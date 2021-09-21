امرأة محتالة تنصب على رونالدو بمبلغ 288 ألف يورو

كشفت وسائل إعلام برتغالية عن تفاصيل عملية الاحتيال التي وقع فيها صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو وعدد من نجوم كرة القدم العالمية بمئات الآلاف من اليوروهات قبل سنوات من الآن.

رونالدو وامرأة محتالة

وأفادت صحيفة “جورنال دي نوتيسياس” البرتغالية، بأن تلك الواقعة كشفت مؤخرًا، لكنها تعود إلى سنوات عديدة.

وبينت، أن سيدة سرقت من حسابات رونالدو لوحده مبلغ 288 ألف يورو على مدار ثلاثة سنوات، من خلال حجوزات ورحلات وهمية لم يقم بها النجم البرتغالي رونالدو.

ولم يكن رونالدو الوحيد الذي تم الاحتيال عليه، بل وقع كان وكيله خورخي منديز وزميليه في المنتخب البرتغالي لويس ناني ومانويل فيرنانديز ضمن ضحايا النصب والاحتيال.

«ضحية للنصب والاحتيال».. رونالدو يتعرَّض لسرقة «288 ألف يورو» تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للاحتيال والنصب، حيث تم سرقة حوالي 288 ألف يورو (337 ألف دولار)، من حساباته البنكية، من قبل موظفة بوكالة سفريات، حسبما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/b5qawN7k8K — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) September 20, 2021

وذكرت، أن السيدة التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها قد استولت على نحو 350 ألف يورو من الأربعة، وحكم عليها في عام 2017 بالخضوع للمراقبة لمدة 4 أعوام.

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وقد تكررت تلك الحادثة مع النجم الجزائري رياض محرز حينما كان يلعب في صفوف ليستر سيتي قبل انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي، الذي احتيل عليه بنحو 700 ألف جنيه إسترليني، وقد حكم على المحتال بالسجن لمدة ثلاثة سنوات.

رونالدو ومانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، نجح كريستيانو رونالدو من تسجيل ثلاثة أهداف منذ قدومه إلى نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” خلال موسم الانتقالات هذا الصيف، قادمًا من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة تتراوح ما بين 25-30 مليون يورو في الموسم الواحد.

⭕️ ⁧ ماركا | كريستيانو رونالدو يتعرض للاحتيال والنصب، حيث تم سرقة حوالي 288 ألف يورو (337 ألف دولار)، من حساباته البنكية، من قبل موظفة بوكالة سفريات ⁧#استاد_الدوحة⁩ pic.twitter.com/mCfbpp6EK1 — استاد الدوحة (@staddoha) September 20, 2021

وجاء رونالدو في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن المتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ليفربول ومانشستر يونايتد اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الثالث آتى فريق براتيون برصيد 12 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط، بينما في سادس الترتيب جاء فريق إيفرتون متساويًا بنفس النقاط مع مانشستر سيتي.

أما في سابع الترتيب جاء فريق توتنهام بفارق نقطة واحدة برصيد 9 نقاط، وفي المركزين الثامن والتاسع آتى فريق وست هام يونايتد وبرينتفورد برصيد 8 نقاط، بينما في عاشر الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 7 نقاط خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

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