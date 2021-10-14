نائبة عربية في الكنيست الإسرائيلي “تبصق” على أحد أعضاء وفد البحرين

أثارت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة، غضباً في صفوف المطبعين العرب، بعدما اعترضت طريق أحد أعضاء الوفد البحريني خلال زيارته قاعة الكنيست.

وقامت النائبة العربية باعتراض الوفد البحريني لحظة دخوله قاعة الكنيست صارخة في وجه أحد أفراد الوفد بأعلى صوتها “تفو عليكم” في إشارة إلى رفضها التطبيع العربي مع إسرائيل.

نائبة الكنيست الفلسية عائدة توما سليمان قالت "تفو عليهم" عندما شاهدت الوفد البحريني خلال زيارته للكنيست https://t.co/HxEtbGyS4L — Moran T 𓂆 موران ت (@MoranT555) October 13, 2021

كاتب سعودي ينتقد ما فعلته عايدة توما سليمان في الكنيست

وأثارت فعلة النائبة العربية التي “وقفت كالأسد” في وجه الوفد البحريني، غضب الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس، الذي انتقد ما فعلته قائلاً :” عضو الكنيست الاسرائيلي عايدة توما سليمان اثناء عملها في الكنيست رأت احد اعضاء وفد بحريني يزور الكنيست فبصقت عليه قائلة يا مطبع”.

وأضاف الخميس في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تصوروا عضوة كنيست تقسم تحت العلم الاسرائيلي على خدمة الدولة تعير شخصا بالتطبيع. أي عقل في جمجمتها “!

عضو الكنيست الاسرائيلي عايدة توما سليمان اثناء عملها في الكنيست رأت احد اعضاء وفد بحريني يزور الكنيست فبصقت عليه قائلة يا مطبع…

تصوروا عضوة كنيست تقسم تحت العلم الاسرائيلي على خدمة الدولة تعير شخصا بالتطبيع…

أي عقل في جمجمتها. pic.twitter.com/G0PfqRqWL2 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) October 13, 2021

ولاقت تغريدة الخميس، انتقاداً واضحاً في صفوف المعلقين الذين هاجموا محاولته تشويه صورة النائبة العربية التي رفضت التطبيع العربي مع إسرائيل.

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وعلق أحدهم قائلاً :” هناك فارق. يجب أن نكون منصفين.أحدهما مجبرٌ على التطبيع، و الآخر بايع نفسه للشيطان “.

هناك فارق. يجب أن نكون منصفين.

أحدهما مجبرٌ على التطبيع، و الآخر بايع نفسه للشيطان. — محمد (@bnhaffar1) October 14, 2021

بطلة ويستاهل اكثر الحقير — مدلوزه (@UOx7h) October 13, 2021

وكانت سليمان قد انتقدت عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. بعدما أطلق تصريحات عنصرية داعياً إلى طرد العرب.

ووصفت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان من “القائمة المشتركة” تصريحات سموتريتش بأنها “فاشية”.

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وقالت توما سليمان: “نحن نتعرض لهذه القذارة الفاشية كل يوم تقريبا في الكنيست. لكن لا تفكروا بنا. فكروا في شعور كل مواطن عربي عندما يتم الإدلاء بمثل هذا التصريح بشكل طبيعي جدا في البرلمان. فكروا كيف يشعر كل شاب عربي عندما يهدد اليمين بنكبة ثانية”.

يشار إلى أن المنامة وتل أبيب، وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي وذلك برعاية أمريكية في اتفاق شمل الإمارات.

وأتى اتفاق البحرين بعد نحو شهر على اتفاق مماثل توصلت إليه الإمارات وإسرائيل، في أغسطس/ آب 2020، لكنه قوبل بتنديد فلسطيني واسع. حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” لفلسطين.

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