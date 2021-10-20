الشركة العربية للعود
الشركة العربية للعود
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اتهام “العربية للعود” بإهانة السعوديين فقرروا مقاطعتها.. والشركة ترد

كتب محمد أبو يوسف
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دشن ناشطون سعوديون بموقع التواصل تويتر حملة لمقاطعة منتجات شركة العربية للعود في المملكة، وذلك بعد تصرف لإدارة الشركة مع موظف سعودي اعتبره المغردون إهانة لكل السعوديين.

ووفق ما رصدته (وطن) عبر وسم “#حمله_مقاطعه_العربيه_للعود”، فإن بداية القصة كانت بقيام الشركة بتكريم. موظفين أجانب بسيارات فاخرة وتكريم سعودي بمبلغ 1500 ريال وجعله محل سخرية.

مقاطعة العربية للعود

واعتبر رواد الحملة ذلك إساءة للموظف السعودي من قبل الشركة التي يستهلك السعوديين معظم منتجاتها. وبالتالي فهي إساءة لكل الشعب السعودي، حسب وصفهم.

وقال الكاتب إبراهيم السليمان عبر الوسم مستنكرا:”لماذا لا تتم سعودة قطاع الاطياب فالبيع فيه لا يحتاج لخبرات خارقة.”

وفيما اعتبره ناشطون عقابا مستحقا للشركة على تصرفها، دعا الناشطون إلى مقاطعة منتجات العربية للعود والقيام بحظر حسابها في مواقع التواصل.

واعتبر النشطاء أن الشركة تقوم بإهانة الكوادر السعودية الشابة وتمجد الأجانب.

وهذا السبب وحده كافي لمقاطعتها حتى تدرك إدارتها الحماقة بإهانة الموظف السعودي، حسب وصفهم.

على الجانب الآخر اعتبر بعض المغردين بأن الشركة لديها الحق في تكريم موظفيها المثاليين، بغض النظر عن جنسيته. لكن يجب على الجوائز أن تكون متناسبة بين المراكز الثلاث الأولى.

وشارك موظف سعودي لدى “العربية للعود” تجربته وقال:”انا موظف عندهم لي 7 سنين تقريبا وللأسف في الشركة. هذي الموظف الاجنبي بعد 5 سنوات يزيدون راتبه والسعودي لو تجلس 20 سنه مثل ما انت.”

وتابع:”نقصوا رواتبنا وزادوا علينا ساعات العمل تسع ساعات وإجازة يوم واحد وكل إدارتها اجانب السعودي مهمش من 7200 الا 4000 وش هالظلم.”

العربية للعود ترد في بيان رسمي

هذا وأصدرت الشركة العربية للعود توضيحا بأن التكريم الذي تم لموظفي المبيعات هو تكريم يأتي ضمن برنامج “كفو”. وهو برنامج تحفيزي ويتم فيه تكريم الموظفين الأعلى مبيعا وفقا لأرقام المبيعات ووفق آلية معلومة لكافة موظفي المبيعات في الشركة.

وتابع البيان الذي نشرته “العربية للعود” على حسابها الرسمي بتويتر:”ونسعد بأن أسلوبنا في العمل هو العمل كأسرة واحدة ومتضامنة. وتحقق التحفيز للجميع كشركة سعودية رائدة.”

واضافت:”ويتيح برنامج كفو لكميع الموظفين المبيعات الترشح للجوائز المرصودة في البرنامج بناءا على اجتهادهم في تحقيق. الأداء العالي وفق مؤشرات قياس معلومة.”

وتحتفظ العربية للعود ـ وفق البيان ـ بحقها في الرد على المعلومات المغلوطة لدى بعض المغردين.

واختتمت العربية للعود بيانها بأنها “تفخر بأن نسبة 74% من موظفيها سعوديين، وتفخر إدارتها بالقيادات السعودية التي تسهم. في قيادة الشركة للتقدم دائما في كل الميادين.”

الشركة العربية للعود

ويشار إلى أن العربية للعود هي شركة سعودية لديها أكثر من 3700 موظف خدمة عملاء عبر أكثر من 35 دولة حول العالم. من لندن إلى باريس وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكذلك هي شركة متخصصة في صناعة البخور والعطور الشرقية والزيوت العطرية.

وتتصدر العربية للعود تجارة العطور والبخور بتحقيقها المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

والحادي عشر عالميًا حسب تصنيف يورومونيتور الدولية لعام 2013م.

وتصنف كواحدة من أقوى مائة علامة تجارية في المملكة العربية السعودية في عام 2013.

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