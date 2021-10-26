هجوم سعودي حادّ على جورج قرداحي وتوقعات بأزمة دبلوماسية لهذا السبب

شنّ سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، هجوماً غير مسبوق، على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بسبب تصريحاته الأخيرة ضمن برنامج “برلمان شعب”، والتي اعتبرت مسيئة للسعودية . من وجهة نظر النشطاء السعوديين

واعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا.

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وقال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات، والحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف”. وهي تصريحات أثارت حفيظة وغضب السعوديين.

وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خلال برنامج برلمان شعب : الحوثيين يدافعون عن انفسهم وارضهم من عدوان خارجي تقوده السعودية والامارات وهذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف .. ! pic.twitter.com/JoaDr0fXtB — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 26, 2021

جورج قرداحي .. وأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية

واعتبر مغردون أنّ تصريحات جورج قرداحي، ستؤدي الى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.

وقال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع: “بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة . مطلوب الان استقالة جورج قرداحي. لان العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي اهم من كل الاشخاص”.

بسبب اخفاق الوزير #جورج_قرداحي ، نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة ، مطلوب الان استقالة جورج قرداحي ، لان العلاقة مع #السعودية هي علاقة مقدسة وهي اهم من كل الاشخاص — نضال السبع (@NidalSabeh) October 26, 2021

ووافق المغرد أمجد طه المقرب من النظام الإماراتي والسعودي الرأي، وقال: ازمة دبلوماسية خلال الساعات القامة. مطلوب اعتذار واستقالة جورج لأجل لبنان”.

كما زعم أن “قطر والاخوان” يمولان برنامج شعيب.

وقال: “بدل ان يكون (قرداحي) وزير اعلام لبنان . تحدث كمحامي لمليشيات الحوثي وهاجم السعودية والإمارات وكل من شارك في تحالف عربي ضد الارهاب”.

ازمة دبلوماسية..خلال الساعات القامة،

مطلوب اعتذار واستقالة جورج لأجل لبنان.نظام قطر والاخوان يمولون شعيب و برنامجه الذي استضاف #جورج_قرداحي!

جورج! بدل ان يكون وزير اعلام لبنان تحدث كمحامي لمليشيات الحوثي وهاجم السعودية والإمارات وكل من شارك في تحالف عربي ضد الارهاب.#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 26, 2021

بينما قال الكاتب الصحفي السعودي محمد الساعد: “كلهم جورج قرداحي وكثير من مسيحيي الشام ولبنان انخرطوا في المشروع الفارسي”.

كلهم #جورج_قرداحي وكثير من مسيحيي

الشام ولبنان

انخرطوا في

المشروع الفارسي #لبنان pic.twitter.com/CEtJXf2Xkf — مـحـمـد الـسـاعـد 🇸🇦 (@massaaed) October 26, 2021

أما احمد الناقي فقال: “وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يتوهم أن سياسة الدفع مقابل الصمت معمول بها. على جورج أن يقول ويقول ويقول فالحديث لسيادة القانون الدولي فالمملكة تدافع عن الأرض اليمنية بموجب نداء الشرعية عندما استولى المتمرد الحوثي على العاصمة اليمنية وهدد باندلاع الحرب الأهلية والطائفية”.

وزير الاعلام اللبناني #جورج_قرداحي

يتوهم أن سياسة الدفع مقابل الصمت معمول بها

.

على جورج أن يقول ويقول ويقول فالحديث لسيادة القانون الدولي

فالمملكة تدافع عن الأرض اليمنية بموجب نداء الشرعية عندما استولى المتمرد الحوثي على العاصمة اليمنية وهدد باندلاع الحرب الأهلية والطائفية pic.twitter.com/c3tROKNnfy — أحمد الناقي (@Ahmadbinnaqi) October 26, 2021

كما كتب المخرج السعودي عامر الحمود: “انا اليوم بصراحة اكتب هذه التغريدة وانا كلي آلم من هذه الاشكال الي يصنعهم اعلامنا ويقدمهم في كل المحافل ويحتفي بهم. وفي الاخر هذه وجهة نظرهم تجاهنا والحقيقه هذي عينه منهم لان اغلبهم لايحبون السعوديه لمكانتها وانما يحبون فلوسها بس احذروهم” .

انا اليوم بصراحة اكتب هذه التغريدة وانا كلي آلم من هذه الاشكال الي يصنعهم اعلامنا ويقدمهم في كل المحافل ويحتفي بهم وفي الاخر هذه وجهة نظرهم تجاهنا والحقيقه هذي عينه منهم لان اغلبهم لايحبون السعوديه لمكانتها وانما يحبون فلوسها بس احذروهم .#جورج_قرداحي pic.twitter.com/IIw2gXJBR4 — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) October 26, 2021

نجيب ميقاتي يتبرأ من تصريحات قرداحي

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كلام وزير إعلامه جورج قرداحي حول السعودية والإمارات مرفوضاً.

وقال ميقاتي إن حديث قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية.

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وأشار الى ان لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وأن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية.

وأدان ميقاتي أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة.