عائشة القذافي تقيم بأفخم مناطق مسقط .. حساب عُماني يردّ على إشاعة سجنها ووالدتها

رد حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر، على مزاعم احتجاز عائشة القذافي ووالدتها أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بسجن في سلطنة عمان.

وكان المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت زعم في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، أن عائشة القذافي ووالدتها أرملة الزعيم الليبي الراحل محتجزتان في سجن بسلطنة عمان، مطالبا السلطان هيثم بحل المشكلة.

حساب “الشاهين” المعروف على تويتر بتفنيد الأكاذيب والإشاعات ضد السلطنة، نفى ذلك جملة وتفصيلا.

وقال ردا على محمود رفعت:”رايتك بيضاء استاذنا العزيز محمود رفعت. والعتب على من نقل لك الخبر بهذه الطريقة المليئة بالمغالطات الخاطئة والتي يبدو أنها مقصودة.”

رأيتك بيضاء استاذنا العزيز محمود رفعت والعتب على من نقل لك الخبر بهذه الطريقة المليئة بالمغالطات الخاطئة والتي يبدو انها مقصودة

استقبلنا كافة معتقلي غوانتانامو ولم نودعهم السجون بل بمؤوسسات خاصة مستوفية لكافة اشتراطات لجان حقوق الانسان بالعالم

فما بالك بعائلة رئيس دولة عربية كبرى https://t.co/f2WEnH4DjQ — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) October 23, 2021

وتابع موضحا: “استقبلنا كافة معتقلي غوانتانامو ولم نودعهم السجون. بل بمؤسسات خاصة مستوفية لكافة اشتراطات لجان حقوق الانسان بالعالم.

فما بالك بعائلة رئيس دولة عربية كبرى.”

وأوضح “الشاهين” أنه سبق للسلطنة بالماضي استقبال العديد من رؤوساء الدول وعائلاتهم في إطار من الاخلاقيات الدولية التي لا تفرق بينهم وبين المواطن، وذلك (شريطة عدم ممارسة العمل السياسي)، وأنه تم منح العديد منهم الجنسية لاحقاً.

وقد سبق للسلطنة بالماضي استقبال العديد من رؤوساء الدول وعائلاتهم في إطار من الاخلاقيات الدولية التي لا تفرق بينهم وبين المواطن (شريطة عدم ممارسة العمل السياسي) وتم منح العديد منهم الجنسية لاحقاً

للمعلومة أيضاً، عائلة الرئيس الراحل تقيم في أفخم المناطق بمسقط حيث تبلغ تكلفة المنزل — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) October 23, 2021

منزل عائشة القذافي في سلطنة عمان

كما كشف الحساب العماني موقع منزل عائلة القذافي في السلطنة، وقال إن عائلة الرئيس الراحل تقيم في أفخم المناطق بمسقط.

بها حوالي ٨٠٠ الف ريال عماني اي ما يقارب من ٣٣ مليون جنيه مصري من دخل دارنا فهو آمن وعلى هذا العهد باقون استاذ رفعت ،،، دمت بكل خير — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) October 23, 2021

وتبلغ تكلفة المنزل -وفق الشاهين-، حوالي ٨٠٠ الف ريال عماني، اي ما يقارب من ٣٣ مليون جنيه مصري.

“عائشة” تنفي وتستغرب الخبر

وكان القاضي السابق د.خليفة الهنائي قد رد على ما ورد في تغريدة محمود رفعت.

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وكتب “الهنائي” تغريدةً قال فيها: “تنفي الدكتوره عائشة القذافي (ابنة الزعيم الراحل) ما ورد بالتغريدة المقتبسة. وتؤكد أنها وأسرتها في أفضل حال، في بلدها الثاني سلطنة عمان”.

تنفي الدكتوره عائشة القذافي ما ورد بالتغريدة المقتبسة، وتؤكد أنها وأسرتها في أفضل حال، في بلدها الثاني سلطنة عمان. وتُبدي استغرابها الشديد من الدوافع التي دعت كاتبها لادّعاء ما يخالف الحقيقة. معربةً عن شكرها الدائم لجلالة السلطان وللشعب العماني على حسن المعاملة وكرم الضيافة. https://t.co/0oTWJ4B7WE — خليفة الهنائي🇴🇲 (@Khalifa_Alhinai) October 23, 2021

وأضاف: “تبدي (عائشة) استغرابها الشديد من الدوافع التي دعت كاتبها لادّعاء ما يخالف الحقيقة”.

وأعربت عائشة القذافي عن شكرها الدائم لجلالة السلطان وللشعب العماني على حسن المعاملة وكرم الضيافة.وفق ما جاء في تغريدة الهنائي.

ومن المعروف أنّ الزوجة الثانية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، صفية فركاش، أم لسبعة من أبنائه.

وقد تبنى الزوجان ابناً وابنة هما ميلاد وهناء، و كانت صفية قد هربت مع ابنتها عائشة و محمد ابن القذافي من زوجته الأولى، فتحية خالد، من العاصمة طرابلس عام 2011 إلى الجزائر، التي منحتهم اللجوء “لأسباب إنسانية” قبل أن ينتقلوا إلى سلطنة عمان.

كما وأفادت الأنباء أنها خضعت لعملية جراحية في ألمانيا منتصف عام 2014.

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أما عائشة فتبلغ من العمر 44 عاما و عملت بالمحاماة.

كما كانت قد انضمت الى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

كما وتزوجت من أحد أبناء عم القذافي في عام 2006 وهي ابنة القذافي الوحيدة.

بينما دافعت عائشة القذافي بقوة عن نظام والدها خلال ثورة عام 2011.