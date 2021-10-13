نائب كويتي بعد تصريح وزير الدفاع عن العضلات: المسؤولون لا يرضون لبناتهم المبيت بوحدات الجيش

هاجم محمد هايف النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، قرار وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والذي يسمح للمرأة بالدخول إلى عناصر الجيش الكويتي، معتبرا أن الزج بالمرأة في الجيش هو تغريب للمجتمع الكويتي، حسب وصفه.

وزير الدفاع الكويتي: نحتاج للعقل أكثر من العضلات

وقال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر في تصريحات له أمس، إنه ماضٍ قدماً في تنفيذ القرار، مشدداً على أنه أولى الناس بالحرص على المرأة الكويتية. وحفظ وصون كرامتها، موضحاً أن «المرأة الكويتية المشهود لها بالكفاءة والتميز والقدرة على العمل في مختلف المجالات هي موجودة أصلاً في هذه القطاعات كمدنية.

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد قرار دخول المرأة الجيش: نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من العضلات• pic.twitter.com/65BRpy9hVu — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) October 12, 2021

وتابع موضحا في تصريحاته لصحيفة “الراي”:”وكل ما هنالك أن أوضاعهن سيتم ترتيبها بما يحفظ حقوقهن وتلقيهن البدلات العادلة والمستحقة. بالنظر إلى طبيعة عملهن، سواء الموجودات في المستشفى العسكري والقطاع الطبي أو في الورش الفنية ضمن الخدمات المساندة.”

كما أشار وزير الدفاع الكويتي إلى «وجود 466 امرأة عاملة حالياً في الجيش، وما يجري هو تحويلهن من مدنيات إلى عسكريات». مؤكداً أن الدستور لا يميّز بين المرأة والرجل، وأن خدمة الكويت واجب على المرأة والرجل. ومشدداً على أن «انخراط المرأة الكويتية في شرف الخدمة العسكرية هو اللبنة الأولى للاستفادة من خبرات أخت الرجال في القوات المسلحة في تحديث الجيش الكويتي».

وتعليقاً على بعض الانتقادات، قال الوزير: «سيعلم المنتقدون للقرار بالتجربة العملية أن كل مخاوفهم لا مكان لها وسوف تتبدد». مشدداً على أنه «لا يمكن أن نقبل للمرأة الكويتية ما يمتهن كرامتها أو يعرضها لما لا يجب أن تتعرض له، ونحن أولى الناس بالحرص عليها والحرص على ارتقائها وتقلدها مختلف المناصب والمواقع في مختلف المجالات».

وشدد وزير الدفاع في تصريح خلال زيارته لهيئة الإدارة والقوة البشرية على «أننا نحتاج اليوم إلى العقول أكثر من احتياجنا إلى العضلات». مؤكداً أن «الحاجة إلى أخوات الرجال في الصفوف الخلفية والاختصاصات المساندة وليس في الألوية المقاتلة».

محمد هايف: المسؤولون لا يرضون بمبيت بناتهم في معسكرات الجيش

من جانبه رأى النائب السابق محمد هايف، أن «الزج بالمرأة في الجيش تغريب للمجتمع الكويتي».

وقال في كلمة له من ديوانيه في العارضية، إنه يحمل أعضاء مجلس الأمة السكوت عن هذا العبث نحو تغريب المجتمع الكويتي، مشددا على خطورة الأمر.

محمد هايف: المسؤولين لا يرضون بمبيت بناتهم في معسكرات الجيش pic.twitter.com/1D5bPGrjN1 — ترند (@Trendnews) October 12, 2021

وشدد هايف على أن المسؤولين لا يرضون بمبيت بناتهم في معسكرات الجيش.

واستشهد النائب الكويتي السابق بما قاله له نائب بمجلس الأمة:”أحد النواب الليبراليين قال لي لو دخلت ابنتي الجيش لحششت ساقها.”

النائب السابق محمد هايف: أحد النواب الليبراليين قال لي لو دخلت ابنتي الجيش لحششت ساقها pic.twitter.com/E0jOmOp1cL — ترند (@Trendnews) October 12, 2021

وتابع:”المجلس السابق أقر التحاق أبناء العسكريين البدون بالجيش تركناهم وطلعنا بموضوع دخول الحريم.”

النائب السابق محمد هايف: المجلس السابق أقر التحاق أبناء العسكريين البدون بالجيش تركناهم وطلعنا بموضوع "دخول الحريم " pic.twitter.com/wQ4UNWiY11 — ترند (@Trendnews) October 12, 2021

لأول مرة في تاريخ الكويت سيسمح للنساء بدخول الجيش

ولأول مرة في تاريخ الكويت سيسمح للنساء بالدخول والتعيين في الجيش الكويتي، بعدما كان هذا الأمر من المحظورات قديما.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “القبس” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ “حمد جابر العلي” بصدد إصدار هذا القرار في وقت قريب.

وأضافت أن “القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب إخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع. عن ترابه كضباط وضباط صف.”

السماح للنساء بدخول الجيش الكويتي

وسيكون ذلك من خلال عملهن في قطاعات الخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كالخدمات الطبية وغيرها من الإدارات والأقسام في تلك القطاعات.

هذا وأشارت المصادر إلى أن “الهدف من العملية الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي”.

وشددت المصادر، على أن “الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف”.

ويشار إلى أنه أواخر سبتمبر الماضي استعرض مجلس الدفاع العسكري الكويتي، الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للجيش الكويتي. خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس الأركان العامة ونائبه وكبار قادة الجيش.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بحث مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري. آخر التطورات والمستجدات في جميع وحدات الجيش الكويتي.

عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح إجتماعاً صباح اليوم برئاسة الأركان حضره سعادة رئيس الأركان العامة للجيش وسعادة نائب رئيس الأركان للجيش وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش المزيد : https://t.co/uLDewggsb5 pic.twitter.com/PSpHD8h5Jg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 20, 2021

وذكرت أنه تم “استعرض الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، ووجهات النظر حول عديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالقوات المسلحة”.

ووفقاً للبيان أعرب الوزير الكويتي عن “تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها رئيس الأركان ونائبه لتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ. الخطط الاستراتيجية”.

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ودعا العلي قيادات جيش الكويت إلى “اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش مهامها وواجباتها على أكمل وجه وتوفير احتياجاته كافة”.

كما دعاهم إلى “بذل مزيد من الجهود، وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الجيش لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه”.

وتحتل الكويت المرتبة الـ85 عالمياً في قوة الجيوش، وتؤكد قيادة الكويت أهمية تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة الكويتية، وتسليحها. وفق أحدث الأسلحة والمعدات.

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