لهذا سيندم العالم على التطبيع مع نظام بشار الأسد 

عندما تحدث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر الهاتف مع الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق من هذا الشهر، كان بمثابة سابقة أدت إلى إذابة عقد من الجليد بينهما.

كما أنه قبل أسبوع، أعادت عمان فتح معبرها الحدودي الرئيسي مع دمشق بالكامل، واجتمع رؤساء المخابرات من كلا البلدين واتفقوا على التعاون فيما بينهما.

تناقض صارخ!

نشر موقع “مونيتور دي أورينتي” مقالا للكاتب محمد حسين، سلط من خلاله الضوء على التناقض الصارخ بين موقف الملك عبد الله حاليا. ومَوقفه الأوّلي في عام 2011، عندما أدان القمع الوحشي لنظام الأسد ضد المتظاهرين السلميين في بداية الثورة السورية. مما جعل الأردن أول دولة في المنطقة تقطع العلاقات مع سوريا وتدعم المعارضة بشكل واضح وصريح.

في الوقت الراهن، لا يعتبر الأردن البلد الوحيد الذي أبدى موقفا داعما للأسد. حيث التقى وزير الخارجية المصري قبل أسبوعين بنظيره السوري وتعهد بالمساعدة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واستعادة مكانتها في العالم العربي.

كل هذا، بالطبع، جاء بعد عمليات التطبيع التي بدأتها دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية جزئيا.

إن سيل الجهود المبذولة لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد وتطبيعها أمر مفهوم من نواح كثيرة.

كما هو الحال مع الدول العربية التي انضمت إلى المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع دول مثل إسرائيل. فإن القيام بذلك مع الأسد هو مجرد امتداد لهذا الاعتراف بالواقع الجيوسياسي.

التعامل مع بشار الأسد الحل الوحيد

وبعد عقد من الحرب ومشاركة العديد من الجهات الأجنبية الفاعلة في البلاد، فإن الانتصار النسبي للأسد. وهو بفضل حلفائه الروس والإيرانيين بالطبع أجبر جيرانه على قبول عودته إلى المشهد العربي من جديد.

لا يهم ما إذا كان هذا دليلا على أن نظام الأسد أقوى، بل الأهم أنهم يرون فقط أن التعامل مع الأسد هو الحل العملي الوحيد والأفضل.

في سياق متصل، انقضت أفضل فرصة لضمان انتقال الحكومة في سوريا.

كانت هذه الفرصة متاحة نوعا ما في السنوات الأولى من الثورة، عندما كانت المعارضة لا تزال موحدة إلى حد كبير وتزداد سرعتها في كفاحها ضد النظام.

لكن في ذلك الوقت، عندما طلبت المعارضة الأسلحة والمعونة العسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية، كان كل ما قدمته لها هو الإمدادات الغذائية.

في الوضع الحالي والجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية. يتم التغاضي على كل ما فعلته القوات العسكرية السورية ونسيانه.

جرائم الحرب في سوريا

ويشمل ذلك جرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى، والاختفاء والتعذيب حتى الموت لعشرات الآلاف من الأشخاص. اضافة الى إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق المدنية وسكانها، والهجمات بالأسلحة الكيماوية (التي تمت مناقشتها على ما يبدو على النطاق العالمي) ضد المدنيين والمعارضين على حد سواء. بالإضافة إلى نظام السجون الواسع و الكارثي الذي لا يزال يمارس إلى حد كبير أبشع الجرائم على المعارضين.

لكن ما لا تدركه حكومات المنطقة هو أن جرائم النظام السوري تؤثر عليها أكثر من أعدائها.

في حين أن بشار الأسد يوفر قدرا من الاستقرار والأمن لعائلته وحاشيته، يتم وصف أي شكل من أشكال المعارضة بأنها “إرهابية” . وهذا ما يؤكد أن الاستقرار لن يكون إلا على المدى القصير.

أولاً، هناك عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الواضح الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان غير المنضبطة. حيث إن السخط المكبوت بين السكان له طريقة للظهور في السنوات اللاحقة، خاصة إذا لم يتم حلها الآن.

لقد شهدنا هذه الحقيقة مع الثورة السورية نفسها، التي بُنيت على عقود من القمع والمجازر مثل تلك التي حدثت في حماة عام 1982.

عقبة الاتجار بالمخدرات

بصرف النظر عن ذلك، هناك أيضًا عقبة الاتجار بالمخدرات الرئيسية التي ظهرت في سوريا أثناء الصراع.

كان إنتاج وتهريب المخدرات مثل الكبتَاجون والحشيش وخاصة الأول، كابوسًا لمسؤولي الجمارك والحدود في جميع أنحاء المنطقة. وأدت الدول المجاورة (الأردن)، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن، إلى عرقلة العديد من شحنات المخدرات، وكذلك دول بعيدة مثل ليبيا واليونان.

في سياق متصل، نشأت عمليات تهريب المخدرات هذه في سوريا، وليس تحت سيطرة ميليشيات مثل داعش، كما اعتقد الكثيرون في البداية.

لكن ذلك حدث في ظل نظام بشار الأسد والعدد الهائل من مراكز التصنيع التي يديرها في جميع أنحاء أراضيه.

إذا سمحت دول في المنطقة وخارجها للنظام السوري بالحكم دون عوائق، فإنها ستجعل نفسها عرضة لتجارة المخدرات، بسبب الوطنية المتنامية مع دولة المخدرات.

ظاهرة صمت أمريكا

في المقابل، كان صمت الولايات المتحدة ظاهرة مفاجئة طوال عملية التطبيع.

في ظل إدارة ترامب السابقة، وعلى الرغم من كل عيوبها الكثيرة، كان هناك جهد نشط لوضع النظام السوري وحلفائه تحت السيطرة.

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من كشف ترامب أنه كان يفكر في اغتيال الأسد، إلى تطبيق عقوبات قيصر الكبرى على دمشق والشركات التابعة لها، كان لتلك الإدارة سياسة مميزة تجاه سوريا وقوة وراء تصريحاتها.

لكن الآن في ظل الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن، لا توجد أهداف مميزة صرح بها الرئيس تجاه سوريا. ومن المعروف أن سياسة واشنطن في الوقت الراهن مشوشة.

وبصرف النظر عن التأكيدات بأن الولايات المتحدة لا تخطط لإعادة العلاقات مع الأسد والإصرار على وقف شركائها الإقليميين لجهود التطبيع، لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة بعد.

عقوبات قيصر

حتى عقوبات قيصر، تلك الإجراءات الصارمة التي تم تنفيذها في عام 2019 ضد الحكومة السورية. وأي فرد أو شركة أو دولة تتعامل معها، يبدو أنها قد تلاشت بالفعل.

وفقًا لهذا الإنجاز التاريخي، كان يجب أن تكون العقوبات قد أثرت بالفعل على العديد من الكيانات التي تعاملت مع الأسد منذ ذلك الوقت إلى الآن.

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جدير بالذكر، أنه هناك حالات يتم فيها منح استثناءات بشكل مفهوم. مثل الضمان الأمريكي للبنان بأنه يمكنه الاستيراد من سوريا والتصدير إليها خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تمر بها بيروت، بسبب نقص السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.

ومع ذلك، فإن الدول الأخرى في المنطقة ليست في مثل هذا الضيق الشديد.

يُظهر تلاشي عقوبات قيصر، كلاّ من حلفاء الولايات المتحدة وخصومها في المنطقة وبالتأكيد في جميع أنحاء العالم . أن سوريا قد لا تنفذ ما تأمرها به الولايات المتحدة.

لكن من باب الإنصاف، عزا الكثيرون عدم وجود سياسة واضحة بشأن سوريا إلى المشاكل الصحية التي يعاني منها بايدن.

وهي التي غذت أيضًا النظريات القائلة بأنه ليس مسؤولاً بالفعل عن حكومة الولايات المتحدة وأنه لا يستحق منصب الرئيس.

الحلفاء الجيوسيَاسيين

في نهاية المطاف، تظهر الكارثة بأكملها أيضًا للدول، أنه يمكن التغلب على العقوبات خاصة مع وجود الحلفاء الجيوسيَاسيين المناسبين.

بالإضافة إلى تجارة المخدرات المزدهرة، وشبكة دولية من رجال الأعمال والشركات الواجهة او الهيكلية.

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وختم الكاتب، أنه على الدول في المنطقة وخارجها التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية أن تعلم أن مثل هذا النظام لا يفضي إلى الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. فعمليّة التطبيع ستنقلب على هذه الدول عاجلا أو آجلا.

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