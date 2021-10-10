10 عادات غير معروفة تجعل حياتك أقصر

يعلم الجميع أن شرب الكحول والتدخين واستهلاك الكثير من السكر يؤثر على صحتنا، ولكن هناك عادات أكثر ضررًا، وأقل شهرة ولكنها قاتلة أيضًا، لأنها تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وللوقاية قبل العلاج، عليك أن تُدخل بعض التغييرات في نمط حياتك وأن تنسى هذه العادات العشر السيئة. وفق تقرير نشره موقع “vidasana.sv”

تخطي وجبة الإفطار.. عادات تعرف عليها

إن الإفطار الصحي هو أفضل طريقة لبدء يوم مليء بالنشاط. وجد تحليل لسلسلة من الدراسات، نُشرت نتائجها في مجلة Circulation، وجود علاقة مهمة بين عادة تناول وجبة الإفطار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد

إن صحة تجويف الفم وصحة القلب، ترتبطان بصفة وثيقة جدا أكثر مما تعتقد. وفقًا للبحث الذي يمكنك العثور عليه في المجلة الطبية للدراسات العليا BMJ، يمكن أن تسبب بكتيريا الفم، مرض تصلب الشرايين والأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

قضاء الكثير من الوقت بمفردك

سيساعدك وجود أصدقاء من حولك، على الشعور بالسعادة وسَيمنحك ذلك صحة قوية لفترة طويلة. في هذا الخصوص، أظهرت دراسة في مجلة القلب أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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أما أولئك الذين كانت تربطهم علاقات اجتماعية سيئة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 29 بالمئَة، مقارنة بمن لا يعانون من هذه المشاكل.

كثرة النوم

لا شك أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أمر يضر بالصحة كثيرا. لكن النوم المفرط، يمكن أن يكون أكثر ضررًا على قلبك. لكن كيف ذلك؟

هذا وقد كشفت نتائج تحليل عام، نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن النوم لأكثر من ثماني ساعات ينطوي على مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فَبالنسبة لمن يستريح لمدة تسع ساعات، يتبين أن مستوى هذا التهديد متوسط نوعا ما. أما إذا كنت تنام 11 ساعة، فإنها هذا الخطر سينمو بنسبة 44 بالمئة.

أن تكون جاد للغاية

قد لا يكون الضحك هو الدواء الأكثر فاعلية، ولكنه يساعد أيضا في الحصوص على لحظات سعيدة ومريحة. وجدت الأبحاث في مجلة Nature، أن هذه العادة تحسن الدورة الدموية، وبالتالي تحسن من صحة القلب. لذلك، فهو يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

عدم ممارسة العلاقة الحميمة

عدم ممارسة الجنس بانتظام، على سبيل المثال مرة واحدة في الشهر أو أقل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لنتائج مراجعة للدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب.

عدم الحصول على ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية

أكد خبير التغذية واللياقة البدنية أريان هوندت، أن نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية، هو أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. لاستعادتها، يمكنك تضمين زيت السمك والمحاريات والمكملات الغذائية في نظامك الغذائي.

تناول كميات زائدة من الأحماض الدهنية أوميجا 6

تقول جيسيكا فيلهلم، رئيسة عيادة Wellnicity، “من المهم الحفاظ على التوازن بين أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، كما يجب أن تكون القيمة بين أوميغا 6 وأوميغا 3 من 4:1 إلى 2:1. لكننا نميل إلى تناولها بكميات أكبر، لذلك ينصح بتجنب تناول الذرة والزيوت النباتية لأنها تحتوي على كميات زائدة.

ممارسة الرياضة أكثر أو أقل من اللازم

قد لا يروق لك عدم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. لكن ينبغي أن تعلم أن قلة النشاط البدني عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. ومن ناحية أخرى، فإن ممارسة الرياضة تساعد على خفض ضغط الدم ومستوى التوتر والكوليسترول، مما يقلل من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

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لكن هذا لا يعني أن عليك قضاء اليوم، كله في صالة الألعاب الرياضية. في هذه الحالة، سيدفع قلبك الثمن أيضًا. ووفقًا للخبراء، يكفي ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل يوميًا أو 150 دقيقة في الأسبوع.

كما يمكن أن تؤدي ممارسة ساعات كثيرة من التمرينات، إلى ما يسمى بمتلازمة قلب الرياضي، وهي حالة غير مرضية شائعة بين الرياضيين في الطب الرياضي، يتضخم فيها القلب، وتتباطأ فيها سرعة دقاته، تُعرف المتلازمة أيضاً ببطء القلب الرياضي، وبتضخّم القلب المسبب بالتمارين‏، وتشيع بين الرياضيين الذين يتمرنون بانتظام لأكثر من ساعة في اليوم، وتحدث عادة في رياضات التحمل، ولكن قد تظهر أحيانًا عند رافعي الأوزان الثقيلة، تُعتبر المتلازمة بشكل عام حميدة العواقب، إذا لا تنطوي على مخاطر صحية في العادة، ولكنها قد تخفي في خلفيتها مشكلة طبية خطيرة، وقد يخطئ الأطباء في تشخيصها معتقدين أنها حالة أخرى.

قضاء الكثير من الوقت على علو منخفض

إذا كنت في الأربعينيات من العمر ولديك خياران، أن تعيش على الشاطئ أو في الجبال، فاجعل الخيار الثاني خيارك الأساسي. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Physiology ، فإن العيش في مستوى منخفض فوق مستوى سطح البحر يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

بالإضافة إلى كل هذا، تشمل العادات السيئة أيضا، شرب الكحول، والعمل ليلاً، وتفضيل السيارة على الدراجة، والجلوس طوال اليوم، وعدم التحكم في مستوى السكر والكولسترول، وعدم التعامل مع الإجهاد، أو معالجة الاكتئاب، وشرب الكثير من الكافيين.

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