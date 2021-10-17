رسالة نصية من عهد البوسعيدية تلقى رواجا بين العمانيين في يوم المرأة العمانية
لاقت رسالة تهنئة من “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، لنساء عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية. الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، تفاعلا كبيرا بين نشطاء السلطنة وتصدر وسم باسم زوجة السلطان تويتر سلطنة عمان.
الرسالة التي بعثتها زوجة السلطان عهد البوسعيدية، في شكل رسالة نصية عبر الهاتف جاء فيها:”بمناسبة يوم المرأة العمانية الموافق السابع عشر من أكتوبر. نوجه تحية شكرٍ وتقديرٍ لكل امرأةٍ تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتساهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقاً من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين، وفي كافة الظروف الاعتيادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.”
So proud , really appreciate it 🤍#السيدة_الجليلة #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/TrpKfiBE6q
— أمل ☁️✨ (@19_amal) October 17, 2021
رسالة السيدة الجليلة للعمانيات
وتابعت وفق ما رصدت (وطن):”سائلةً الله عز وجل، لكل امرأةٍ على هذه الأرض الطيبة التوفيق والسداد والمزيد من المشاركة الفاعلة. في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان.”
ولاقت رسالة زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين. الذين أثنوا على اهتمامها بالمرأة العمانية والجانب الاجتماعي والحرص على التواصل مع المواطنين بشكل عام.
لفتةة جميلة جداً🥺❤️❤️❤️#السيدة_الجليله#يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/ZIt2uahxMk
— الغِـــيد💎. (@el23v) October 17, 2021
أن تصلك رسالة محفزة
من #السيدة_الجليلة
بمناسبة #يوم_المراه_العمانيه
لهو فخر عظيم….
شكرا سيدتي ❤️ pic.twitter.com/Rms3mK28wX
— دانة العامري (@DanaAlaamri) October 17, 2021
وتصدر وسم بعنوان “#السيدة_الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، انتشرت خلاله صور السيدة عهد البوسعيدية. بكثافة حيث انهالت عليها التهنئات من قبل المواطنين بمناسبة يوم المرأة العمانية.
#السيدة_الجليلة … تقود عهدًا نسائياً متجدداً#عهد_الخير pic.twitter.com/QGcEJIS9TP
— ريم الحوسنية 🌸 (@ReemiAli47) October 17, 2021
#السيدة_الجليلة : "نوجّه تحية شكرٍ وتقديرٍ لكلّ امرأةٍ تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين، وفي كافة الظروف الاعتيادية والاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد. pic.twitter.com/8mI9VPzMja
— عرب ميديا (@arab_media2) October 17, 2021
يوم المرأة العمانية
وتحل اليوم الذكرى الـ 12 ليوم المرأة العُمانية الذي يصادف الـ17 من شهر أكتوبر من كل عام. وقد حظي هذا اليوم باهتمام من السلطان هيثم بن طارق.
ويأتي هذا اليوم من منطلق التوثيق لمرحلة مهمة على صعيد التغيير والتحوّل الذي شهدته أدوار النساء العُمانيات. وضرورةً لنقل صورة معبرة وعميقة ومفتوحة أمام الأجيال القادمة، للتأكيد على أنّ العطاء والبناء لا يكونان إلا بوجود نهضة راسخة ومتجددة.
عاجل: تهنئة #السيدة_الجليلة لنساء #عُمان في #يوم_المراه_العمانيه 👇 pic.twitter.com/i68Gv2jiRz
— ابن دارس (@dares67) October 17, 2021
ويعدُّ السابع عشر من أكتوبر من كل عام وسام شرف ومدعاة للفخر لأنه جاء بتوجيهات سامية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور. لتنطلق المرأة العُمانية بكل ثقة وجدارة وهي تستكمل مسيرتها بجانب أخيها الرجل خدمة لعُمان.
اقرأ أيضاً: تفاعل كبير مع أحدث ظهور لزوجة السلطان هيثم “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية (فيديو)
وقد أكد السلطان هيثم بن طارق، في خطابات سابقة على أن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل. وتتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وتعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدا على رعايته الدائمة لهذه الثوابت الوطنية.
من أجمل اللحظات واسعد من يتخرج
ذكرى تخريج #السيدة_الجليلة عهد واستلام شهادة التخرج من السلطان #هيثم_بن_طارق حفظهم الله
بعض الفيدوهات نرجعها أكثر من مرة ونقول يا رب يسعدهم ويحفظهم#المرأة_العمانية_عطاء_ونماء #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/5NdT54GnlP
— شذى الجابرية (@shathaa_33) October 16, 2021
وجاء تكريم السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، لعدد من الشخصيات النسائية في يوم المرأة العُمانية في العام الماضي تقديرا. لدورها الريادي والقيادي الذي تحفظه ذاكرة الوطن منذ فجر التاريخ.
اقرأ أيضاً: هكذا ظهرت (السيدة الجليلة) عهد البوسعيدية زوجة السلطان هيثم داخل حصن مرباط (فيديو)
وتُشير آخر إحصاءات شهر يونيو من هذا العام إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي بلغ 82 ألفًا و988. بينما بلغ عدد العاملات في القطاع الخاص 69 ألفًا و387.
رحمك الله يا سيدة نساء #عُمان الخالدات ستبقين الروح الملهمة لهذا الوطن بعطائك العظيم #يوم_المراه_العمانيه #قابوس_بن_سعيد #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/fzGmMCqS9A
— أم المنذر (@salmas321) October 17, 2021
لتتحقق بذلك التوجهات الحكومية المرسومة لتفعيل دور المرأة العُمانية إيمانًا بقدراتها وإمكاناتها وتطلعاتها في دفع عجلة التطور بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 .
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»