ظهور جديد للأمير علي بن الحسين ولا أخبار عن الأمير حمزة (فيديو)

أثار ظهور حديث للأمير الأردني علي بن الحسين، جدلا بين الأردنيين على مواقع التواصل، وسط تساؤلات عن وضع الأمير حمزة بن الحسين حاليا واختفائه المريب بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، على خلفية الأحداث الأخيرة.

الأمير علي بن الحسين، ظهر في شوارع الأردن القديمة حيث كان يصطحب مذيع شبكة “سي إن إن” في جولة بالمملكة الهاشمية.

وظهر بن الحسين مع ريتشارد كويست مذيع “سي إن إن”، وهما يتناولان الفلافل ويتجولان في أسواق عمان.

كما أشاد “كويست” بسهولة الوصول إلى أفراد العائلة المالكة في الأردن، بعكس العائلات المالكة في معظم بلدان العالم. وهو ما ظهر في وقوف الأمير في وسط الشارع والسماح للمواطنين بالتقاط صور “السيلفي” معه.

وأثار هذا الظهور للأمير علي، تساؤلات عن وضع الأمير حمزة بن الحسين الموضوع تحت الإقامة الجبرية. وبعد اتهامه بمحاولة تنفيذ انقلاب على الملك، في القضية التي اعتقل على خلفيتها باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق.

واختفى الأمير حمزة تماما بعد آخر ظهور له في أبريل الماضي، والذي نفى فيه الاتهامات الموجهة له بتدبير انقلاب ضد أخيه الملك.

وأحبطت طموحات الأمير حمزة لتولي عرش الأردن، عندما أعفي من منصب ولي العهد في عام 2004. وعين الملك لاحقا ابنه الأول الأمير حسين بن عبد الله.

كما وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية في أبريل، وجدد البيعة لأخيه، ولم يقدم للمحاكمة.

وفي ذروة التوتر في أبريل الماضي، أصدر حمزة أشرطة فيديو، شجب فيها النظام الأردني، واتهمه بالفساد والعجز والمحسوبية.

وفي أغسطس الماضي أكدت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة بن الحسين، أن ابنها لا يزال يخضع للإقامة الجبرية في المنزل.

