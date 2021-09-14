فنانة لبنانية نسخة طبق الأصل عن هيفاء وهبي في أحدث صورها (شاهد)

لفتت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، أنظار متابعيها، بصور جديدة لها، والتي كشفت مدى تشابهها مع مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي.

نسخة هيفاء وهبي

ونشرت سارة الهاني الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت في إحداها مرتدية ليجن أسود مع توب بنفس اللون يكشف جزءاً من صدرها، وقميص أبيض، مستكملة إطلالتها بقبعة رياضية.

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وظهرت سارة الهاني في صورة أخرى، وقد قربت وجهها من الكاميرا، وبدت نسخة أخرى من هيفاء وهبي بحسب تعليقات المتابعين على صفحتها.

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وكانت سارة الهاني قد اختفت عام 2009 عن الأنظار، لتعود مجدداً عام 2015، وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد، بعدما حولت نفسها إلى نسخة من هيفاء وهبي بعمليات التجميل.

عمليات تجميل

ولم يكن التشابه بين هيفاء وسارة فقط بسبب طريقة وضع مساحيق التجميل، بل قامت الأخيرة بنفخ شفتيها، وشد خديها وتغيير رسمة حاجبيها عن طريق “تاتو”، وصبغت شعرها باللون الأسود.

يشار إلى أن سارة الهاني ولدت في الكويت عام 1986، وتنتمي لعائلة مؤلّفة من خمسة أبناء.

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وبدأت سارة الغناء في سن الخامسة وتميزت بأدائها لأغاني المطربين الكبار أمثال أم كلثوم، وأسمهان، محمد عبد الوهاب، وفيروز.

بداية سارة الهاني

غنّت سارة بشكل علني للمرة الأولى في مدينة عاليه بلبنان العديد من الأغاني المنفردة وكانت في السابعة من العمر فقط.

وفي عام 1996، بدأت سارة دراستها في المعهد الوطني العالي اللبناني للموسيقى بإشراف ا وليد غلمية الذي أعجب جداً بصوتها.

وتخرجت الهاني في عمر السادسة عشرة لتحصد لقب أصغر تلميذة في تاريخ التّعليم الموسيقي في لبنان. وشاركت في عدة مهرجانات في العديد من الدول والقارات مثل استراليا وكندا وأفريقيا.

وفي عام 2007، وقعت سارة عقداً مع شركة روتانا وأطلقت ألبومها الأول (آخر قرار)، وتعاونت مع المخرج سعيد الماروق في الفيديو كليب “كرهني فيك”.

ألبومين ومسلسل شارة صبايا

أطلقت سارة ألبومها الثاني عام 2009 وحمل عنوان “هيك بتعمل” و لحّن معظم أغانيه الفنان اللبناني ​رامي عياش​.

وأخرج وليد ناصيف فيديو كليب أغنية “هيك بتعمل”، وصورت الهاني بعدها أغنية “ما حدا بيبعدني” مع المخرجة ميرنا خيّاط.

ولمع نجم سارة من خلال أغنيتين هما “غريبة روحي” و “يا ليل أنا بحبك”، إلى جانب تأديتها أغنية الشارة لمسلسل “صبايا”.

وائل كفوري وخالد يوسف!

واجهت سارة الهاني العديد من الشائعات حول ارتباطها عاطفيا، منها علاقتها بمواطنها الفنان وائل كفوري.

لكن سارة أكدت في حينها أن كل ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مجرد شائعات نافية وجود علاقة بينهما، وأكّدت أن وائل كفوري فنان جذّاب إلا أن الأمور بينهما لم تطور يوماً إلى علاقة حب.

كما انتشرت أخبار تشير لوجود علاقة تربطها بالمخرج المصري خالد يوسف بعد قصة الفيديو الفاضح الذي انتشر له مع عدة فنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تعلق على الأمر.

(بيروت يا فرحي الحزين)

ومؤخراً، أطلقت سارة الهاني أغنية داعمة لشعبها اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

وجاء في كلمات الأغنية: (بيروت يا فرحي الحزين.. عروس المداين كناري الجناين مفتاح الخزين.. بيروت يا بيروت).

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كما نشرت الفنانة اللبنانية صورة لدخان إنفجار مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الأولى للحادثة، ويلفها العلم اللبناني وعلقت عليها قائلة: (سوف تعود لبنان أفضل من ما سبق بإذن الله).

فستان أحمر ووشاح نمر!

وفي سياق آخر، استعرضت هيفاء وهبي، أنوثتها من جديد بإطلالة أكثر جرأة هذه المرة.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، نشرت هيفاء وهبي صوراً جديدة لها وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، عاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها.

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واستكملت هيفاء إطلالتها بوشاح بنقشة النمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

وظهرت هيفاء في أحدث جلسة تصوير بإطلالة “كاجوال” وهي تجلس في سيارتها الفارهة الصفراء اللون.

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وارتدت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، بنطال جينز باللون البني وتوب بيضاء طبع عليها صورة فنانة عالمية.

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