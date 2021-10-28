أمينة خليل تنفصل عن خطيبها وتفكر بتجميد بويضاتها لهذا السبب!

فاجأت الفنانة المصرية أمينة خليل، جمهورها بإعلان انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه.

أمينة خليل: (قدر الله وماشاء فعل)

وقالت أمينة خليل في لقاءها خلال برنامج (كلمة أخيرة)، على شاشة on Tv، حين سألتها لميس الحديدي عن موعد زفافها: (قدر الله وماشاء الله فعل).

وتابعت: (نصيب، أكيد بزعل لما الموضوع بيبوظ. بس بيبقى عندي يقين إن ربنا شايلي حاجة أحسن).

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وأشارت أمينة خليل إلى أسباب انفصالها بشكل غير مباشر، وقالت: (الحياة مش سهلة. وفي رجال مش بتتقبل زوجته تكون ممثلة ناجحة).

وتابعت: (فيه رجالة تقدر تستحمل نجاح الزوجة، وفي رجال شخصيتها مش هتسمح لها).

تجميد البويضات!

وكانت أمينة خليل قد احتفلت في 15 يوليو 2020 بحفل خطوبتها في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين، بسبب فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، كشفت أمينة خليل أنها مع فكرة تجميد بويضاتها في حال تأخر زواجها.

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كما قالت: (أنا مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج. وفيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصلنا نعمل حاجة زي دي).

وحول تشجيعها على استقلال الفتيات بحياتهن في مسلسل (ليه لأ)، قالت أمينة: (حالة شخصية (عاليا) في المسلسل كانت لها خصوصية. كون العلاقة بينها وبين والدتها تعتبر فاشلة وكلها جفاف وصعوبات).

أمينة خليل: أنا مستقلة ولا أدعم الاستقلال

وأضافت: (مش بدعم فكرة الاستقلال، كفكرة لكنها بطرحها للنقاش ومش أي حد يعمل كدة، ولا في أي سن. لأن مجتمعنا لا يسمح بذلك ومش هينفع نعمل زي بره).

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كما وأكدت أمينة أنها لو رزقت بابنة، لن تسمح باستقلالها، مضيفة: ( بس ده حسب السن يعني لو عندها 30 سنة ومش متجوزة ممكن تستقل).

وحول استقللاها في الواقع عن عائلتها، قالت أمينة: (أنا مستقلة لكن بيتي بجانب بيت والدتي. يفصلني دقيقة واحدة عنها، وترسل لي أكل وملوخية).

وأضافت: (أحب أعمل الأدوار التي تهم البنات مثلي. بحس العمل الذي أقدمه يجب أن يمسني، وأحب مشاهدته إن لم أكن أنا بطلته).

وكانت امينة خليل أثارت الجدل بظهورها في صورة ساخنة بملابس البحر تتوسط فيها خطيبها السابق عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.