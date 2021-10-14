النائبة عايدة توما سليمان
النائبة عايدة توما سليمان
الهدهد

نائبة عربية في الكنيست الإسرائيلي “تبصق” على أحد أعضاء وفد البحرين

كتب محمد أبو يوسف
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أثارت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة، غضباً في صفوف المطبعين العرب، بعدما اعترضت طريق أحد أعضاء الوفد البحريني خلال زيارته قاعة الكنيست.

وقامت النائبة العربية باعتراض الوفد البحريني لحظة دخوله قاعة الكنيست صارخة في وجه أحد أفراد الوفد بأعلى صوتها “تفو عليكم” في إشارة إلى رفضها التطبيع العربي مع إسرائيل.

كاتب سعودي ينتقد ما فعلته عايدة توما سليمان في الكنيست

وأثارت فعلة النائبة العربية التي “وقفت كالأسد” في وجه الوفد البحريني، غضب الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس، الذي انتقد ما فعلته قائلاً :” عضو الكنيست الاسرائيلي عايدة توما سليمان اثناء عملها في الكنيست رأت احد اعضاء وفد بحريني يزور الكنيست فبصقت عليه قائلة يا مطبع”.

وأضاف الخميس في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تصوروا عضوة كنيست تقسم تحت العلم الاسرائيلي على خدمة الدولة تعير شخصا بالتطبيع. أي عقل في جمجمتها “!

ولاقت تغريدة الخميس، انتقاداً واضحاً في صفوف المعلقين الذين هاجموا محاولته تشويه صورة النائبة العربية التي رفضت التطبيع العربي مع إسرائيل.

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وعلق أحدهم قائلاً :” هناك فارق. يجب أن نكون منصفين.أحدهما مجبرٌ على التطبيع، و الآخر بايع نفسه للشيطان “.

وكانت سليمان قد انتقدت عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. بعدما أطلق تصريحات عنصرية داعياً إلى طرد العرب.

ووصفت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان من “القائمة المشتركة” تصريحات سموتريتش بأنها “فاشية”.

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وقالت توما سليمان: “نحن نتعرض لهذه القذارة الفاشية كل يوم تقريبا في الكنيست. لكن لا تفكروا بنا. فكروا في شعور كل مواطن عربي عندما يتم الإدلاء بمثل هذا التصريح بشكل طبيعي جدا في البرلمان. فكروا كيف يشعر كل شاب عربي عندما يهدد اليمين بنكبة ثانية”.

عايدة توما سليمان
عايدة توما سليمان

يشار إلى أن المنامة وتل أبيب، وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي وذلك برعاية أمريكية في اتفاق شمل الإمارات.

وأتى اتفاق البحرين بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في أغسطس/ آب 2020، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع. حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” لفلسطين.

 

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