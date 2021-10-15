سرّ خلاف مايكل جاكسون ونجل ملك البحرين بعدما منحه قصراً وحراساً!

سلّط تقرير الضوء على العلاقة التي جمعت النجم العالميّ ملك البوب الراحل مايكل جاكسون بالأمير عبدالله آل خليفة ابن ملك البحرين، وكيف انحدرت من الصداقة للعداء.

وبحسب تقرير DW فإن مايكل جاكسون، كان في طريقه للمحكمة عام 2004؛ بسبب تهم تحرش بالاطفال، وتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير عبدالله آل خليفة نجل ملك البحرين.

وعرض الأمير عبدالله آل خليفة خلال الإتصال على مايكل جاكسون، مساعدته، وتسديد ديونه، وان يأتي للعيش في البحرين.

مايكل جاكسون ونجل ملك البحرين

ولم يعارض مايكل جاكسون الطلب، فتبادل الارقام مع نجل ملك البحرين ونشأت بيتهما علاقة. كما جاء في مذكرات شقيق جاكسون “انت لست وحدك”

يقول التقرير ان الامير عبدالله كان كاتبا هاويا ومن محبي ملك البوب، فيما كان جاكسون مفلساً واراد الهروب من دائرة الضوء. بحسب عدة مصادر بريطانية

في عام 2005، بدأ الشيخ يتحضر لزيارة الصديق الجديد مايكل جاكسون، فأصدر اوامره بتأسيس استوديو غنائي.

قصر وسيارة وحراس

كما اشترى له قصراً بجوار قصره وسيارة روزل رويس مع سائق وحراس . بحسب “رويترز” و”بي بي سي”

امضى مايكل جاسكون عاماً في البحرين برفقة الشيخ وأصدقائه، وقد شارك في حفلاتهم ومؤتمراتهم، واستمتع بتجوله في الشوارع والأسواق وهو يرتدي الخمار.

ونقل عن بائع بحريني في مارينا مول قوله ان مايكل جاكسون كان يتسوق بالطريقة التي يرقص بها ويتنقل من مكان الى اخر بسرعة مذهلة.

بدأـ صحة جاسكون النفسية تتحسن، فقوع عقداً مع الأمير عبدالله لإنتاج ألبوم ومسرحية غنائية لصالح شركة انشأها لأجله.

وبتكفلةٍ وصلت الى أكثر من 100 ألف دولار جلب الشيخ منتجين وموسيقيين وادوات موسيقية. كما ذكر كتاب “عندما قابلت الشيخ الملك”

وفكر الامير عبدالله في تأليف أغنية خيرية لمايكل تكون بداية عودته.

“لا أريد رؤيته”

فيما يقول الكتاب أن “مايكل كان جالساً خلف ستارة من قماش وقال: لا اريد رؤيته -يقصد الأمير عبدالله- – أخبره أن يبتعد انا افعل ذلك من اجل لقمة العيش”.

وبعد أشهر جدول فريق جاكسون الاستشاري ديونه وحصل على قرض من أحد البنوك الأمريكية، وعندها شعر ملك البوب أ،ه حرّ مجدداً فهرب من البحرين.

وفي عام 2008 قرر الشيخ البحريني رفع قضية على صديقه القديم مايكل جاكسون، ومطالبته بسبعة ملايين دولار، بدل نفقات موسيقية وشخصية والبوم غنائي لم يتم انجازه.

وقال محامي الشخي البحريني إن موكله شعر شعوراً قويا بالخيانة الشخصية لأنه كان صديقاً مقرباً. بينما ادعى جاسكون انها كانت هدايا من الشيخ وانه وقع العقد تحت الإكراه بحسب “التايمز” البريطانية

هل تعلمون أن #مايكل_جاكسون ربطته علاقة قوية بالأمير عبدالله آل خليفة؟ كيف نشأت تلك العلاقة بين ملك البوب الراحل وابن ملك #البحرين ولماذا انحدرت من الصداقة للعداء؟ #السلطة5@dw_arabic pic.twitter.com/ZqsaeTi6Cb — السلطة الخامسة (@dw_Sulta5) October 14, 2021

لكن الشيخ اصرّ ان جاكسون وعده برد هذه الاموال.

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وقبل يوم واحد من الادلاء بالشهادة قرر الطرفان الوصول الى تسوية حيث دفع جاكسون للشيخ البحريني 5 ملايين دولار. وفق رويترز في حينه.

يذكر انّ مايكل جاكسون توفي في يونيو عام 2009.

ويقال إن مايكل جاكسون توفي بسبب جرعة زائدة من أدوية البروبوفول والبنزوديازيبين، ليتوقف قلبه بعدها.

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