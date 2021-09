“طبيب الدراجة” زكي سليمان.. قصة دكتور النساء والتوليد الذي تصدر الترند في لبنان شارك: أصبحت صورة أخصائي النساء والتوليد الدكتور زكي سليمان وهو يركب دراجة هوائية، تريند في لبنان بعد انتشار قصته الغريبة عن آخر عملية ولادة أجراها والتي اضطر فيها للذهاب إلى المستشفى بدراحة هوائية بعد تعطل سيارته في الطريق لنفاد البنزين منها. وفي التفاصيل فقد اضطر طبيب النساء اللبناني لاستخدام دراجته الهوائية للحضور إلى المستشفى الذي يعمل فيه من أجل إتمام عملية ولادة مفاجئة. طبيب الدراجة زكي سليمان ونشر الطبيب زكي سليمان، صورا على صفحته الشخصية على “فيسبوك” ظهر فيها مرتديا ملابس رياضية مع طفل رضيع. وكتب زكي سليمان جملة أثارت الرأي العام اللبناني قائلا: “احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير، ففي يوم من الأيام سيخبرك والداك أن طبيبك جاء على متن دراجته لولادتك، لأنك ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام، في بلد 90% من مواطنيه بلا كرامة”. اقرأ أيضاً: الأمن اللبناني يصل منزل حسان دياب للقبض عليه لكنه وجده خارج لبنان! وأقدم سليمان على تلك الخطوة بسبب انقطاع سيارته من مادة البنزين ما دفعه إلى استخدام الدراجة الهوائية كحل سريع للوصول إلى المستشفى وإتمام العملية. تجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات. ليعلن الجيش مؤخرا بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي إنهاء دعم الوقود. وفي تصريحات صحفية له وبعد الضجة التي أحدثتها صورته، قال الطبيب زكي سليمان: “ليست المرة الأولى التي أنشر فيها صورة لي مع مولود حديث، بل سبق وقمت بذلك مرارا خصوصاً في زمن ثورة أكتوبر، إلا أن هذا الصورة استقطبت العديد من المتابعين”. وأضاف “كنت أعلم أن موعد ولادة الأم فجر يوم السبت لكنني لم أتمكن من الحصول على مادة البنزين (لسيارتي)، ولأنني لا أريد الوقوف في طوابير الذل وأرفض ذلك، كما أرفض شراء مادة البنزين من السوق السوداء والمحتكرين.” وأوضح:”قررت أن أركب دراجتي الهوائية وانطلقت مسرعا من منطقة عين سعادة في جبل لبنان نزولا نحو بيروت لالحق بالسيدة قبل لحظات الولادة”. وقال: “ما قمت به أمارسه يوميا بحكم هوايتي الرياضية، فأنا رياضي لكني قررت أن التقط الصورة اليوم مع المولود ونشرتها مع تعليق جاء فيه: احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير ففي يوم من الأيام سيخبرك والدك أن طبيبك جاء على متن دراجة هوائية لتأمين ولادتك. ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام وفي بلد 90 بالمئة من مواطنيه بلا كرامة”. وأردف الطبيب: “سبق وشاركت في ثورة أكتوبر، ونشرت صورا للمواليد الذين أبصروا النور في تلك الفترة، لكنها لم تلق من الشهرة والمتابعة ما لقته صورة اليوم “. وإلى جانب عمله الطبي، يعد الطبيب اللبناني زكي سليماني رياضيا محترفا، إذ شارك في سباقات العدو والسباحة وركوب الدراجات الهوائية التي بدت رفيقته في الأيام الصعبة التي يعيشها لبنان، جراء الشح الشديد في الوقود. طوابير الذل ويطلق اللبنانيون مصطلح “طوابير الذل” على اصطفاف السيارات لساعات طويلة أمام المحطات منذ أشهر للتزود بالبنرين، حيث يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى وقوع إشكالات دموية. وتعد أزمة الوقود أحد أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد السلع الأساسية، كالأدوية وغيرها. اقرأ أيضاً: لبنان .. لماذا رفعت حكومة ميقاتي أسعار البنزين بعد يوم من دخول الوقود الإيراني!؟ كما تسببت الأزمة الاقتصادية بارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي في البلد العربي، إذ أعلنت الأمم المتحدة مطلع سبتمبر الجاري، أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر. وفي 10 سبتمبر الجاري، تشكلت حكومة لبنانية جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

