس الشعور الذي يشعر به أبطال المسلسل، عندما تضعهم أحداث خارجة عن متناولهم في مواقف متطرفة.

وحسب ترجمة صحيفة “وطن“، تعمل أحداث The Squid Game على النقد والسخرية من النظام التلفزيوني لعروض الألعاب النموذجية في اليابان أو كوريا.

كما أنه من الممكن أن يكون السيناريو قد نشأ برسالة اجتماعية، لكنه تجاوزها إلى نوعية ترفيه لا يبدو أنها ضارة بالنسبة لبعض الأفراد.

العنف في لعبة الحبار

تحتوي السلسلة الموجودة على منصة Netflix على محتوى عنيف جدا. يتضح ذلك من خلال فهرسته على المنصة، التي لا يمكن أن يصل إليها الكثير من الناسK وهذا ما يؤكد أيضا أنها غير مناسبة للأطفال دون سن 17 عامًا.

على أي حال، فإن البيانات، التي تؤكد أن أكثر من 111 مليون حساب شاهد المسلسل خلال الشهر الأول من الظهور يبرز أن هناك بالتأكيد مشاهدة من قبل الأطفال.

وبنفس الطريقة، فإن ظهور التحديات على الشبكات الاجتماعية مثل Instagram و TikTok. حيث يحاكي المراهقون مشاهد من مسلسل أو فيلم ما. هو دليل آخر على تغلغل الشبكات الاجتماعية و التطبيقات في هذه الفئة العمرية.

وربما كان هذا الانتشار هو الذي نبه المنظمات الطبية والاجتماعية المختلفة إلى الآثار الجانبية لـ The Squid Game.

تعتبر بوابة Common Sense Media، أن المنتج السمعي البصري يجب ألا يشاهده القاصرون، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

توضح البوابة في وصفها أن هناك عنفًا شديدًا في الحلقات.

ومن المثير للاهتمام أن نفس البوابة تتيح للمستخدمين إبداء آرائهم لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على هذا التصنيف أم لا.

في الوقت الحالي، أشار الآباء إلى أنه يجب أن يكون المسلسل متاحا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، بينما يقترح الأطفال أن يكون متوفرا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا.

من الممكن أن أساس تصورات المسلسل، على الرغم من العنف الواضح، يكمن في التنافر المعرفي الذي يخلقه العرض.

حيث يتم تأطير مشاهد السادية والموت في ألعاب الأطفال. هذا أمر مذهل لعقل المشاهد الذي يريد أن يعرف كيف يتم معالجة هذه المواقف.

في سياق متصل، يشبه التنافر المعرفي حالة عدم الراحة للعقل. نحن بصدد إدراك أن هناك حالتين يجب معارضَتهما على نفس المستوى. في هذه الحالة، لا تتوافق ألعاب الأطفال مع الموت.

وبالتالي، فإن الآثار الجانبية لـ The Squid Game مرتبطة قبل كل شيء بالصحة العقلية. لكن بالنسبة للأطفال، من الصعب تفسير التنافر المعرفي، الذي يفضل التفسير الخاطئ للوضعية.

ردود الفعل في العالم

استجابت المنظمات الحكومية والخاصة المختلفة لاكتشاف بعض الآثار الثانوية على صحة لعبة Squid Game. كما لفتت الحركات التي يقودها الآباء انتباه السلطات.

علاوة على ذلك، لعبت المدارس دورًا رائدًا في هذا السيناريو.

لقد تحولت إلى مساحات مميزة لتقديم توصيات للبالغين، لمناقشة بعض القضايا ذات الصلة مع الأطفال واكتشاف السلوك العنيف.

من جانبها، أرسلت مدرسة في ولاية أتلانتا بالولايات المتحدة، بيانًا إلى أولياء الأمور لإبلاغهم بأنه داخل المؤسسة ممنوع التحدث أو المناقشة حول لعبة Squid Game.

وبالمثل، لا يسمحون للطلاب بإعادة إنشاء مشاهد من المسلسل في فترة الاستراحة.

بالإضافة الى ذلك، اتصلت مدرسة أخرى، هذه المرة في بلجيكا ومملوكة للدولة، بأولياء الأمور بشأن هذا الموضوع.

بعد اكتشاف أنه في الفناء كان العديد من الطلاب يلعبون كما في عرض Netflix، فطلبوا من مقدمي الرعاية للأطفال عدم السماح لهم بمشاهدة المسلسل.

كما أوضحوا، أن المسلسل لن يكون مناسبًا للأطفال دون سن 18 عامًا.

في إنجلترا مثلا، يوصي مجلس تعليمي في جنوب البلاد بمنع الأطفال من مشاهدة سلسلة Squid Game.

الأمر نفسه، أثارته منظمة ReachOut الأسترالية التي تركز على الصحة العقلية للشباب.

الآثار الجانبية الصحية لسلسلة مثل لعبة الحبار

لا توجد دراسات علمية تبحث في الآثار الجانبية الصحية لـ The Squid Game.

لكن على أي حال، تم إجراء تحليلات وبحوث اجتماعية لتحديد العلاقة بين العنف المستهلك بطريقة سمعية بصرية والتعبير عنه في الواقع.

فهل من الممكن أن يؤدي استهلاك المسلسلات والبرامج العنيفة إلى اعتداءات لاحقة في الحياة الواقعية؟.

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وفقًا لدراسة أجريت في البرتغال، فإن العنف التلفزيوني هو عامل يساهم في تعبير طلاب المدارس، عن العدوان الجسدي تجاه الآخرين، طالما لديهم اهتمام حقيقي بالشخصيات في القصة التي يرونها.

بالطبع هذه ليست نتيجة فورية. هذا يعني أن الشباب لا يصبحون عنيفين بمجرد مشاهدة المسلسل.

كما أوضح الخبيران Huesmann و Taylor بوضوح، هناك عوامل معتدلة تحدد كيف يستوعب الشخص ما يراه ويترجمه إلى سلوكيات.

ووفقًا لهؤلاء المؤلفين، فإن العنف الذي يتم ملاحظته في العرض السمعي البصري يؤثر على الحياة اليومية من خلال آليتين أكثر وضوحًا: الأولى هي محاولة الانتحار، والتي تم تسجيلها مع انتشار أعلى بين المراهقين. والآخر هو إعادة إنتاج المشاهد العنيفة كلعبة أو تقليد. هذا الأخير هو ما صرحت به المدارس في بلجيكا والولايات المتحدة وإنجلترا.

التحسس من العنف

عندما يصبح العنف أمرًا طبيعيا، أي عندما يصبح شيئا يوميا او جزءًا من العادة، فلا يتم إدانته.

بالنسبة للشباب، يحتوي هذا على مكون واضح يأتي من الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي واستهلاك المنتجات الترفيهية.

وبما أن شخصياتهم مازالت لينة وفي طور التعلم والتدريب، يصعب على المراهقين معرفة كيفية التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ، تمامًا كما يصعب عليهم فصل العالم الحقيقي عن العالم الخيالي. على المدى القصير، يتم تقديم إمكانية تقليد ما يرونه في سلسلة كفرصة لاختبار حدودهم الخاصة.

وفقًا لما نشرته مجموعة دراسة نفسية في المملكة المتحدة، فإن العنف في وسائل الإعلام الاستهلاكية يولد الإثارة، خاصة عند الرجال الأصغر سنًا.

ويزداد هذا الحماس كلما تعرضوا من قبل لأشكال أخرى من العنف السمعي البصري.

الأطفال في الشبكات الاجتماعية. يؤدي الاستخدام الدائم للشبكات الاجتماعية والتعرض للرسائل، التي لا يستطيع الآباء تصفيتها، إلى زيادة التنافر المعرفي لدى الشباب.

دور ضغط الأقران

بالنسبة للأطفال والشباب، فإن تأثير ضغط المجموعة يلعب دورا مهما، بالإضافة إلى المنتج السمعي البصري الذي يستهلكونه. ترتبط الآثار الجانبية للصحة العقلية لـ The Squid Game بالحاجة إلى الانتماء وعدم الرفض.

إذا كان زميل أو صديق يشاهد سلسلة Netflix ويعلق على هذا الشيء أو ذاك، فإن الآخر يريد أيضًا رؤيته حتى لا يتم استبعاده. وإذا دعاك الأول إلى تقليد مشهد ما، سيميل الثاني إلى قبول الدعوة حتى لا يتم رفضه وسط المجموعة.

في حلقة مفرغة، يتم إعادة إنتاج التأثيرات السلبية للمسلسلات السمعية والبصرية، وانتشارها لأن هناك حاجة إلى قبول المراهق. إن انتشار تقليد الألعاب في العطلة يرتكز على هذا السلوك.

تظهر الآثار الجانبية الاجتماعية للعبة الحبار عند الشباب

إن الخطر الاجتماعي الأكبر لتجنيس العنف هو الافتقار إلى التعاطف. وإذا بدا من الطبيعي والمقبول لنا أن نسيء معاملة الآخرين لمنفعة معينة، فإن النسيج الاجتماعي يتدمر.

ولذلك، تعتبر فئة الشباب أكثر عرضة لاكتساب هذه السلوكيات المقلدة لأنهم لا يستطيعون فهم الفرق بين الخيال والواقع بشكل كامل. وهنا، تلعب عملية إرشاد الوالدين، دورا حاسما وضروريا. لن تكون الآثار الجانبية لسلسلة The Squid Game، سيئة، إذا أخذ الكبار الوقت لمُرافقة أطفالهم والتحدث معهم.

لا يعتمد الحد من العنف بين المراهقين كثيرًا على حظر مسلسل على Netflix، ولكن على ممارسة دور الكبار في التعليم والتوعية . أولئك الذين تقل أعمارهم عن 17-18 عامًا يجب ألا يشاهدوا المسلسل وهذا واضح، لأنهم لن يتمكنوا من فهم مغزاه بعمق. لكن إذا رأوا ذلك على أي حال، ربما سرا، فعليهم أن يتعلموا ليفهموا.