اتهام “العربية للعود” بإهانة السعوديين فقرروا مقاطعتها.. والشركة ترد

دشن ناشطون سعوديون بموقع التواصل تويتر حملة لمقاطعة منتجات شركة العربية للعود في المملكة، وذلك بعد تصرف لإدارة الشركة مع موظف سعودي اعتبره المغردون إهانة لكل السعوديين.

ووفق ما رصدته (وطن) عبر وسم “#حمله_مقاطعه_العربيه_للعود”، فإن بداية القصة كانت بقيام الشركة بتكريم. موظفين أجانب بسيارات فاخرة وتكريم سعودي بمبلغ 1500 ريال وجعله محل سخرية.

قالك 74٪ من موظفينهم سعوديين ولكن بالجوائز مايفوز الا موظفينهم الاجانب🤨 غريب👇🏿👇🏿🙄 #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود pic.twitter.com/R4xT7DeiHa — BANDR ELHARBI (@bandr_elharbi) October 20, 2021

مقاطعة العربية للعود

واعتبر رواد الحملة ذلك إساءة للموظف السعودي من قبل الشركة التي يستهلك السعوديين معظم منتجاتها. وبالتالي فهي إساءة لكل الشعب السعودي، حسب وصفهم.

من سلطنة عمان تم عمل الواجب عشان خاطر حبايبنا #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود pic.twitter.com/EXNCY3nGxh — الوهيبي (@Alwahiby2277) October 20, 2021

قاطعوهم بمعنى الكلمة وانا لو شفت مواطن عند محل العربية فاكيد انه مايعلم عن المقاطعة راح اعطيه خبر فكلنا مواطن تمت اهانته واستحقاره بطريقة همجية من قبل شركتهم ولابد من ردة فعل تغيد للمواطن الموظف احترامه وتقديره #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود — عالمي استثنائي45💙💛 (@inspire88V) October 20, 2021

وقال الكاتب إبراهيم السليمان عبر الوسم مستنكرا:”لماذا لا تتم سعودة قطاع الاطياب فالبيع فيه لا يحتاج لخبرات خارقة.”

لماذا لا تتم سعودة قطاع الاطياب فالبيع فيه لا يحتاج لخبرات خارقة ..@Ahmed_S_Alrajhi @HRSD_SA #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) October 20, 2021

وفيما اعتبره ناشطون عقابا مستحقا للشركة على تصرفها، دعا الناشطون إلى مقاطعة منتجات العربية للعود والقيام بحظر حسابها في مواقع التواصل.

شركة Walmart الامريكية صار عليها مقاطعة شعبية قبل ١٠ سنوات بسبب انها كانت تهمش موظفينها ولا تعطيهم تأمين صحي قوي، الفرد الامريكي ما قال ويش دخلني او ايش تأثيري اذا قاطعت اكبر شركه تجزئه بالعالم ،صملو الامريكان بالمقاطعه الى ان اخذو الموظفين حقوقهم .

#حمله_مقاطعه_العربيه_للعود pic.twitter.com/P12ElNvbTb — Mane مانع (@ManeAl33) October 20, 2021

واعتبر النشطاء أن الشركة تقوم بإهانة الكوادر السعودية الشابة وتمجد الأجانب.

ناشطون اماراتيون ينظمون الى #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود في بلادهم بعد الممارسات العنصرية من قبل المدراء الاجانب ضد الكوادر #السعودية في شركة العربية للعود السعودية pic.twitter.com/RLwcjF8kMW — The Saudi Post (@TheSaudi_post) October 20, 2021

وهذا السبب وحده كافي لمقاطعتها حتى تدرك إدارتها الحماقة بإهانة الموظف السعودي، حسب وصفهم.

والله مو حسد .. ولكن العربية للعود عندما تكرم موظفيها الأجانب بسيارات جديدة وآخر موديل والسعوديين من 1500 ريال، هذا يدعونا لتراجع عن الشراء لدعم الأجانب على حساب أبناء وطني المخلصين .. أول المقاطعين حتى تصدر بيان وتعيد تكريم موظفيها أسوةً بالأجنبي❌ #حملة_مقاطعة_العربية_للعود pic.twitter.com/pNXV2X5Dcx — فهد الأحمدي🇸🇦 (@FahadAlahmdi88) October 19, 2021

على الجانب الآخر اعتبر بعض المغردين بأن الشركة لديها الحق في تكريم موظفيها المثاليين، بغض النظر عن جنسيته. لكن يجب على الجوائز أن تكون متناسبة بين المراكز الثلاث الأولى.

الامر طبيعي اذا الأجنبي مبيعاتهم اكثر وتعامل اكثر وافضل وين المشكلة او بس الموضوع اجنبي وسعودي هذا رجل تاجر مافكر في امور العاطفة بحكم انه سعودي اعطيه للاسف صار الهاشتاق على حق وغير حق يستاهل سواء كان اجنبي او سعودي #حمله_مقاطعه_العربيه_للعود — سمو الاحساس (@abdu111000) October 20, 2021

وشارك موظف سعودي لدى “العربية للعود” تجربته وقال:”انا موظف عندهم لي 7 سنين تقريبا وللأسف في الشركة. هذي الموظف الاجنبي بعد 5 سنوات يزيدون راتبه والسعودي لو تجلس 20 سنه مثل ما انت.”

#حمله_مقاطعه_العربيه_للعود

انا موظف عندهم لي 7 سنين تقريبا وللأسف في الشركة هذي الموظف الاجنبي بعد 5 سنوات يزيدون راتبه والسعودي لو تجلس 20 سنه مثل ما انت نقصوا رواتبنا وزادوا علينا ساعات العمل تسع ساعات وإجازة يوم واحد وكل إدارتها اجانب السعودي مهمش من 7200 الا 4000 وش هالظلم .. — السعودية العظمى🇸🇦 (@Ali22577433) October 20, 2021

وتابع:”نقصوا رواتبنا وزادوا علينا ساعات العمل تسع ساعات وإجازة يوم واحد وكل إدارتها اجانب السعودي مهمش من 7200 الا 4000 وش هالظلم.”

العربية للعود ترد في بيان رسمي

هذا وأصدرت الشركة العربية للعود توضيحا بأن التكريم الذي تم لموظفي المبيعات هو تكريم يأتي ضمن برنامج “كفو”. وهو برنامج تحفيزي ويتم فيه تكريم الموظفين الأعلى مبيعا وفقا لأرقام المبيعات ووفق آلية معلومة لكافة موظفي المبيعات في الشركة.

وتابع البيان الذي نشرته “العربية للعود” على حسابها الرسمي بتويتر:”ونسعد بأن أسلوبنا في العمل هو العمل كأسرة واحدة ومتضامنة. وتحقق التحفيز للجميع كشركة سعودية رائدة.”

واضافت:”ويتيح برنامج كفو لكميع الموظفين المبيعات الترشح للجوائز المرصودة في البرنامج بناءا على اجتهادهم في تحقيق. الأداء العالي وفق مؤشرات قياس معلومة.”

وتحتفظ العربية للعود ـ وفق البيان ـ بحقها في الرد على المعلومات المغلوطة لدى بعض المغردين.

واختتمت العربية للعود بيانها بأنها “تفخر بأن نسبة 74% من موظفيها سعوديين، وتفخر إدارتها بالقيادات السعودية التي تسهم. في قيادة الشركة للتقدم دائما في كل الميادين.”

الشركة العربية للعود

ويشار إلى أن العربية للعود هي شركة سعودية لديها أكثر من 3700 موظف خدمة عملاء عبر أكثر من 35 دولة حول العالم. من لندن إلى باريس وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكذلك هي شركة متخصصة في صناعة البخور والعطور الشرقية والزيوت العطرية.

وتتصدر العربية للعود تجارة العطور والبخور بتحقيقها المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

والحادي عشر عالميًا حسب تصنيف يورومونيتور الدولية لعام 2013م.

وتصنف كواحدة من أقوى مائة علامة تجارية في المملكة العربية السعودية في عام 2013.

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