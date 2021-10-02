مي العيدان تفضح فنانا كويتيا يتحرش بالفنانات ويدعوهم لسهرات ماجنة

توعدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بكشف تفاصيل فضيحة فنان ومنتج كويتي لم تذكر اسمه، زاعمة أنه فنان شاب يتحرش بالفنانات ويدعوهم لحفلات ماجنة رفقة فنانة لبنانية في لبنان.

وقالت مي العيدان عبر حسابها بموقع التواصل “انستغرام”:”تقبوا غدا على سنابي فضيحة فنان ومنتج كويتي شاب يقوم بالتحرش بالفنانات ويدعوهم لقضاء حفلات وسهرات على يخت وشاليه عايلته، وسهراته الماجنة مع ممثله لبنانية في لبنان.”

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وأوضحت الإعلامية الكويتية أنها ستنشر التفاصيل غدا الساعه 9 مساءا على حسابها بسناب شات.

مي العيدان تفضح ممثلاً كويتياً متخصصاً بزواج المتعة

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، توعدت أحد الممثلين الكويتيين أيضاً، منتصف سبتمبر الماضي بفضحه مطلقةً عليه مصطلح (المتخصص بزواج المتعة).

ترقبوا غدا على سنابي الساعه ٧ مساءا فضيحة فنان كويتي تخصص زواج متعه. . الوعد باجر pic.twitter.com/OUdsdLw4vH — مي العيدان (@mayal3eidan) September 12, 2021

وعبر حسابها الرسمي على (تويتر)، كتبت مي العيدان: (ترقبوا غدا على سنابي الساعة ٧ مساءا فضيحة فنان كويتي تخصص زواج متعه. . الوعد باجر).

اقرأ أيضاً: شجون الهاجري ترد على انتقاد مي العيدان الجارح لمقطع رقصها! (شاهد)

وعادت مي العيدان لتنشر صورة لحسابها عبر (سناب شات)، تدعو متابعيها للاشتراك بها، معقبة: (سنابي. . حياكم باجر الوعد على السناب وفضيحة الفنان الكويتي المتخصص بزواج المتعه).

خانت زوجها بساعة روليكس!

وقبلها أثارت مي العيدان، جدلاً واسعاً بأحدث قصة كشفت كواليسها بالوسط الفني الخليجي، دون أن تذكر أسماء أصحابها.

وكتبت العيدان منشوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قالت فيه: (ترقبوا غدا راح اتكلم عن فضايح ممثلة ومخرجة متزوجة من ابن فنان، خانت زوجها في منزل الزوجي امام اولادها مقابل ساعة روليكس مستعملة).

وتابعت مي العيدان: (لما فاجأهم زوجها اشتكت عليه بالمخفر وعشيقها يسميها عوار قلب ترقبوا غدا التفاصيل الساعه ٨ مساءا على السناب بالتفصيل الممل، وكل اسبوع راح نكشف حلقه من فضائحها عشان اتعرف حدودها الوعد باجر).

ونفذت مي العيدان كلامها، ونشرت فيديو عبر (سناب شات)، تحدثت خلاله عن القضية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

(مو شرط في الكويت)

وقالت مي العيدان: (ما راح أحدد المكان والزمان اللي صارت فيه الفضيحة، مو شرط تكون في الكويت، ممكن تكون في الخليج، وممكن تكون في الوطن العربي).

اقرأ أيضاً: مي العيدان تفضح ممثلاً كويتياً متخصصاً بزواج المتعة!

وتابعت: (هذه الممثلة من نعومة أظافرها متعودة على هذا الطريق، وتشوف انه عادي تسوي علاقة مع رجاجيل كثير، معناه أنه انا مطلوبة ومرغوبة، مع أنه في رجاجيل يركضون ورا أي وحدة، ولا ماكان شفناهم يسون علاقات مع خداماتهم).

واستطردت: (هذه الممثلة أو المخرجة متزوجة ولد فنان، وتخيلوا ان كل أصدقائه في الأماكن الإعلامية وغير الإعلامية، يسلمون عليه ويرحبون فيه ومن وراه يضحكون عليه، لأنهم مسويين علاقات مع مرته).

أول موقف رجولي

وعبرت مي العيدان عن شعورها بالشفقة تجاه أبناء هذه الممثلة، مضيفة: (يكسرون خاطري، اللي عندهم أم زي هاذي يتفشلون، حتى لما أحد ينصحها عن اللبس اللي تلبسه بهالعمر بعد ما تجاوزت الثلاثين والأربعين، هذا اللبس ما تلبسه إلا وحدة ماراح أقول مهنتها).

وسردت العيدان موقف الخيانة قائلة: (استغلت خروج زوجها من البيت، وجابت عشيقها اللي جايبلها ساعة رولكيس مستخدمة، شوفوا مستوى الرخص، حتى مو جديدة، يعني زي قولة أنتي مستعملة حالك حال الساعة).

وأشارت العيدان إلى أن زوجها أمسك بها متلبسة، مضيفة: (اول مرة يسوي زوجها موقف رجولي، ودايما ينقال عنه في ظهره الديوث، فضربها وضرب الرجال، وأول مرة يثور لكرامته).

شكوى وبلاغ في المخفر

وتابع: (قال لعياله هاذي إمكم تسوي كذه مع الرجال عشان يشغلونها ويجيبولها هدايا، فهي خافت يرفع عليها قضية زنا، فراحت بنفسها للشرطة وقدمت عليه بلاغ إنه ضربها وعنفها بسبب مشاكل زوجية).

وعقبت العيدان: (شوف البجاحة، بدل ما تستر على نفسها، فتحت الموضوع علني، ما تخجل ما تستحي، وطلبت تتحول للمستشفى لأخذ تقرير، وأخذته، وجابوا الزوج، ولأنه ماله خلق مشاكل، حل الموضوع ودي، وردها إلى بيت الزوجية).

(راعية مشاكل ومتحرشة)

وأكدت العيدان أن هذه الممثلة مستمرة إلى الآن في هذه الطريق، واصفة إياها بـ(راعية المشاكل)، وتوقع شقيقات زوجها مع بعضهم، وتشعر بفراغ في حياتها إذا لم تتسبب بالمشاكل.

وكشفت العيدان أن عشيق الممثلة يطلق عليها لقب (عوار قلب)، معقبة: (هي فعلاً عوار قلب من المشاكل والغيرة والأذي والزن وأشياء كثيرة).

اقرأ أيضاً: مي العيدان تفضح ممثلة خليجية: خانت زوجها مقابل ساعة مستعملة وتحرشت بفنان كبير في منزله!

وتابعت: (زوجها ما ينام معاها بنفس الغرفة، ولو تتصل عليها بالليل تلاقي خطها مشغول، وزوجها كذلك، والاثنين قاعدين يضبطون، ايش هالحياة البائسة).

ووعدت مي العيدان متابعيها، بأنها ستروي لهم بالفيديو القادم، كيف تحرشت هذه الممثلة بفنان كبير، بعدما عزمت نفسها مع صديقتها في منزله.

63 قضية سب وقذف

وفي سياق آخر كشفت العيدان عن عدد من القضايا التي رفعتها خلال هذا الشهر ضد مدونين ومتابعين، تحت مسمى قضايا (سب وقذف)، عقب رصد تعليقات وتحويلها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.

تم رفعي هذا الشهر ٦٣ قضية سب وقذف . . لا تنسون بالنيابه تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها الى مباحث الجرايم الالكترونيه عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونيه وشكرا مكتب المحامي الدكتور ضاري الواوان — مي العيدان (@mayal3eidan) September 9, 2021

وقالت العيدان في تغريدة لها عبر (تويتر): ( تم رفعي هذا الشهر ٦٣ قضية سب وقذف . . لا تنسون بالنيابه تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها).

وتابعت: (كل التعليقات تم رصدها وتحويلها الى مباحث الجرايم الالكترونيه عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونيه وشكرا مكتب المحامي الدكتور ضاري الواوان).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news