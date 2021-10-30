هذه هي الأطعمة التي تساعد أكثر على وقف تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجا عن أسباب عدة، مثل وجود مشكلة صحية كالتوتر اليومي الزائد أو مرض السكري، ويمكن أن يكون وراثيا أو ناتجا عن تقدم العمر.

مع ذلك، في بعض الأحيان، لا يحدث تساقط الشعر لوجود سبب خارجي، ولكن بسبب التغذية غير السليمة.

وإذا كنت تعاني من تساقط الشعر الذي لا يبدو أنه مرتبط بأي سبب آخر، فقد يكون السبب هو أنك تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

بالطبع، هناك أسباب أخرى، تسبب تساقط الشعر. على سبيل المثال، الاختلالات الهرمونية، والكثير من الإجهاد أو الأمراض. ينصح دائما بالتشاور مع أخصائي، مثل طبيب الأمراض الجلدية، لتشخيص الحالة بشكل سليم.

في سياق متصل، يعتبر تساقط الشعر من أكثر الأمور التي تسبب إزعاجًا بالنسبة لأصحابها، خاصة الفتيات، إذ أن التساقط بصفة مستمرة يمكن أن يؤدي إلى الصلع، لكن يمكن منع الأمر المزعج بالنظام الغذائي الصحي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “إل اسبانيول” الإسبانية، فإن الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية وغيرها من المواد الأخرى، يمكن أن تعزز من نمو الشعر وتقوي من بصيلاته، وهذا ما يمنع تساقط الشعر بغزارة.

فيما يلي استعرضت المجلة سلسلة من الأغذية، التي تساعد على منع تساقط الشعر:

الحمضيات وزيت الزيتون

للحفاظ على شعر صحي وقوي، فإن ثمار الحمضيات هي حليف جيد للمحافظة على الشعر، إن “الأطعمة المضادة للأكسدة الغنية، في فصل الخريف، تساعد على امتلاك شعر صحي وغير متساقط.

يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر الجاف بالشكل الكافي من الجذور وحتى الأطراف.كما يحمي الشعر الجاف من التساقط الذي قد يتعرض له.

علاوة على ذلك، زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، مما يساعد على علاج الشعر المتقصف والمجهد. فضلا عن أنه يساعد على الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية وعلاج تلف الشعر الجاف والذي يكون ناتجا عن استخدام مكواة الشعر، وغيرها من منتجات تصفيف الشعر.

الأطعمة الغنية في فيتامين C مثل البرتقال، الكيوي، الجريب فروت، السبانخ والبروكلي مثالية أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض هذه الأطعمة، مثل البروكلي، أيضا على حمض الفوليك، وهي أساسية للحفاظ على جودة الشعر والجلد.

بالنسبة للعناصر المضادة للأكسدة الأخرى، فإن زيت الزيتون هو الأفضل، كونه مكملا مثاليا. فضلا عن ذلك فإن السبانخ المطبوخة من أفضل الخضروات لزيادة معدلات الحديد في جسمك.

الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين والحديد

الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين مفيدة للجسم بشكل عام ولصحة الشعر بشكل خاص، ويوصي خبراء التغذية العلاجية بالتركيز على تناول الأطعمة الصفراء مثل الجزر، والبرتقال، والبطاطس، وحتى السبانخ للحصول على البيتا كاروتين.

أيضا الأطعمة الغنية بالبوليفينول، ففي دراسة أجريت عام 2010 حددت الأطعمة المائة الأكثر ثراء بالبوليفينول، كان في مقدمتها القرنفل حيث يحتوى على 15188 ملغ من البوليفينول لكل 100 غرام من القرنفل، وكان هناك عدد من التوابل الأخرى ذات التصنيف العالي أيضاً، وشملت هذه النعناع المجفف، الذي حل في المرتبة الثانية بقيمة 11960 ملغ من البوليفينول، واليانسون الذي جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 5460 ملغ.

مسحوق الكاكاو والشوكولاته الداكنة.

مسحوق الكاكاو هو رابع أغنى مادة بالبوليفينول حيث يحتوى على 3448 ملغ من البوليفينول لكل 100 غرام من المسحوق والشوكولاته الداكنة على 1664 ملغ.

أنواع التوت المختلفة

– التوت البرى: 560 ملغ من البوليفينول.

– التوت الأسود: 260 ملغ من البوليفينول.

– الفراولة: 235 ملغ من البوليفينول.

– التوت الأحمر: 215 ملغ من البوليفينول.

ووفقا للمجلة الأميركية للتغذية، التوت ليس الثمار الوحيدة التي تحتوي على الكثير من البوليفينول، بل يحتوي عدد كبير من الفواكه على كمية كبيرة من البوليفينول، وتشمل هذه:

– العنب الأسود: 758 ملغ من البوليفينول.

– الخوخ: 377 ملغ من البوليفينول.

– الكرز الحلو: 274 ملغ من البوليفينول.

– التفاح: 136 ملغ من البوليفينول.

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الألبان والسمك

النظام الغذائي المنظم عامل مهم لصحة الشعر والفروة، يتكون الشعر أساسًا من بروتين لذا يجب الحرص على تناول 45 غرام على الأقل من البروتين يوميًا، تشمل مصادر البروتين الجيدة:

-اللحوم الحمراء.

– لحوم الدجاج.

– السمك.

– الحبوب.

– منتجات الألبان قليلة الدهون.

– البيض.

قد يسبب النظام الغذائي الفقير بالبروتين تقصف الشعر وزوال لونه خلال أسبوع إضافة إلى تساقط الشعر نفسه. وقد يسبب عوز الزنك تساقط الشعر، ولتعويضه تُضاف المكسرات، كالمكسرات البرازيلية وجوز البندق والجوز الأمريكي واللوز والكاجو إلى النظام الغذائي لمحاربة تساقط الشعر، ويجب الإكثار من تناول وشرب الأغذية التالية:

– الخضار.

– الفواكه.

– سلطة الخضار الورقية الخضراء.

– كمية كبيرة من الماء النظيف النقي.

قد تدعم مكملات الزنك أو المكملات متعددة الفيتامينات النظام الغذائي عند الضرورة.

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أظهرت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين عانوا من تساقط الشعر كان لديهم نسب منخفضة من عنصر الزنك داخل أجسامهم، لذا ينصح الأطباء بالحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليها للوقاية من تساقط الشعر، ويحتوي البيض والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون على الزنك بكميات مناسبة أيضا.