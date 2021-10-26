توقعات بحدوث أزمة دبلوماسية بين والسعودية على إثر تصريحات جورج قرداحي في برلمان شعيب
تصريحات جورج قرداحي عن أن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان السعودية والامارات اثار غضب السعوديين
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هجوم سعودي حادّ على جورج قرداحي وتوقعات بأزمة دبلوماسية لهذا السبب

كتب أنس السالم
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شنّ سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، هجوماً غير مسبوق، على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بسبب تصريحاته الأخيرة ضمن برنامج “برلمان شعب”، والتي اعتبرت مسيئة للسعودية . من وجهة نظر النشطاء السعوديين

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

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وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

جورج قرداحي .. وأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.

وقال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع: “بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة . مطلوب الان استقالة جورج قرداحي. لان العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي اهم من كل الاشخاص”.

ووافق المغرد أمجد طه المقرب من النظام الإماراتي والسعودي الرأي، وقال: ازمة دبلوماسية خلال الساعات القامة. مطلوب اعتذار واستقالة جورج لأجل لبنان”.

كما زعم أن “قطر والاخوان” يمولان برنامج شعيب.

وقال: “بدل ان يكون (قرداحي) وزير اعلام لبنان . تحدث كمحامي لمليشيات الحوثي وهاجم السعودية والإمارات وكل من شارك في تحالف عربي ضد الارهاب”.

بينما قال الكاتب الصحفي السعودي محمد الساعد: “كلهم جورج قرداحي وكثير من مسيحيي الشام ولبنان انخرطوا في المشروع الفارسي”.

أما احمد الناقي فقال: “وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يتوهم أن سياسة الدفع مقابل الصمت معمول بها. على جورج أن يقول ويقول ويقول فالحديث لسيادة القانون الدولي فالمملكة تدافع عن الأرض اليمنية بموجب نداء الشرعية عندما استولى المتمرد الحوثي على العاصمة اليمنية وهدد باندلاع الحرب الأهلية والطائفية”.

كما كتب المخرج السعودي عامر الحمود: “انا اليوم بصراحة اكتب هذه التغريدة وانا كلي آلم من هذه الاشكال الي يصنعهم اعلامنا ويقدمهم في كل المحافل ويحتفي بهم. وفي الاخر هذه وجهة نظرهم تجاهنا والحقيقه هذي عينه منهم لان اغلبهم لايحبون السعوديه لمكانتها وانما يحبون فلوسها بس احذروهم” .

نجيب ميقاتي يتبرأ من تصريحات قرداحي

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كلام وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.

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وأشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.

وأدان ميقاتي أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة.

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